Valentina Taguado no ocultó su gusto por Juan Diego Alvira con un particular cumplido

Valentina Taguado encantó en las redes sociales con su particular sentido del humor, que la ha llevado a ser tendencia en repetidas ocasiones. Sin embargo, también ha sido centro de conversaciones por la sinceridad con la que habla sobre diferentes temas como ocurrió recientemente al contar un episodio de maltrato en su infancia.

El tema más reciente que envuelve a la comunicadora, fue una publicación en la que no dudó en elogiar al nuevo integrante de La W, Juan Diego Alvira. De acuerdo con Taguado, debió “emboscar y perseguir” a su colega en el desarrollo de su trabajo y así, conseguir tomarse una fotografía junto a él.

La razón por la que Valentina ha sido centro de conversaciones en redes, fue el piropo que le hizo a Alvira, al que considera uno de los periodistas más lindos del país. Esto se dio en medio de la transmisión del programa Los Impresentables de la emisora Los 40 Principales en la que dijo que “por fin tenía con qué recrear el ojo”.

“Quiero confesar que por fin tengo con qué alimentar el ojo en este edificio. Todas las mañanas lo veo y me le quiero tirar encima. No, mentira, pero me parece un, productico no, productazo, Juan Diego Alvira”, aseguró Taguado entre risas. Pero ahí no terminó la intervención de la DJ radial en el programa en el que estuvo como invitado el ibaguereño: “Con todo respeto, don Diego, qué bueno come su mujer”.

Mientras el comunicador hablaba sobre su experiencia en el mundo del periodismo y los logros que ha conseguido en su carrera profesional, Taguado continuó con su declaratoria de amor y agregó: “Juan Diego, lo amo. Me declaro fan suya. Todos los hombres tienen acá cómo echar caldo de ojo, hay mujeres muy bonitas. Pero sí les cuento que por fin las mujeres podemos echar caldo de ojo con Juan Diego”, finalizó.

Los comentarios no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente algunos de sus seguidores dejaron comentarios como: “Valentina es una depravada”; “confirmo, Juan Diego Alvira es un superproducto nacional”; “Valentina y yo coincidimos, Juan Diego es un bizcochito”; “la esposa ahora anda con miedo de dejar salir al pobre Juan Diego a la calle”, entre otros.

Así respondió a las críticas por su contenido en televisión

Desde que se dio a conocer que Canal Uno incluiría en su parrilla de programación el programa Los Impresentables adaptado para televisión, debido a que el Grupo Prisa, dueño de Caracol Radio, compró ese medio e hizo algunos ajustes en su programación, fueron varias las críticas que han recibido en redes sociales. Esta decisión, aunque fue bien recibida por algunos, también ha provocado una ola de críticas en una parte del público que señala que el programa “ya no es lo mismo”.

Muchos de estos críticos han expresado su descontento a través de redes sociales, afirmando que el show ha perdido su esencia. Algunos de los comentarios más repetidos sostienen que los presentadores se ven forzados a limitar su lenguaje y que las groserías, que antes eran parte del ADN de Impresentables, ya no tienen cabida en la versión televisiva.

Con un contundente video publicado en su perfil de Instagram, la locutora defendió el cambio que tuvo el programa y cuestionó la idea de que el programa solo funcionaba gracias a las groserías.

“Cansada de toda la gente que dice: ‘Ay, es que ya no son lo mismo’, ‘Devuélvanse solo a radio porque en televisión los limitan’, ‘Ya no pueden decir groserías’”, empezó diciendo Taguado.