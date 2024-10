“El que no estudia es porque no quiere”, se viraliza video de una estudiante en la costa colombiana que en una moto en movimiento se encuentra realizando tareas

Una escena que podrías ver en cualquier esquina logró sacar a la luz grandes preocupaciones de muy distinta naturaleza, provocando una extensa interacción humana online - crédito captura de pantalla @santamartaiscrazy_ / X

En redes sociales se ha viralizado un video que ha despertado admiración y risas porque demuestra que “cuando se quiere, se puede”.

Las imágenes fueron captadas por una persona dentro de un vehículo particular que transita por las calles de Santa Marta. Al cruzar por un puente, la persona que graban capta una moto con dos pasajeros, el conductor y la parillera, que resulta ser una estudiante escolar en uniforme de colegio.

“... Y haciendo la tarea, papi. No hay excusa, que no es lo mismo, el que no quiere hacer la tarea es porque no quiere. Que vaina, hijueputa”, son las palabras que acompaña el video.

Un incidente reciente ha capturado la atención online. No se trata de una confrontación ni un suceso dramático habitual. Es algo diferente que toca fibras fundamentales.. crédito @satnamartaiscraizy / Instagram

Resulta que la persona que graba, está captando cómo la estudiante, con cuaderno y esfero en mano, está realizando actividades académicas, presumiblemente, su tarea, mientras es transportada por el conductor de la moto.

“Terminando la (a+b)2 antes de que empiece la primera hora”, “Lo que no hizo fue la tarea a tiempo”, “Tirando álgebra que da miedo”, “Esa es la hija del cobra diario” y “Irresponsabilidad al 1000 % Expone su vida y la de los demás. Terrible!”, son solo algunos de los comentarios en redes sociales sobre este caso.

Negocio de realidad virtual en el Centro de Bogotá

En el centro de Bogotá, un emprendedor ha captado la atención de las redes sociales con una propuesta innovadora: un puesto de realidad aumentada donde él mismo recrea los efectos especiales. Este negocio, que ha ganado popularidad rápidamente, ofrece a los visitantes una experiencia única a cambio de unas pocas monedas.

Su peculiar manera de recrear los movimientos lo hizo viral en redes - crédito Tu Barco News

La creatividad de este emprendedor se ha convertido en un fenómeno viral, especialmente por su método poco convencional de simular los movimientos que sus clientes deberían experimentar en un simulador de movimiento o silla 9D, equipos que no pudo adquirir por falta de fondos. En lugar de ello, él mismo se encarga de imitar los movimientos, lo que ha generado comentarios positivos en las redes sociales, donde los usuarios destacan su ingenio y dedicación.

El impacto de esta atracción ha sido tal que algunos usuarios en redes sociales han llegado a compararla con los centros de realidad virtual ubicados en parques de atracciones y centros comerciales. Comentarios como “Realismo mágico” y “Inteligencia Artesanal” reflejan el entusiasmo del público, que aprecia el esfuerzo y la autenticidad del emprendedor.

“Realismo mágico”, “Y cuenta con buena seguridad... es de esa gente que le pone el alma y ganas de vivir”, “Así es, trabajando honradamente”, “Yo digo que después de China, Colombia está a otro nivel”, “IA: Inteligencia Artesanal”, “Acabo de pasar por el centro y vi que el buen hombre tiene más fila que Transmilenio”, “Un genio”, “Aguante el rebusque, que no le hace daño a nadie”, “Mejor que las automáticas sí se ve”, son solo algunos de los comentarios que en redes sociales desató este video.

La venta de aire embotellado revoluciona las formas de financiar carreras artísticas

Juan Carlos Alvarado, conocido artísticamente como Nikya, ha encontrado una forma inusual de financiar su carrera musical: la venta de aire embotellado de Medellín. Este innovador emprendimiento surgió como una solución ante la falta de patrocinadores para su música, según informó un medio digital.

Durante la Feria de las Flores, Nikya logró vender su producto a más de 300 personas en solo 48 horas, ofreciendo a los turistas un recuerdo único de la “Ciudad de la Eterna Primavera”.

El hombre que embotella el aire de la capital paisa vende lo que puede asir para conseguir sus sueños.

Medellín, con una población de 2.427.129 habitantes, se ha convertido en un destino atractivo para los nómadas digitales, gracias a su entorno creativo y emprendedor. Sin embargo, la calidad del aire es una preocupación para muchos de sus residentes.

Nikya, quien nació en Facatativá, Cundinamarca, pero se considera de Bello, ha estado cantando profesionalmente durante cinco años. Reconoce que el proceso ha sido complicado debido a los altos costos de producción musical y publicidad. “Sacar música cuesta, sacar una canción cuesta, sacar un video cuesta”, comentó, según el medio. Esta situación lo llevó a explorar diversas formas de sustento, incluyendo la venta de aire embotellado.

La idea de vender aire embotellado surgió tras investigar métodos para encapsular aire de manera eficiente. Nikya se inspiró en ejemplos internacionales, como el de una familia europea que vendía aire puro de montañas para ciudades contaminadas. “Empecé solo porque sabía que nadie lo iba a tener en cuenta”, confesó al medio, refiriéndose a las críticas que ha recibido.