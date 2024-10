EN VIVO | Este es el reporte de sismos el 14 de octubre en Colombia por el Servicio Geológico Colombiano

Revisa la seguridad de la vivienda: inspecciona la estructura de la casa en busca de daños visibles como grietas en las paredes, techos o pisos. Si encuentras algún daño significativo, evacúa y contacta a un experto para una evaluación más detallada. Además, asegúrate de que no haya cables eléctricos expuestos, fugas de gas o roturas de tuberías de agua. Si detectas una fuga de gas, abre las ventanas y cierra la válvula principal, evitando encender aparatos eléctricos o llamas.

No uses inmediatamente servicios básicos: evita usar electricidad, gas o agua hasta que estés seguro de que no hay daños en las instalaciones.