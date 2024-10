Dos lesionados y vehículos atrapados en la vía Zipaquirá-Pacho por quebrada desbordada

Dos lesionados, varios vehículos atrapados y un gran trancón dejó una avenida torrencial en la vía Zipaquirá-Pacho (Cundinamarca). (Crédito: Bomberos de Cundinamarca)

Hacia las 10 de la noche del sábado 19 de octubre se reportó una emergencia en la vía que conduce del municipio de Zipaquirá-Pacho, en el centro del departamento de Cundinamarca, por una avenida torrencial como consecuencia del desbordamiento la quebrada Venta Larga.

Aunque hay varios vehículos atrapados en la zona y una gran congestión vehicular, por el momento solo se tiene el reporte de dos personas lesionadas y ninguna víctima fatal, informaron las autoridades.

“Nos encontramos en la atención de una avenida torrencial, está originada por un posible taponamiento de en la quebrada Venta Larga, entre los municipios de Zipaquirá y Pacho. Bomberos del municipio de Pacho, Zipaquirá y consejos de gestión del riesgo de los dos municipio, personal de los diferentes centros hospitalarios, realizan la atención”, informó el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental del organismo de rescate.

Agregó que al lugar fue enviada maquinaria amarilla para realizar las labores de despeje del corredor vial y que vuelva a entrar en operación.

Emergencia en la vía Zipaquirá-Pacho (Cundinamarca). (Crédito: Bomberos de Cundinamarca)

Entre tanto, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, también confirmó la emergencia y ratificó que en la zona ya se encuentran los organismos de emergencia.

“Al momento nos informan de un desbordamiento Quebrada en Venta Larga, taponada la vía, al parecer ahí vehículos atrapados, ya en el sitio Bomberos Zipaquirá, Bomberos Pacho y ambulancia del ICCU (sic)”, publicó en su cuenta oficial de la red social X.

Inundación en el barrio Danubio de Soacha (Cundinamarca)

El fuerte aguacero que cayó en la noche del sábado en el centro del departamento, también provocó más emergencias en el municipio de Soacha, a media hora de Bogotá, donde el barrio Danubio fue uno de los más afectados con inundaciones.

Uno de los lugares donde hubo más complicaciones fue a la altura del puente de Los Micos, donde el río Subachoque, sobre el que pasa, se desbordó lo que impide el flujo vehicular en la zona, informaron en el medio local Iniciativa Ciudadana Radio.

Los habitantes del sector estaban a la espera de la llegada de los organismos de emergencia para lograr sacar el agua de sus viviendas.

Pese a la advertencia de sequía en Bogotá, las lluvias retornaron a la ciudad

Bogotá tendrá cielo parcialmente nublado y posibles lluvias en zonas específicas informó el Ideam - crédito Colprensa

Aunque el reconocido meteorólogo Max Henríquez advirtió esta semana de una posible sequía en lo que resta de octubre, uno de los meses históricamente más lluviosos del año en la capital colombiana, afortunadamente para la ciudad, que padece por una crisis de abastecimiento de agua, durante la tarde del sábado cayeron algunos aguaceros.

“De 5 a 9 pm llovió ayer sabado en Bogotá, con tormentas electricas, reportó la Aeronautica Civil. Hoy domingo y los proximos dias hay nuevas probabilidades de lluvia en la capital de la República (sic)”, publicó en su cuenta oficial en la red social X.

El experto explicó que las lluvias en Bogotá, y varias zonas del centro del país, son producto de la formación de una tormenta en centroamérica.

“Gracias a la presencia de la tormenta Nadine y a ese sistema que viaja desde hace días llegando al norte de Republica Dom inicana, en Colombia se han reactivado las lluvias desde hoy. Gracias a Dios! (sic)”, trinó.

No obstante, señaló que, para fortuna de los países por donde pasa, no tendrá una larga duración, por lo que no se espera mayores afectaciones.

“Se formó Nadine, una nueva tormenta tropical del Caribe occidental, la cual entrará hoy mismo a Belize y el sur de Yucatán, afectando tangencialmente la costa de Honduras y el norte de Guatemala. Será una tormenta de corta vida (sic)”, informó en la misma red social.