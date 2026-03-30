Por qué el Auxiliar de vuelo de American Airlines desaparecido en Medellín apareció muerto en otra parte: esta es la cronología del caso de Éric Gutiérrez

El cuerpo de Eric Gutiérrez Molina fue localizado el 27 de marzo de 2026 en el río Piedras, a 100 kilómetros de donde fue visto por última vez - crédito crédito Secretaría de Seguridad Medellín

Eric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de American Airlines y ciudadano estadounidense de origen salvadoreño, fue hallado sin vida en una zona rural de Antioquia después de desaparecer tras salir de un establecimiento nocturno durante una escala laboral en Medellín.

El cuerpo del extranjero fue localizado el viernes 27 de marzo de 2026 por habitantes del corregimiento Puente Iglesias, específicamente en el río Piedras, ubicado entre los municipios de Jericó y Fredonia, a unos 100 kilómetros del último sitio donde fue visto con vida según los registros policiales.

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Cronología de los hechos en la desaparición

El auxiliar de vuelo de American Airlines, de 32 años y residente en Dallas, Texas, llegó a Medellín el sábado 21 de marzo de 2026 como parte de una escala laboral. Viajaba con su tripulación desde Miami y aprovechó la noche del domingo 22 de marzo para salir junto a varios compañeros de trabajo.

Durante esa noche, el grupo visitó primero El Poblado y después la discoteca Perro Negro, en el barrio La América. Los registros señalan que, tras el cierre del local, Gutiérrez y una compañera se reunieron con dos hombres desconocidos y, en compañía de ellos, se trasladaron hacia el municipio de Itagüí.

La investigación incluye la intervención de forenses y agencias internacionales para identificar a la víctima mediante huellas dactilares - crédito red social X

La alerta se encendió cuando la compañera de habitación de Eric regresó al hotel en estado de desorientación y debió ser llevada a un centro médico. Las autoridades sospecharon que la mujer fue drogada con escopolamina, lo que reforzó la hipótesis de un posible ataque delictivo para robo, y aumentó la preocupación sobre el paradero de Gutiérrez.

El auxiliar de vuelo fue visto por última vez saliendo de un establecimiento nocturno en Itagüí. Desde ese momento, comenzó la búsqueda por parte de las autoridades y se intensificó la investigación ante la posibilidad de que ambos hubieran sido víctimas de una sustancia química.

El cuerpo de Eric Gutiérrez fue encontrado el viernes 27 de marzo por habitantes del corregimiento de Puente Iglesias, en una zona rural entre Jericó y Fredonia, a unos 100 kilómetros del lugar donde fue visto por última vez.

El hallazgo se produjo en el río Piedras y, debido al estado del cuerpo, fue necesario recurrir a forenses y agencias internacionales para la identificación, confirmando su identidad mediante cotejo de huellas dactilares.

Gutiérrez Molina desapareció tras salir de la discoteca Perro Negro en La América, luego de reunirse con dos hombres desconocidos en Itagüí - crédito suministrada a infobae

La muerte de Eric Gutiérrez no se atribuyó a causas naturales, según el dictamen de Medicina Legal. El informe señala que el deceso habría ocurrido probablemente el mismo fin de semana en que desapareció.

Las autoridades mantienen abiertas varias hipótesis, pero la más sólida apunta a que Gutiérrez fue drogado, robado y posteriormente trasladado, ya sea desorientado o sin vida, hasta el punto donde fue hallado, con el fin de despistar a los investigadores.

Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, explicó que las personas con las que Gutiérrez y su compañera se encontraron esa noche ya han sido identificadas.

Según el funcionario: “Ya identificamos a algunas de las personas que estuvieron con ellos, vehículos y celulares que se utilizaron e información que, por ahora, permite concluir que efectivamente se encontraron con personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de hurto bajo la sustancia de escopolamina”.

El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal en Medellín, donde se espera que los exámenes forenses puedan determinar la causa precisa de la muerte. Mientras tanto, el proceso investigativo sigue en curso, con la Policía y la Fiscalía avanzando en la recolección de pruebas y pistas sobre los responsables.

La Policía y la Fiscalía investigan la ruta nocturna de las víctimas y ya identificaron vehículos, celulares y sospechosos del caso - crédito redes sociales

¿Qué dijo su pareja?

Su pareja, Ernesto Carranza, relató a Univisión cómo se enteró de la ausencia de noticias: “Le dije que me iba a dormir, que disfrutara su estancia en Medellín y que tuviera cuidado, y ya. Amanezco el domingo y no veo ningún mensaje de él indicando que había regresado al hotel, que estaba bien”, detalló.

Al notar la falta de contacto, Carranza comenzó a buscar información entre los compañeros de trabajo de Gutiérrez Molina y la aerolínea. Nadie tenía novedades sobre el regreso del auxiliar al hotel. Esto llevó a que las autoridades colombianas fueran notificadas y se abriera una investigación para dar con su paradero.

Cuando un miembro de una tripulación internacional no regresa a su hotel y desaparece el contacto, las aerolíneas suelen activar protocolos de búsqueda interna y comunicación con las autoridades locales.

Carranza, al conversar con Telemundo, rechazó tajantemente los rumores en torno a la conducta de su pareja durante la escala. “Solo decir que se fue a Medellín, que fue a un antro o a buscar problemas, eso no es Fernando”, afirmó, defendiendo la integridad y el comportamiento habitual de Gutiérrez Molina.

La familia enfrenta una situación de incertidumbre. “Su mamá, su hermano y yo estamos muy preocupados y la información que nos dan es bien limitada (…) compartimos su ubicación y sabemos que estuvo en dos lugares donde obviamente no se hospeda y afuera de áreas turísticas”, agregó Carranza.