Alberto Linero aseguró que el diablo no existe: “Eso es no haber estudiado teología”

El exsacerdote y escritor Alberto Linero, que en 2018 decidió retirarse del ejercicio sacerdotal activo, pero continuó su misión de comunicación y enseñanza desde el ámbito laico, generó un debate después de sus recientes declaraciones sobre la “inexistencia” del diablo.

Durante su participación en el programa Me yaya la cabeza, de Caracol Televisión, el samario expresó que, según él, la figura del diablo es un concepto maniqueo y teológicamente pobre: “El diablo no existe. Dejen de joder. Es un maniqueísmo de un diablo enfrentado a Dios, eso es poca teología. Eso es no haber estudiado Teología”.

Linero explicó que su visión se basa en la creencia de que el mal existe en el corazón humano a través de la libertad, pero no como una entidad que compite con Dios: “Dios es todopoderoso, es decir, yo creo que el diablo existe en cuanto existe el mal y en cuanto en el corazón del hombre hay la posibilidad del mal por la libertad. Pero yo no creo que haya una competencia. ¿Tú te imaginas a Dios peleando con el diablo? Dios creó todo y todo es bueno. Todo es bueno. Lo que es malo es el uso que el ser humano, desde su libertad, le pueda dar”, afirmó, sugiriendo que el mal es más bien una consecuencia de las decisiones humanas.

El exsacerdote, conocido por su carisma y su estilo particular de comunicar, también reflexionó sobre cómo las acciones humanas pueden distorsionar la bondad inherente de las cosas creadas por Dios. Utilizó el ejemplo del ron, que es bueno en sí mismo, pero puede llevar a comportamientos destructivos si se abusa de él: “El ron es bueno, ah, pero si te vuelves alcohólico o si con tu ron terminas golpeando a la gente o agrediendo a los otros, lo malo es tu actitud. Y así podríamos pensarlo de todo (…) Y vio Dios que todo era bueno, dice el libro del Génesis”, añadió a la entrevista.

Por qué Alberto Linero se retiró del sacerdocio

En una entrevista con Caracol Televisión, Alberto Linero reveló las razones detrás de su decisión de abandonar el sacerdocio en 2018. Linero, que durante años fue una figura prominente en la televisión colombiana, explicó que su salida de la vida religiosa se debió a una profunda sensación de soledad.

El samario aclaró que su problema no era con Dios, ya que nunca dejó de creer ni de orar. Sin embargo, la falta de vínculos fuertes y el aislamiento emocional fueron factores determinantes en su decisión. Durante una hospitalización por complicaciones de diabetes, el escritor experimentó una falta de apoyo que lo llevó a reflexionar sobre su vida y su entorno, según detalló en la entrevista.

La popularidad de Linero creció gracias a su segmento diario de lectura y reflexión de versículos bíblicos en el programa matutino Día a día. Sin embargo, su inesperada decisión de “colgar la sotana” en 2018 sorprendió a muchos, generando especulaciones sobre las verdaderas razones de su retiro del sacerdocio.

En la entrevista, el samario destacó que la soledad fue un factor crucial, y expresó su deseo de que las personas comprendan que no se pueden juzgar fácilmente las emociones ajenas: “Es un tema muy personal, muy emocional y no es fácil de explicar. Ojalá la gente aprendiera que uno no puede juzgar tan fácil las emociones de los demás. Cuando yo dije que había tenido soledad, mi problema no era con Dios... Yo no he dejado de creer, no he dejado de orar, nunca he tenido dudas de él... Yo empecé a tener problemas de soledad porque me hizo falta gente, los vínculos no eran tan fuertes como uno quisiera”.

Tras su salida del sacerdocio, el escritor encontró consuelo y felicidad en su pareja sentimental, lo que le permitió reconstruir su vida personal. A pesar de los desafíos emocionales que enfrentó, Alberto Linero continúa siendo una figura influyente en los medios y mantiene su fe intacta.