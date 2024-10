“Pegasus está vivito y chuzando”, aseguró la fiscal Angélica Monsalve: sostiene que lo tiene grupo especial de la Fiscalía

Angélica Monsalve aseguró que el software Pegasus está licenciado a la Fiscalía - crédito @alazamo123/ cuenta X Angélica Monsalve

Pegasus sigue siendo un tema de controversia en Colombia, según recientes declaraciones de la fiscal Angélica Monsalve.

La funcionaria afirmó que el software de espionaje está en uso por un grupo especial de la Fiscalía General de la Nación. Monsalve sostiene que el software está licenciado a la Fiscalía y es utilizado por el grupo de interceptación de control telemático.

“Este post va como derecho de petición al insulso e inepto ex fiscal general de la nación FRANCISCO BARBOSA, y como denuncia pública para que las autoridades correspondientes, actúen de oficio (Aunque parece que algunos no saben que es eso)”, son las primeras palabras de Monsalve.

La fiscal Monsalve señaló que en 2022, el exdirector del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Alberto Acevedo, fue enviado a Israel en un viaje informal bajo la apariencia de vacaciones. Este viaje, según Monsalve, fue organizado por Luis Fernando Lozano Mier, subdirector nacional de las TIC y mano derecha del entonces fiscal general Francisco Barbosa, junto con Gineth Romero, directora de Control Telemático. Se presume que el viaje fue financiado por la embajada de Israel.

Añadió que le llegó “información, que en el año 2022, el ex director del CTI, ALBERTO ACEVEDO fue comisionado, con destino a Israel, acompañando pero de manera informal y bajo situación administrativa de “vacaciones”, por LUIS FERNANDO LOZANO MIER, Sub Director Nacional de las TIC mano derecha de BARBOSA, y de GINETH ROMERO, quien continúa como directora de Control Telemático y de la Sala de Control, estos dos últimos, viajaron, presuntamente, con presupuesto de la embajada de Israel.

El propósito del viaje, según Monsalve, fue cerrar una negociación con una empresa israelí para actualizar el sistema de interceptación telefónica utilizado por la Fiscalía. Esta actualización prometía no dejar rastro y permitiría labores de espionaje. Monsalve también cuestiona la transparencia de este proceso, preguntando por las pruebas de concepto realizadas para la adquisición del nuevo software.

En la publicación de X, Monsalve planteó varias preguntas al exfiscal Barbosa, incluyendo si informó a la nueva fiscal general sobre las capacidades de espionaje del software y si el software adquirido por la Fiscalía es el mismo que el comprado por el expresidente Iván Duque, o si son diferentes versiones con licencias distintas.

“Señor BARBOSA invocando el artículo 23 de la constitución, le pregunto: 1.¿Donde están las pruebas de concepto que se hicieron para adquirir el nuevo software? 2. ¿El pleito que usted inició a finales del 2022 con el Presidente de la República coincide con la adquisición del software? 3. ¿PEGASUS es manejado por una empresa que a través de red privada en conjunto con la FGN opera desde una oficina del hotel TRYP en la avenida Esperanza, frente al búnker de la FGN? 4. ¿Usted puso en conocimiento a la nueva Fiscal General de la Nación que el software que usa la sala de control telemático de la fiscalía, para interceptar comunicaciones, también sirve para ESPIAR? 5. El software PEGASUS que se dice adquirió el ex presidente IVÁN DUQUE, es diferente al que adquirió la fiscalía o es el mismo con licencias diferentes?”, son las interrogantes que Monsalve le hizo a Barbosa.

Acto seguido le cuestiona que “de no ser así, explique por qué no lo hizo, y no salga con el cuento que, como se compró con recursos de la partida secreta de Seguridad Nacional y no aparece en el Secop, no tenía porque hacerlo. Señora Fiscal General, apersónese a investigar esta información, es de vital importancia para garantizar la intimidad y la tranquilidad de los colombianos. Según la información que me dieron, usted desconoce este asunto”.

La fiscal Monsalve ha instado a las autoridades a investigar estas alegaciones para garantizar la privacidad y seguridad de los colombianos. Según ella, la nueva administración podría no estar al tanto de estos asuntos, lo que subraya la importancia de una investigación exhaustiva.

Por ahora Barbosa no se ha pronunciado.