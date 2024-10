Fuerte discusión de María José Pizarro y congresista del Centro Democrático en debate por migración venezolana: “Te entiendo Gustavo Bolívar”

María José Pizarro discutió en redes sociales con el senador Andrés Guerra después del debate de control a la Cancillería en el Senado - crédito EFE/ Carlos Ortega

En un debate de control político citado por el Senado de la República, el martes primero de octubre en la que estuvo presente el canciller Gilberto Murillo, se hablaron de temas como la migración de venezolanos a Colombia y sobre las controversiales elecciones presidenciales que se celebraron en el vecino país el mes de julio.

Sin embargo, más allá del contenido del debate, también dio de qué hablar una escena en la que el senador Andrés Guerra, del Centro Democrático, recriminaba a la congresista del Pacto Histórico por salirse del recinto sin escuchar las conclusiones del debate. “Te entiendo, Gustavo Bolívar”, dijo.

Se trata de María José Pizarro quien no se quedó callada, pues Guerra subió un video de ese momento en su cuenta de X, y por medio de la misma red social le respondió.

“Carácter político…. IZQUIERDA TRAFUGA en la plenaria del senado, debate migración Venezuela a Colombia, Durante 5 horas solicite prudencia , al final para no escuchar conclusiones TRAICIONARON el procedimiento del debate. Eso eres @pizarromariajo YA TE ENTIENDO @gustavo_bolivar”, escribió Guerra en su cuenta de X.

Además subió un vídeo en el que visiblemente molesto recrimina a la senadora del Pacto Histórico por no quedarse a escuchar sus conclusiones. “No la he refutado en toda la noche, por Dios, eran cinco minutos para cerrar con la altura técnica que se merecía el debate. Qué lástima que a mí me vuelvan así por no ser grosero, por no ser altanero”. Luego de un par de segundos de silencio exclamó con tono de decepción “Qué lástima, María José, qué lástima”.

En el metraje, mientras se alistaba para salir del recinto se dirigió al presidente del Senado diciendo en un tono que reflejaba su molestia “Cierre, Presidente, cierre. Cierre, tengamos carácter político. Cierre”. Finalmente, el metraje concluye con el congresista Guerra saliendo del recinto y diciendo en voz alta “y vino y me abrazó, y vino y me abrazó”.

Frente a estos hechos, la senadora María José Pizarro no se quedó callada y utilizó su cuenta de X para responderle al congresista del Centro Democrático. La legisladora le dijo al legislador que esa reacción no debería ser en su contra sino en la de sus compañeros de partido, que según ella citan debates de control político y posteriormente se ausentan.

“Se le pasó al senador Guerra del Centro Democrático, mostrar esta parte del video. Su reacción incendiaria no debería ser contra mí, sino contra su partido, que como ya es común, citan a mociones de censura y debates de control político al Gobierno para ausentarse y eludir el debate”, escribió en su cuenta de X la senadora cercana al Gobierno nacional.

Además, ella también compartió un vídeo de su intervención antes de abandonar el recinto en el que se quejó de la ausencia de varios de los citantes, según ella.

“Primer lugar, la presencia y la actitud que ha tenido el senador convocante a este debate, el senador Andrés Guerra; también la presencia del senador Esteban Quintero y el senador Paola. Sin embargo, considero inaceptable que los demás convocantes a este debate no estén aquí presentes para escuchar al canciller. Aquí vinieron, se expresaron y, en mi criterio, alguno, el senador Miguel Turbay, como lo hace siempre, bastante grosero e incendiario, y se fue. Aquí no está para trabajar, trabajar y trabajar, como afirma en su video”, comentó.

Además, a lo anterior agregó que: “Así que yo se lo voy a pedir, con el disculpándome previamente con los convocantes a este debate, que, por favor, usted le solicita a usted, perdón, la verificación del quórum. Muchas gracias”.

En el debate de control que generó la discusión en redes sociales de Guerra y Pizarro, se discutieron temas relacionados con la migración de venezolanos a Colombia o la posición que tomó el Gobierno nacional después de las controversiales elecciones realizadas en el vecino país.