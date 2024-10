Profesora de Sofía Delgado narró sus últimos momentos con la niña antes de la desaparición: “Ella nunca estaba sola”

La profesora narró los últimos días de Sofía Delgado antes de su desaparición - crédito Redes Sociales/La Red Viral/Youtube

Una semana después del asesinato de la niña Sofía Delgado, la comunidad del barrio Villagorgona, del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, sigue conmocionada por lo ocurrido con la menor de edad.

Una de ellas es la profesora de la menor, Lady Carpio, quien narró los últimos momentos que compartió con ella, antes de su desaparición y posterior fallecimiento. También alertó sobre la presencia de más agresores contra menores de edad que se encuentran en esta región.

“Era una niña que nunca estaba sola, siempre en compañía de su mamá, nunca fue de que ‘profe, mándela, que yo la espero más adelante’, no, jamás”, indicó la maestra en diálogo con el periodista Daniel Muñoz del canal La Red Viral.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La docente de quinto grado destacó que la niña tenía buenos resultados académicos - crédito captura de pantalla La Red Viral/YouTube

De igual forma, Carpio sostuvo que desde enero de este año inició su etapa como educadora de Sofía Delgado, destacando sus actitudes y buenos resultados académicos. “Ella siempre estaba al tanto de que su grupo produjera buenos resultados”, comentó.

No obstante, la profesora dijo al medio digital que recibió con sorpresa y tristeza la desaparición de la niña en Candelaria, al mencionar que se enteró del hecho por la madre de Sofía.

“Desde el día uno, doña Leidy estuvo muy devastada, decía: ‘Profe, mi niña, ¿qué puedo hacer? No soy capaz de dormir’. Todo el tiempo estuvo ahí al frente de la situación”, resaltó.

En el sepelio de Sofía asistieron más de 4.000 personas y lanzaron globos blancos - crédito X

Alerta por otros abusadores de niños en Candelaria, Valle

De otro lado, la profesora Lady Carpio se refirió ante la alerta de otros personajes como Brayan Campo, confeso asesino de la menor de edad, quienes pretenderían hacerle daño a los niños y niñas de este municipio vallecaucano.

“De esos casos tengo ya varios en el salón de clase. Los padres alguna vez identificaron a personajes que estaban tratando de incitar a tomar acciones que no eran debidas y a ofrecerles dinero a cambio de cosas”, advirtió.

Agregó que “lastimosamente uno no sabe la calidad de vecinos que tiene; uno cree que todos actúan con la norma y con la moralidad bajo la que hemos sido criados (...) Ya ni siquiera hay que enseñarles a las niñas de que tienen que respetarnos, sino que tenemos que enseñarles principios de supervivencia, o sea, si usted está viendo que su vida corre peligro, actúe”.

Habría una red de abusadores en el municipio de Candelaria, Valle del Cauca - crédito Camila Díaz/Colprensa

Incluso, denunció que uno de los padres de familia de un menor de edad había presentado la denuncia ante las autoridades competentes, pero que no tuvo respuesta oportuna.

“Me comentaba uno de los papitos que no había pasado nada frente a esa denuncia; que después de lo que él había interpuesto, no había pasado nada con el supuesto vecino, que posiblemente puede ser un agresor de menores que se encuentra en el sector”, expresó Carpio en el canal La Red Viral.

Frente a este caso, la profesora aclaró que el presunto abusador no es Brayan Campo, sino otro hombre, por lo que pidió a las autoridades que se avance en las investigaciones. “No, no es él (Brayan Campo), es otro (...) hay que revisar estas denuncias y ponerlas en el ojo del huracán y ver que está pasando con cada una, no se pueden dejar en un folio”, aseguró.

Finalmente, hizo un llamado para que se realice acompañamiento psicológico a los compañeros de clase de Sofía Delgado, ya que asegura que necesitan un espacio para expresar su dolor por la muerte de la menor.

“Hay que revisar estas denuncias, no pueden dejarlas en un folio, en un escritorio. Tienen que empezar a revisarlas, porque si la comunidad está haciendo su parte, instaurar las denuncias, entonces por qué no se les está dando el curso que debe dárseles. ¿Por qué hacemos de cuenta que no va a pasar nada?”, puntualizó.

Autoridades entregaron detalles de la investigación que permitió la captura del asesino de Sofia Delgado - crédito redes sociales

Por el feminicidio de Sofía Delgado, un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Brayan Snaither Campo Pillimué, y todo parece indicar que será recluido en la Cárcel y Penitenciaría con Alta y Media Seguridad de Valledupar (CPAMS), más conocida como La Tramacúa.

La decisión se debería a que varios detenidos por delitos sexuales contra mujeres y niños en los casos más recientes del país están recluidos allí. De hecho, uno de los recluidos en este centro penitenciario fue Luis Alfredo Garavito, quien confesó haber asesinado a 130 menores, aunque se estima que sus víctimas pudieron haber sido alrededor de 200, todas violadas por este asesino serial.