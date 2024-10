Exfiscal Barbosa sacó pecho tras comprobarse chuzadas a Marelbys Meza: “Se derrumba otra infamia más del petrismo”

Marelbys Meza, exniñera del hijo de Laura Sarabia, fue víctima de chuzadas por parte de agentes de la Sijín - crédito Infobae

A través de sus redes sociales, el exfiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado se desahogó el jueves 24 de octubre y pasó factura por los señalamientos que, según él, hicieron simpatizantes del presidente de la República, Gustavo Petro, en el caso denunciado por el exjefe del órgano acusador: en el que, en su momento, expuso las interceptaciones ilegales a las que fue sometida Marelbys Meza, exempleada de la hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre).

La reacción de Barbosa, que pasó desapercibida, se conoció tras una publicación periodística del perdón público realizado por el agente de la Seccional de Investigación Judicial (Sijín), Fredy Alexander Gómez, que confesó haber ayudado a falsificar informes judiciales, según él “por orden de presidencia” y presión de sus superiores, para ‘chuzar’ a Meza. Una situación que dejaría mal parado al Ejecutivo; en un caso que empezó el 29 de enero del 2023, tras reportarse el robo de una maleta con dólares y dinero por parte de Sarabia.

“Solo fui un peón sacrificado en el afán que tenía el capitán Óscar Mojica de dar un resultado, por un caso en el cual yo no tenía nada que ver, pero al cual resulté vinculado por la presión que estaba del capitán Mojica, quien al ver mi negación, indicó que eran órdenes de arriba, que eran órdenes de los jefes, que era un caso de Presidencia, que si me iba a ir en contra de Presidencia, que si me iba a ir en contra del Gobierno”, expresó el oficial, en declaraciones que dio a conocer La FM de RCN Radio.

Exfiscal Barbosa salió a cobrar tras testimonio de agente de la Sijín

De acuerdo con Barbosa, los jueces de la República han avalado las determinaciones de la Fiscalía en este mediático caso e, incluso, sacó pecho porque se han registrado cuatro condenas. De hecho, el exfuncionario judicial se atrevió a adelantar que, en otros casos de connotación nacional, se registrarán finales parecidos, lo que demostraría -en su concepto- que la Fiscalía durante su gestión (2020-2024) “persiguió delitos y no personas”.

Se derrumba otra infamia más del petrismo contra la Fiscalía que dirigí. Durante meses se la pasaron hablando de persecuciones políticas y golpes blandos hacia el Gobierno. Hoy las personas que fueron procesadas por falsificar informes judiciales para chuzar a Marelvys Meza han terminado aceptando cargos en el marco de mecanismos de terminación anticipada”, expresó Barbosa en su perfil de X, en relación con el testimonio de Gómez, que firmó un preacuerdo con la Fiscalía a cambio de rebajas en su pena.

Y reiteró que todas las gestiones se hicieron con apego a la Constitución y la ley. “Con una fiscalía que siempre respetó la autonomía e independencia de los fiscales”, agregó en su mensaje, con el que se sacudió de los señalamientos de los que fue blanco mientras se adelantaban estas investigaciones. Con ello, Barbosa estaría convencido de que detrás de este hecho aún hay altos funcionarios del Gobierno involucrado en este caso y que todavía no han sido vinculados.

Denunció ataques en su contra, según él, proveniente del petrismo

En su perfil, el extitular del órgano de investigación judicial denunció que en su contra ha empezado una campaña de desprestigio en su contra, impulsada por lo que denominó las bodegas petristas, que según él recibieron la orden de ejecutar un “plan de sicariato moral” desde hace varios días. “No me perdonan no haberme plegado a las órdenes de cuando fui fiscal General. Lamento informarles que no me intimidan”, expresó Barbosa, que recibió el respaldo de usuarios que están en contra del Ejecutivo.

Del mismo modo, dejó en claro que las supuestas injurias que han lanzado sobre el tema le dan “más ganas” de “seguir escribiendo, analizando y denunciando lo que está ocurriendo”; además de insistir que “son millones” los que creen que la “tragedia” que se registra en el país, gracias al mandato de Petro, debe terminar en el 2026.

“Somos millones los que pensamos que esta tragedia que vive Colombia debe terminar en el 2026. Duermo todos los días con mi conciencia tranquila por haber contribuido a que este gobierno no hubiera arrasado con las instituciones de este país”, puntualizó Barbosa en su declaración, con lo que reafirmó cuál fue su posición durante el último año y medio de su gestión, en la que protagonizó fuertes rifirrafes con el jefe de Estado.