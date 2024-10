Uscátegui denunció presunta “retaliación” del Gobierno por su control político: “Con mi familia soy un falso positivo”

José Jaime Uscátegui, representante a la Cámara defensor de los derechos de los secuestrados - crédito Carlos Ortega/EFE

En un álgido debate celebrado en la Cámara de Representantes, José Jaime Uscátegui, congresista del Centro Democrático, denunció lo que considera una persecución en su contra y en contra de su familia por parte del Ministro de Defensa, Iván Velásquez. Y todo, a raíz de una decisión del Comité de Conciliación y Defensa de esta cartera, que ordenó que el padre de Uscátegui, general (r) Jaime Humberto Uscátegui, debía responder por el pago a dos víctimas de la masacre de Mapiripán.

Durante su intervención en la plenaria, el congresista destacó que su progenitor no tenía responsabilidades militares en esa fecha. “Cuando los sucesos del 4 de mayo de 1998 ocurrieron, mi padre no se desempeñaba como comandante de la Séptima Brigada del Ejército Nacional”, precisó el congresista, por lo que no es justo que él deba asumir responsabilidades de tipo económico que no le corresponden, al ser absuelto por la justicia sobre este suceso, en el corregimiento de Puerto Alvira.

Jaime Humberto Uscátegui, general retirado del Ejército - crédito Colprensa

Asimismo, Uscátegui, defensor de los derechos de los secuestrados y crítico de los procesos de negociación del Gobierno con estructuras como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otras como las disidencias de las Farc, tanto del antiguo Estado Mayor Central (EMC) y la Segunda Marquetalia, reveló que recientemente fue informado de la desvinculación del subintendente a cargo de su esquema de seguridad: otro motivo por el que apuntó hacia Velásquez.

“Se me comunicó que el subintendente, cabeza de mi esquema de seguridad, ha finalizado temporalmente como integrante del esquema de protección”, expuso el representante uribista, que no dudó en señalar al ministro de Defensa como el responsable de esta determinación, a manera de represalia. “Ese es el conjunto de acciones que está tomando el Ministro de Defensa contra los actores de oposición”, agregó el congresista, cercano al expresidente Álvaro Uribe.

José Jaime Uscátegui y sus fuertes comentarios contra Iván Velásquez

La situación se puso aún más tensa cuando el congresista Uscátegui dirigió un mensaje a uno de los hombres de confianza del presidente Gustavo Petro. “Este mensaje es para el ministro de Defensa, Iván Velásquez, para pedirle que de una vez por todas cese la persecución en mi contra y en contra de mi familia”, enfatizó el congresista, que incluso envió una carta al despacho del funcionario, en el que puso de manifiesto lo que sería, en su concepto, la persecución.

El ministro de Defensa, Iván Velásquez, fue blanco de los señalamientos del representante José Jaime Uscátegi - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

De hecho, el representante sugirió que este hostigamiento respondería a incomodidades del Ministerio frente a la vigilancia política que realiza su bancada en el Congreso, en relación con la falta de una política de seguridad efectiva bajo la administración del actual mandato. “Denunciamos los crímenes que se están cometiendo por cuenta de esa ausencia de una política de seguridad que hoy con el Ministro Velásquez y con el Gobierno Petro no existe en Colombia”, agregó.

Además de su intervención en la Cámara, Uscátegui compartió un comunicado que tituló “Con mi familia soy un ‘falso positivo’ de Iván Velásquez”, en el que reafirmó sus postulados en contra del ministro y pidió que cesen lo que denominó ataques por su férrea posición política.

En lo que respecta a la orden del Comité de Conciliación y Defensa del Ministerio, en la que se responsabiliza al general (r) Uscátegui, se basa en eventos relacionados con una masacre paramilitar en Mapiripán, pese a que incluso, el mismo Petro, afirmó en su momento, en julio de 2017, señaló que no tenía nada ver en ese macabro hecho. “Condenaron al general Uscátegui como autor de la masacre de Mapiripán, que no lo fue, para salvar al general Rito Alejo, que sí lo fue”, afirmó.