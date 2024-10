Sensei, del ‘Desafío’, habló del dinero que le iba a dar Aleja por el accidente de su carro: “Tengo todas las pruebas”

Los exparticipantes hicieron público su discusión - crédito @senseicaldero - @alejamartinez_s/Instagram

En febrero de 2023, un accidente de tránsito involucró a Alejandra Martínez y Alejandro Calderón, conocido como Sensei, ambos ganadores del reality Desafío The Box 2023. El incidente ocurrió cuando el vehículo en el que viajaban colisionó contra una mula en la ruta de Villavicencio a Bogotá. Aunque los deportistas resultaron ilesos, el automóvil, propiedad de Martínez, sufrió varios daños.

La controversia surgió cuando Aleja y Sensei no lograron llegar a un acuerdo sobre la reparación del vehículo, lo que deterioró su amistad. El deportista afirmó en una entrevista en el pódcast El Sentenciado, de Caracol Televisión, que nunca recibió el automóvil como préstamo, sino que su colega le pidió que condujera.

“Tengo todas las pruebas de que estábamos hablando, yo le dije: ‘¿cómo vamos a hacer?, ¿cómo vamos a cuadrar lo del carro?’ Nunca me lo prestó, ella me dijo: ‘maneja’, veníamos de Villavicencio a Bogotá ella y yo. Por ahí dicen que ella me lo prestó. Sí se estrelló, nos dimos contra una mula, le doy gracias a Dios que no me pasó nada porque quedó muy arremangada la parte del conductor”, expresó el pereirano.

Además, aseguró tener pruebas de que intentó resolver la situación proponiendo cubrir el excedente del seguro para adquirir un vehículo similar al que se dañó, un Spark GT 2017: “Estábamos en un proceso, ella me dijo: ‘sí, yo le tengo un seguro’. Yo le respondí: ‘cuando llegue lo del seguro me dices cuánto te dieron y buscamos un Spark GT 2017 que fue el que yo estrellé, más o menos de ese mismo kilometraje y yo te respondo por el excedente... Después le volví a preguntar que cuándo le llegaba lo del excedente. Tengo el audio donde ella me dice que necesitaba que le respondiera por 14 millones porque ya había un Mazda 3 automático”, añadió para el medio citado.

Sin embargo, la polémica continuó en las redes sociales cuando Aleja expresó su descontento y desmintió las declaraciones de Sensei, además mostró conversaciones de WhatsApp donde, según ella, no recibió respuesta a sus solicitudes de pago. La modelo afirmó que nunca exigió un vehículo diferente, sino que esperaba una compensación por el daño sufrido, que estimó en 14 millones de pesos, ya que deseaba adquirir un Mazda 3 automático.

“Jamás le dije a él que me comprara otro carro, que yo le dije que iba a cambiar el carro, claro, pero solo le pedí el excedente de lo que me había costado y que yo ponía el resto y me compraba otro, jamás le dije que me comprara otro, es que yo no soy mantenida ni embustera. Coja oficio”, dijo la exconsursante en sus redes sociales.

La disputa se intensificó cuando Alejandro, en una reunión con otros exparticipantes del Desafío, mencionó que la deportista no aceptó una oferta de cuatro millones de pesos, insistiendo en los 14 millones. Martínez respondió públicamente, mostrando capturas de pantalla de sus conversaciones con él, donde le solicitaba el dinero para resolver el asunto.

“Si él no tuvo la capacidad de responderme, no diga que yo nunca le quise responder nada, yo estaba esperando al menos un millón sabiendo que yo había perdido casi 14 millones, tengo documentos, todas las fotos del seguro, yo no soy ladrona, no soy embustera, tampoco hubiese querido que esto pasara jamás ni tampoco ponerlo a él en esta situación, uno tiene que responder por lo que hace”, añadió.

Aleja afirmó que decidió no continuar discutiendo el tema públicamente, aunque dejó claro que la situación le causó un gran dolor, ya que consideraba a Sensei un amigo cercano: “Les voy a decir una cosa. Esto se lo había entregado a Dios porque fue algo que me dolió bastante (...) Me duele todavía lo que él dice, ese día me dio un ataque de ira, de rabia, de tristeza porque lo consideraba mi amigo”.