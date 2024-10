Claudia Bahamón se pronunció sobre su larga ausencia en ‘Masterchef Celebrity’: “No me acuerdo cuándo vuelvo”

Claudia Bahamón afirmó que no sabe en qué capitulo de 'Masterchef Celebrity' regresa - crédito cortesía Canal RCN

Ya son varios capítulos los que lleva Claudia Bahamón fuera del aire desde que el 26 de septiembre dejó de aparecer en el reality culinario.

Tras no verla en los diferentes retos, el público del programa la empezó a extrañar, pues no estuvo ni siquiera en la definición de los diez finalistas de la competencia.

Luego de la larga ausencia, la presentadora huilense finalmente se refirió a los motivos que la llevaron a tomar una pausa en la conducción de la competencia de cocina y aclaró si se reincorporará o no al programa Masterchef Celebrity Colombia 2024, que ya entró en su recta de semifinal.

“Ya no me acuerdo cuándo regreso a Masterchef, pero ya hasta yo me extraño verme en mi programa”, escribió entre risas.

De acuerdo a lo que informó la producción del reto de cocina entre famosos, la baja de la presentadora sería de seis días, sin embargo, el haber salido del aire en un momento crucial de la competencia, hizo que la audiencia la extrañara más de la cuenta, pues muchos aseguran que lleva casi un mes sin salir en el programa. “Mi Clau vuelve ya por favor, según eran 6 días y ya va un mes”, comentaron en su cuenta de X.

Mientras que Claudia Bahamón en su cuenta oficial de Instagram publicaba imágenes que la mostraban en la Nasa, en un safari, nadando con delfines, esquiando, jugando fútbol americano, escalando y en la India. Los seguidores de Masterchef Celebrity se preguntaba por qué no estaba en el programa, especialmente porque al aire se transmitían los retos que definieron el top 10 de esta temporada, incluso Vicky Berrio bromeó a cerca de su ausencia, pues afirmó que los jueces se estaban aprovechando de la situación.

Algunos cibernautas también han llenado las redes de la presentadora con quejas sobre el avance del programa, sentando su voz de protesta porque que según ellos, los chefs se saltaron el último reto de salvación que afectó a Ilenia Antonini.

“Nos eliminaron a Ilenia porque no hicieron el reto de salvación y los chefs se fueron directo al de eliminación”, “gran falta que haces ese programa necesita de la persona que le da identidad al mismo pilas que Vicky te está haciendo el cajón”, “el programa sin Claudia y con Cony aun metida a la brava provoca ver más el boletín del consumidor”, “me imagino como hubiera sido tu reacción de haber estado en la eliminación tan triste de Ileana”, “ya no más Pacífico, ni más vacaciones”, son parte de las reacciones que dejó la publicación de Claudia en X.

¿Cuándo regresa Claudia Bahamón a Masterchef Celebrity?

El jueves 3 de octubre los televidentes verán de nuevo a la presentadora opita tomando las riendas de la competencia culinaria, así lo anunció en su cuenta de Instagram en donde posó junto a los diez famosos que avanzando a la siguiente ronda del programa.

“Top 10 MasterChef Celebrity. Comenzó esto!!!! La locura de lo que se viene amigos! (Bueno y regreso el jueves jajajajaja prometido)”, esta fue la descripción con la que Claudia confirmó su regreso a las pantallas.

“Qué lindo grupo”, “te necesitamos ya en el programa”, “te amamos, vuelve ya”, “Claudia mucho tiempo, no seas así”, “pero qué te hicimos para que te ausentes tanto”, “¡Clau…! ¿hasta el jueves? El equipo todo está muy bacano, y los “chefs” ni se diga, pero vos haces mucha falta. Vicky nos hizo reír mucho anoche, preguntando que, si todavía trabajabas en el programa”, “que gran noticia”, “hiciste mucha falta, nadie como tú”, estos fueron algunos de los comentarios que compartieron los cibernautas al anunció de Claudia sobre su regreso.

Asimismo, Bahamón, que no se ha desconectado del programa, despidió a Ilenia dedicándole emotivas palabras con la ya tradicional foto a blanco y negro que indica el fin de su participación.

Claudia Bahamón dedicó emotivas palabras a Ilenia Antonini por su salida de 'Masterchef Celebrity'

“Desde mi corazón, te envío un mensaje de abundancia y alegría. Que cada día esté lleno de oportunidades y bendiciones que te acerquen a tus sueños. Que la vida te regale momentos de felicidad, amor y calma, y que siempre encuentres la luz incluso en momentos difíciles”, expresó la presentadora. Luego agregó: “No olvides que mereces todo lo bueno que el universo tiene para ofrecerte. Abundancia en amor, salud, trabajo, generosidad, todo todo en abundancia para ti”.

Antonini no tardó en responder al cariñoso mensaje: “Mi Clau bella, como siempre dije en el programa, eres nuestro ángel de la guarda. Esa experiencia no habría sido igual de hermosa sin ti. Te adoro, gracias por tanto”.