Nuevo premio Nobel de Economía se refirió a Colombia y al Gobierno Petro: “La mitad del país no está gobernada”

James Robinson ha investigado durante dos décadas el impacto de las instituciones políticas en Colombia - crédito Colprensa

James Robinson, el economista galardonado con el Premio Nobel de Economía 2024, ha dedicado gran parte de su carrera a estudiar las instituciones políticas y el desarrollo económico de Colombia.

Durante una entrevista con Blu Radio, Robinson expresó que los problemas estructurales del país están profundamente arraigados en sus instituciones políticas, lo que ha impedido un desarrollo económico sostenido.

Según Robinson, la debilidad del Estado colombiano ha sido un factor clave en la incapacidad de gobernar efectivamente y en la exclusión de vastas áreas del país, como el Pacífico y los Llanos.

“Yo lo consideraría así: problemas con las instituciones económicas, problemas con los monopolios, problemas con la seguridad y la definición de los derechos de propiedad, problemas con el sistema educativo, problemas con el acceso a los servicios, todo esto es el resultado de las instituciones políticas en Colombia, para mí, eso tiene que ver con la debilidad del Estado colombiano, la incapacidad del Estado colombiano para controlar o regular la sociedad o brindar oportunidades a la gente”, dijo el nobel de Economía.

El clientelismo y la debilidad estatal afectan el desarrollo y la estructura inclusiva en Colombia - crédito Vincent Alban/Reuters

Y agregó: “La mitad de Colombia no está gobernada, si vas al Pacífico o a los Llanos, no hay carreteras, no hay infraestructura, es absolutamente increíble”.

Robinson, que ha trabajado en Colombia durante más de dos décadas y ha sido profesor en la Universidad de los Andes, criticó la capacidad de ejecución del presidente Gustavo Petro. Aunque reconoce que Petro tiene una agenda progresista, cuestionó su habilidad para implementarla efectivamente.

“El problema es que él no tiene ni idea de cómo cumplir ese mandato, como lograr cosas o cómo formular políticas que realmente transformen al país. Yo creo que él tiene una agenda progresista y hay muchos, pero muchos problemas en Colombia que tienen que ser resueltos, pero creo que él no entiende cómo tiene que ser eso”, afirmó Robinson durante la entrevista con Blu Radio.

Además, fue crítico con la política de “paz total” de Petro, calificándola más como un teatro político que como una verdadera estrategia para implementar los acuerdos de paz.

Robinson critica la capacidad de implementación de los Acuerdos de Paz del presidente Gustavo Petro - crédito Andrea Puentes/Presidencia

“El presidente Petro está más interesado en hacer teatro y hablar sobre las “paz total” que lo que realmente está en cumplir cosas y eso es una tragedia”, afirmó Robinson.

El economista también señaló que el clientelismo y la falta de un Estado fuerte han obstaculizado el desarrollo de Colombia. En su análisis, las instituciones políticas han impedido que el país construya una estructura inclusiva que pueda promover un crecimiento sostenido.

“Las instituciones políticas en Colombia no permiten que el Estado llegue efectivamente a todas las regiones. No hay carreteras, no hay infraestructura”, agregó Robinson.

El Nobel no reservó sus críticas únicamente para el gobierno actual. También apuntó a la administración de Iván Duque, a quien calificó de incompetente en la implementación de los acuerdos de paz. “El presidente Duque era un incompetente no estaba interesado en implementarlo”, dijo el premio Nobel.

Según el premio Nobel, James Robinson, Uribe entendió la lucha contra la guerrilla, no le importó socavar las instituciones para mantenerse en el poder - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

Sin embargo, reconoció el enfoque estratégico de algunos presidentes anteriores, como Álvaro Uribe y Carlos Lleras Restrepo. Según Robinson, aunque Uribe entendió la lucha contra la guerrilla, no le importó socavar las instituciones para mantenerse en el poder. A pesar de estos intentos, las instituciones colombianas fueron lo suficientemente fuertes como para impedirlo, lo que demuestra su potencial positivo si se estructuran de manera más inclusiva y menos clientelista.

“Hay algunos presidentes colombianos que lo entendieron, creo que Carlos Lleras Restrepo lo entendió en los años 60, el presidente Uribe no entendió, si ustedes leen su autobiografía verán que pensó de manera muy estratégica en la lucha contra la guerrilla y en cómo lograrlo, cómo vencerlos, pero el problema con el presidente Uribe es que no le importaba nada más, estaba felíz con socavar las instituciones para tratar de mantenerse en el poder, no entendía los problemas de los colombianos”, afirmó el economista en Blu Radio.

En cuanto a las comparaciones con Venezuela, Robinson considera que es una reacción exagerada pensar que Colombia podría seguir el mismo camino bajo el gobierno de Petro. “El señor Petro no tendría de su lado a los militares. Chávez controlaba las Fuerzas Armadas. Eso fue lo que pasó. Y eso no va a pasar en Colombia”, explicó Robinson a Semana.

Robinson, junto con Daron Acemoglu y Simon Johnson, fue premiado por sus estudios sobre cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad. Según el jurado del Nobel, reducir las enormes diferencias de renta entre países es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, y los ganadores mostraron la importancia de las instituciones para lograrlo.