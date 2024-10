Trágico accidente en Pereira: mujer murió intentando proteger a sus perros

La mujer murió al intentar salvar la vida de sus amados perros - crédito Colprensa

Una mujer falleció en medio de un trágico accidente que ocurrió en un parqueadero de Pereira durante la jornada matutina del miércoles 16 de octubre de 2024. La víctima fue identificada como Early Dorenis León Sánchez, de 43 años, que trabajaba en el lugar y solo pretendía evitar que sus perros sufrieran lesiones.

De acuerdo con lo informado por los medios locales, el hecho ocurrió en el momento en el que la ciudadana intentó proteger a cuatro perros, debido a que uno de los vehículos que se encontraba en el lugar comenzó a moverse hacia atrás debido a la inclinación del terreno, atrapándola contra una pared, puesto que ella pretendía cubrir a los caninos con su cuerpo.

El accidente tuvo lugar en la carrera 17 con calle 17, donde está ubicado el lote que funciona como un parqueadero. La víctima, oriunda de Amagá, Antioquia, era reconocida en el sector por su interés por salir adelante, pues arrendaron el establecimiento con su esposo, que a su vez trabaja como vendedor de aguacates y chontaduro en el sector.

Versiones preliminares indican que la dueña del vehículo, al no encontrar un espacio, decidió dejar la camioneta en una zona inclinada; sin esperar que minutos después este comenzara a desplazarse hacia el lugar donde se encontraban los perros, lo que llevó a la administradora del parqueadero a actuar rápidamente para salvarlos.

En medio de la confusión por lo sucedido, los testigos del trágico hecho encendieron el vehículo con el fin de liberar a la mujer y se comunicaron con las autoridades para dar a conocer la situación que se presentó sobre las 11:40 a. m.

Debido a esta acción, una ambulancia fue enviada al lugar y se encargó de trasladar de urgencia a la mujer afectada hasta el Hospital Universitario San Jorge, donde a pesar de los esfuerzos de los especialistas, falleció una hora después de su llegada al centro de atención.

Los agentes de tránsito del Instituto de Movilidad realizaron la respectiva inspección del establecimiento comercial en el que ocurrieron los hechos. Asimismo, se llevó a cabo el traslado del cuerpo desde el centro médico en el que se confirmó su fallecimiento hasta la morgue de Medicina Legal, donde un equipo técnico se encargó de realizar las primeras revisiones.

Un allegado a la víctima comentó a los medios locales que León Sánchez tenía un profundo amor por los animales, lo que la llevó a sacrificarse por ellos: “Ella amaba los perros, los cuidaba y adoraba, por eso dio su vida por ellos. La entiendo, pero siento que las cosas no debieron ocurrir de esa manera”, especificó.

Ante lo sucedido, los vecinos del parqueadero y conocidos expresaron su sorpresa ante el heroico acto de la mujer. En cuanto a las implicaciones por lo sucedido, se explicó que en situaciones en las que el vehículo no está siendo conducido o no tiene el motor encendido, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) no cubre los daños.

El caso generó sorpresa en Pereira y los sectores aledaños, además de las redes sociales, donde el caso ha sido ampliamente difundido, pues los internautas se han mostrado conmovidos por lo sucedido. Incluso, la familia y amigos de la fallecida planean una despedida emotiva en su honor para brindar sus respetos a la víctima.

En cuanto al estado de salud de los animales no se tiene mayor información. Sin embargo, se esperan próximos reportes sobre el caso y las reuniones que están llevando a cabo sus seres queridos para homenajear a la mujer.