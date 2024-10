Diego Cancino habló por primera vez de las denuncias en su contra por acoso sexual: “Intenté cortejarla y darle un pico, lo confieso”

La denuncia de Viviana Vargas Ávila no solo sacó a la luz el caso específico de Diego Cancino, sino que puso de relieve la problemática más amplia de la cultura de acoso que persiste en el sector público - crédito @cancinodiegoa/Instagram

El 24 de octubre de 2024 se destapó un escándalo de abuso sexual dentro del Gobierno Petro, tras conocerse una denuncia por acoso en contra del recién nombrado presidente de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Diego Cancino.

La encargada de revelar los hechos fue Viviana Vargas Ávila, una joven de 31 años que actualmente trabaja para la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, que buscó al entonces viceministro Cancino para explorar oportunidades laborales debido a la finalización de su contrato.

Según el testimonio de Vargas a la Fiscalía General de la Nación, en medio de una reunión, Cancino le insistió en reiteradas ocasiones que ingiriera bebidas alcohólicas. Luego de eso, la habría intentado acosar físicamente al intentar abrazarla por la espalda, además, le tocó los senos sin su consentimiento.

La denunciante también aseguró que el nuevo presidente de la SAE intentó agredirla en cuatro oportunidades, siempre acompañado de palabras como “eres genial” y que “le encantaba”. “Se alejaba en algunos momentos, subía a su habitación, se veía ansioso, entraba al baño, bebía vino y nuevamente intentaba acercarse a mí”, se lee en la denuncia conocida por Infobae Colombia.

Viviana Vargas, asesora de la Dirección de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno del Ministerio del Interior, denunció ser víctima de acoso sexual por parte de Diego Cancino, director de la SAE - crédito @VivianaVDDHH/X

El presidente de la SAE habló por primera vez sobre las denuncias en su contra y contó su versión de los hechos. El funcionario admitió su propósito de cortejar a Vargas y sus intenciones de darle un beso, pero que nunca se sobrepasó con ella.

“Yo intenté en el cortejo acercarme a ella, lo admito, estaba cortejando, pero jamás para que se considere acoso sexual”, explicó Cancino en entrevista con Revista Cambio. Asimismo, reconoció que sí le parecía atractiva Viviana Vargas Ávila, por lo que intentó besarla en ese momento para demostrarle su amor.

“Me parecía bella, valiente, impresionante y yo estaba cortejándola. Por eso yo intenté acercarme y darle un pico, un beso. Eso es totalmente cierto, eso fue en medio del cortejo y de la simpatía”, añadió.

Cancino también mencionó que al momento de intentar besar a Vargas, ella lo rechazó de manera inmediata. Ante la respuesta de la mujer de 31 años, el funcionario explicó que decidió hacerse a un lado y no volver a insistir.

“En medio del cortejo y del entendimiento ella dijo no y yo me hice a un lado, eso no es un delito”, afirmó al medio citado.

La acusación de acoso sexual presentada por Viviana Vargas Ávila contra Diego Cancino desafía la imagen de compromiso del Gobierno Petro con la equidad de género y el respeto - crédito Concejo de Bogotá

En su defensa, dijo que en ese entonces no estaba vinculado al Estado y se encontraba desempleado, por lo que nunca hubo una relación de poder ni conflictos jerárquicos con Vargas. Igualmente, explicó que durante la reunión solo discutieron sobre varios proyectos políticos que podían desarrollar en conjunto.

Sobre la escena que describió Viviana Vargas en la que Cancino le metió las manos por debajo de la blusa para tocarle los senos, dijo que nunca ocurrió tal hecho. “No la toqué sin el consentimiento. Solo la toqué en el sentido de que bailamos apretados, pero sin su consentimiento jamás”, afirmó.

Además, admitió que pudo haber malinterpretado las acciones de la funcionaria del Ministerio de Interior y pensar que los sentimientos eran recíprocos.

“Ella me dio un cuento sobre la lucha de las mujeres en la sociedad, no era nada de amor, pero cuando me lo entregó, pensé que había un ‘feeling’ entre los dos, pero claro puede que lo haya malinterpretado”, señaló.

Diego Cancino reconoció que se propasó con la mujer defensora de derechos humanos - crédito suministrado a Infobae Colombia

Por último, mencionó que nunca quiso hacer sentir a Viviana Vargas de tal forma, puesto que lo único que estaba intentando esa noche era cortejarla, no generar fastidio o acoso. “Eso se lo manifesté en un mensaje al otro día”, concluyó.