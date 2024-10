Así se vivió la velatón en homenaje a las cinco estudiantes fallecidas en el accidente que se presentó en la vía Mosquera-La Mesa

Las cinco estudiantes que murieron en el accidente iban a realizar un servicio social - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En horas de la noche del domingo 6 de octubre de 2024, familiares, amigos, profesores y compañeros de universidad rindieron homenaje a las cinco estudiantes de la Corporación Educativa Nacional (CEN) que fallecieron en el accidente que se presentó en la vía Mosquera-La Mesa (Cundinamarca).

Todos los mencionados realizaron una velatón frente a la sede de la institución ubicada en la calle 69 con 19, en Bogotá. El homenaje se llevó a cabo a las 6 de la tarde.

Diana Puche, directora de la CEN, en conversación con Citytv, aseguró que las cinco estudiantes fallecidas iban a realizar un servicio social. Además, se refirió a los estudiantes que se encuentran en recuperación.

“Que Dios les dé fortaleza y una pronta recuperación. Ya están prontos a culminar sus estudios y queremos que así sea”, indicó Puche al citado medio.

Lauren Bautista, amiga de una de las víctimas, aseguró que cuando se enteró del accidente y que desencadenó la muerte de las cinco mujeres, su “mundo se vino para abajo. He llorado en estos tres días una cosa impresionante”.

Henry Puche, profesor de la Corporación Educativa Nacional, afirmó en Citytv que las mujeres que rondan entre los 18 y 22 años “son nuestros angelitos y por eso nos cuidarán desde el cielo. Fui profesor de ellas, conozco la calidad de ser humano y lo importante que eran para la institución y para la profesión que habían tomado. Es importante recordarlas siempre, por eso estarán en un muro de la institución como acto simbólico y que dure para toda la eternidad”.

Mileidy Katherine Moreno, de 20 años, y quien tenía a una bebé de 1 año fue una de las víctimas fatales del accidente. Al respecto, su mejor amiga (Daniela Aldana) en entrevista con Noticias Caracol detalló que se “hicieron un tatuaje en el primer semestre. Ella dio todo por su bebé, por su mamá a quien recordaba siempre. Ella estudiaba por su papá. Quería dejarle un legado a su hija”.

Nombre de las estudiantes fallecidas

María Alejandra Blanco Bueno,

Karen Lorena Camero Galvis,

Valentina Cifuentes Rueda,

Mileidy Katherine Galvis Moreno

Paula Andrea Camargo Marín

Ellas fueron las 5 estudiantes que fallecieron en el accidente - crédito Facebook

Declaraciones de los implicados y familiares

Una de las sobrevivientes del accidente entregó detalles del accidente en Noticias Caracol. “En este caso, íbamos en el bus, el bus se frenó casi como de la nada y el señor intentó, acelerar, acelerar para que el bus antes avanzara más, en vez de intentar frenar o parar. Comenzó a oler muchísimo a quemado, muchísimo a quemado, todos dijimos como que vengan está oliendo muchísimo a quemado, el señor tampoco hizo nada, decidió seguir”, aseveró.

Y agregó: “O sea, la posibilidad de que hay de que pueda poner el freno de mano, o algo así, 1000%, y después de eso, cuando comienza a bombear el freno, acelera, en un punto ya en bajada, ya no acelera más, no recibe el freno, y el cual comienza a bombear el freno para frenar, pero no frena el bus”.

La sobreviviente detalló que segundos antes de estrellarse, sintió bastante miedo: “El docente nos dice: ‘chicos agárrense fuerte. Nos agarramos todos, mi compañero de al lado se agarró de la silla, yo me hice en bolita, el señor se desvió como dos carros y va súper rápido, cuando fue que llegó el suceso en que se volcó. Todos caímos, la verdad, yo cerré los ojos porque fue algo muy impactante, para mí tenía demasiado miedo”.

El padre de una de las estudiantes, Juan Carlos Blanco, relató los momentos previos al viaje. De acuerdo con su testimonio, recibió una foto de María Alejandra antes de iniciar la salida académica hacia Bojacá.

“La niña no me había contestado el celular en toda la mañana; entonces volví nuevamente a llamarla y me contestó un teniente, quien me informó que el bus donde viajaba mi hija había tenido un accidente”, dijo Juan Carlos en diálogos con Noticias Caracol.

Las cinco jóvenes fallecidas estaban a solo un año para terminar con su carrera profesional en veterinaria; incluso, la actividad programada había sido aplazada debido a los incendios registrados en la vereda Bojacá.