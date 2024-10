Arelys Henao presenció un combate de un grupo armado: “Gracias a Dios pudimos salir de ahí”

La cantante reveló una historia que vivió en su niñez - crédito @arelyshenao/Instagram

La cantante y compositora de música popular y ranchera Arelys Henao desde pequeña mostró interés por la música.

Con una carrera que se ha extendido por más de dos décadas, Henao ha logrado consolidarse como una de las figuras más influyentes dentro del género, tanto nacional como internacionalmente.

La historia de vida de la artista, que suele abordar temas de amor, desamor y superación personales en sus canciones, fue conocida gracias a la serie de Caracol Televisión Arelys Henao, canto para no llorar. La bionovela cuenta con dos temporadas y fue estrenada en 2022.

Arelys Henao reflexionó cómo su dura infancia marcó su camino hacia el éxito - crédito @arelyshenao/Instagram

A pesar de que muchos de sus fanáticos se vieron la novela, la cantante sigue danto detalles de su vida personal. En el pódcast Sin filtro de la Revista Semana, la antioqueña compartió un relato conmovedor sobre su infancia y los desafíos que enfrentó para alcanzar el éxito en la música: “De los 5 a los 10 años pasaron muchas cosas en mi vida”, expresó.

Henao recordó momentos difíciles de su vida, incluyendo un episodio que la marcó profundamente cuando, a los 10 años, tuvo que dormir en una estera: “Hoy le doy gracias a Dios cuando me acuesto en mi cama porque él cambió mi vida”, expresó la cantante.

La artista, conocida como ‘La reina de la música popular’, reveló que a los 12 años de edad su vida estuvo en riesgo cuando empezó presentarse en otros municipios de Antioquia.

La paisa reveló que presenció un combate de un grupo armado - crédito @@arelyshenao/Instagram

“Me mandaron a un corregimiento que se llama El Junco. Allí iba a cantar, pero cuando llegamos vimos un grupo armado grande donde había unas trescientas personas. Yo era una niña y no entendía lo que estaba pasando. Nos quitaron la volqueta donde habíamos llegado, al padre que había ido con nosotros le quitaron al carro y ellos estaban como organizando el combate para la noche. Ese día iban a atacar a Sabanalarga y los carros los usarían para movilizar a su gente”, contó al medio citado.

La cantautora indicó que el combate duró toda la noche, al rededor de 12 horas, y que pudo ser rescatada por el ejercito nacional: “A las 5:45 de la tarde nos estaban dando algo de tomar y ahí sonó la primera ráfaga, impresionante, y nos metieron debajo de las camas. Ese combate duró toda la noche, el Ejército decía que cuidaran la casa donde estábamos nosotros (...) A las 5:30 de la mañana el Ejército nos rescató y nos pedían que les habláramos para saber que estábamos bien. Siempre estuvimos en la mitad del fuego, pero gracias a Dios pudimos salir de ahí”.

Durante la entrevista, Henao también destacó la importancia de sus seguidores y su compromiso de mantenerse fiel a sus raíces humildes. Aseguró que nunca dejará de ser la persona sencilla que salió de un pequeño pueblo para cumplir su sueño de ser cantante: “Cuando uno ha vivido todas esas cosas uno entiende lo que pasa en el Cauca, en el Catatumbo, siento el dolor y siento que el pueblo cuando vio la serie, tú no sabes lo que me escribían, he llorado mucho porque es vivir mi vida, son miles de mujeres y niñas que les tocó salir desplazadas de las regiones “.

La cantante colombiana compartió un episodio crucial de su niñez - crédito @arelyshenao/Instagram

La artista también reflexionó sobre las ausencias en su vida que aún le resultan difíciles de olvidar, pero que le han enseñado a valorar las bendiciones que ha recibido: “Por misericordia de Dios estoy acá, solo porque Dios me tenía para contar mi testimonio al mundo y para decir la fe que yo tengo, para que aquella persona que esté en casa, que tiene un problema, que siente que no hay salida, que esa persona diga: ’si Arelys Henao pudo, yo puedo y yo quiero amar a ese Dios que ella ama’ y se llama Jesucristo”, añadió para el medio.

La vida de Arelys Henao es un testimonio de resiliencia y gratitud, y su historia continúa inspirando a muchos que enfrentan situaciones similares. Su éxito no solo se mide en términos de fama, sino también en la capacidad de conectar con su público a través de sus experiencias compartidas.