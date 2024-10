Representante uribista fue sancionado por el presidente de la Cámara tras fuerte agarrón: “Dígale a la Policía que me saque”

Este es el momento en que Óscar Villamizar, representante del Centro Democrático, y Jaime Raúl Salamanca, presidente de la corporación, protagonizaron un fuerte agarrón en la plenaria - crédito suministrado a Infobae

Cero y van dos rifirrafes del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, con miembros de uno de los partidos de oposición, el Centro Democrático. Al cruce de palabras que protagonizó con el representante Jhon Jairo Berrío, que decidió increparlo al negarle el uso de la palabra durante el debate a la reforma laboral, el 16 de octubre, se sumó el grave incidente registrado el martes 22 de octubre: cuando también le habría impedido expresarse al congresista Óscar Villamizar, al que suspendió después de un airado reclamo.

En el video al que tuvo acceso Infobae Colombia se ve el momento en que Villamizar, visiblemente molesto, le reclamó a Salamanca por su actitud y este, en respuesta, lo amenazó con enviarle efectivos policiales y retirarlo del recinto. Un episodio del que fueron testigos demás miembros del órgano legislativo, pues algunos de ellos, como el primer vicepresidente de la Cámara, Jorge Rodrigo Tovar Vélez, de la circunscripción especial para la Paz, intercedieron en ese instante.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Lo voy a hacer censurar inmediatamente, le pido respeto. Le ruego respeto”, expresó Salamanca a su interlocutor, mientras este dejaba en evidencia lo que sería su intención de sacarlo de la discusión. “No, no, no. Pídale a la policía que me saque (...) Lo acabó de decir, yo también tengo derecho aquí. Le pido que me respete también”, se escuchó de parte del representante Villamizar; mientras que, posteriormente, se supo de la suspensión de una sesión para el parlamentario, tras este fuerte suceso, que se volvió viral en las redes sociales.

En video quedó registrado el momento en el que el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, amenazó con enviarle la policía al representante Óscar Villamizar - crédito suministrado a Infobae Colombia

Todo empezó cuando Villamizar denunció ante la plenaria que una moción de orden que solicitó fue interrumpida por el presidente Salamanca, a su juicio “de manera irregular y sin ningún argumento”, durante la discusión del proyecto que promueve la generación de trabajos y empleos verde; y en el instante en el que el representante hacía una serie de advertencias a los ponentes acerca de qué comisión debería darle trámite al mismo; entre la Séptima, que trata temas laborales, o la Quinta.

“Cuando usted me interrumpe, presidente, de manera arbitraria, además me amenaza de que me va a mandar la policía para sacarme del recinto, le quiero recordar que yo me elegí, al igual que usted, a mí no me regalaron la credencial y tengo derecho como oposición”, agregó Villamizar, que acto después reaccionó ante lo que denominó es la censura constante de parte de Salamanca; una conducta que, para perjuicio del titular del órgano legislativo, también ha sido denunciada por otros miembros.

En este aparte de su intervención, el representante del Centro Democrático Óscar Villamizar denunció censura del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, que al parecer lo amenazó con sacarlo del recinto por intermedio de la policía - crédito suministrado a Infobae Colombia

Segunda vicepresidenta de la Cámara dijo que no fue consultada sobre sanción a Villamizar

Al respecto, Lina María Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara de Representantes, y que hace parte del partido Cambio Radical, expidió un comunicado de prensa en el que dejó en claro que no fue consultada por parte del presidente de la corporación, Salamanca, para imponer la suspensión a Villamizar. Y agregó que sancionar “y silenciar de forma arbitraria” al representante es “vulnerar los derechos de los santandereanos que votaron por él; sin tener en cuenta, además, su posición como integrante de la mesa directiva.

En ese orden de ideas, recordó los numerales 4 y 5 del artículo 73 de la Ley 5 de 1992, que rige el funcionamiento del Congreso, en el que se específica que la suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o de la sesión, y el derecho intervenir en los debates de la corporación por más de día y hasta por un mes, solo se podrá efectuar “previo concepto favorable de la mesa directiva”, situación que en su caso no ocurrió, pues indicó que no fue consultada para tomar una decisión de este calibre.

A través de esta comunicación, la representante Lina Garrido, segunda vicepresidenta de la Cámara, se pronunció sobre suspensión a Óscar Villamizar - crédito suministrada a Infobae Colombia

La defensa de Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara

En su perfil de X, y en respuesta a la representante Garrido, el presidente Salamanca defendió su decisión de sacar de la jornada del 22 de octubre al congresista Óscar Villamizar. Indicó que la ley lo faculta para haberlo hecho y criticó a su colega por la falta de solidaridad, según él, con su figura en la corporación. Hasta el momento, en lo que respecta al episodio por el que tomó la determinación, y que no ha sido el único, todavía no se conoce respuesta alguna en sus canales oficiales.

“Solo un detalle mi Vice: Yo sancioné al dr. Villamizar por su falta a la ley solo por una sesión y luego de seguir estrictamente lo planteado por la ley 5ta. en la materia. En ningún caso lo sancioné por más de eso. Te informaron mal. Esperaba tu solidaridad con la mesa directiva”, afirmó Salamanca, que con ello trató de restarle importancia al asunto, que generó una ola de comentarios en las redes, en su gran mayoría en contra de su gestión al frente de la Cámara; dignidad a la que llegó con el apoyo del Pacto Histórico.

Este fue el mensaje del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, tras la sanción emitida al representante Óscar Villamizar - crédito @JaimeRaulSt/X