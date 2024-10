Alexis Delgado, el niño de dos años hallado muerto en San Cayetano, habría sido abusado y torturado; hay un capturado

El cuerpo de Alexis Delgado, de dos años, fue hallado enterrado en una finca en San Cayetano, Cundinamarca - crédito redes sociales

Recientemente, las autoridades revelaron nuevos y escabrosos detalles relacionados con el caso sucedido en En San Cayetano, Cundinamarca, donde el cuerpo de un niño de dos años, Alexis Delgado Ramírez, fue hallado enterrado en una finca. Se confirmó que el menor fue víctima de abuso sexual, tortura y asesinato. Un hombre, identificado como el esposo de la tía del niño, fue capturado como principal sospechoso de este atroz crimen.

El caso salió a la luz cuando el sospechoso, quien estaba a cargo del menor, afirmó inicialmente que Alexis había sufrido una caída de un caballo y que, “por miedo”, decidió enterrarlo. Sin embargo, las investigaciones revelaron una realidad mucho más oscura. La Fiscalía Seccional de Cundinamarca imputó al detenido los delitos de homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años, según informaron las autoridades.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El caso comenzó cuando el tío político de Alexis, Carlos Steven Herrera, afirmó que el niño había sufrido un accidente al caer de un mular. De acuerdo con su relato inicial, tras el supuesto accidente, en vez de trasladarlo a un centro médico, llevó al niño a descansar, pero al día siguiente (sábado 19 de octubre) descubrió que no respiraba. En un acto de desesperación, decidió enterrar el cuerpo, según declaró a las autoridades.

Carlos Steven Herrera inicialmente alegó un accidente; sin embargo se le imputaron cargos por homicidio, tortura y acceso carnal violento con menor de 14 años - crédito Fiscalía

No obstante, esta versión fue desmentida por los hallazgos forenses y las declaraciones de la madre del menor, Luz Angélica Ramírez. “Él dijo que fue un accidente, que el niño se le cayó del mular, se golpeó en el cráneo y que el niño se le murió en la cama y que él, en un momento de desespero, salió fue a enterrarlo”, relató en su momento el alcalde de San Cayetano, Luis Alejandro Roncancio Rincón, en diálogo con Noticias Caracol.

En una entrevista con el medio citado, Luz Angélica relató que se encontraba trabajando cuando recibió una llamada de su hermana, que le informó que Alexis había desaparecido. Al llegar a la finca, encontró a su cuñado, quien le dio una versión confusa sobre lo ocurrido. “Lo encontraron enterrado, con una roca lo taparon. Estoy esperando que se haga justicia y que a ese hombre, que a ese asesino, no lo suelten. Debe estar preso”, indicó.3

Es de añadir que en conversación con La Red Viral, Luz Angélica reveló otra de las versiones que el acusado le dio: “Me dijo que el niño se había perdido o lo habían robado. De inmediato dejé todo y fui a la finca para ayudar a buscarlo”, contó. Además, dio a conocer que tuvo una acalorada discusión con Carlos Steven Herrera por lo sucedido: “Él admitió que lo había enterrado, pero al principio me culpaba a mí, diciendo que yo me lo había robado”.

Autoridades develan detalles estremecedores del crimen de Alexis Delgado en una finca de Cundinamarca - crédito Alcaldía de San Cayetano

La madre del niño expresó su convicción de que se trató de un homicidio y exigió justicia para su hijo, pidiendo que el responsable no sea liberado: “Que (el tío político) se refunda en prisión porque él tenía el niño y también tenía la custodia”. El caso ha generado conmoción en la comunidad, y las autoridades continúan investigando para esclarecer todos los detalles del crimen.

Cabe agregar que, recientemente, Luz Angélica también señaló a su hermana como cómplice, afirmando que ella sabía de la muerte del niño y no hizo nada al respecto. “Ella sabía que el niño estaba muerto. Cuando la enfrenté, me dijo que me alejara. Ella es cómplice”, expresó la mujer con ira. Este trágico suceso ha puesto en evidencia la necesidad de reforzar las medidas de protección para los menores en situaciones de vulnerabilidad.