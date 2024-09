María Fernanda Cabal aseguró que el expresidente Juan Manuel Santos es “más malo” que Gustavo Petro: “Un ajedrecista excepcional”

María Fernanda Cabal criticó al expresidente Juan Manuel Santos y al presidente Gustavo Petro - crédito Colprensa

La senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal lanzó fuertes pullas contra el expresidente Juan Manuel Santos desde Barranquilla, catalogándolo como “malo” y ser un “ajedrecista excepcional”.

“Porque aquí el más malo de todos no es Petro, es Santos. Ese sí sabe jugar, pero un ajedrecista excepcional porque a la perversidad hay que reconocerle la habilidad maquiavélica”, indicó la senadora de oposición.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La congresista aseguró que el expresidente Juan Manuel Santos también tuvo un papel determinante en el ascenso del ahora presidente Gustavo Petro.

Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia - crédito Ailen Díaz/EFE

“Santos pensó que podía controlar al loco, y ahora están desesperados”, indicó María Fernanda Cabal.

Esta no es la primera vez que la senadora María Fernanda Cabal plantea la tesis de que supuestamente el expresidente Juan Manuel Santos colocó a Gustavo Petro en la Presidencia. Cabal también aseguró que Juan Fernando Cristo desde el Ministerio del Interior está supuesta intentando controlar la administración actual.

“Yo siempre he tenido la tesis que Santos es el jefe de Petro, fue el que ayudó a llegar a Petro al poder. Llega un Juan Fernando Cristo —también de la misma cuerda de Santos— llega básicamente a controlar a Petro, porque al régimen no le interesa que se desfonde el país; ellos abusan, ellos son los dueños de las leyes, pero en este punto no le baja a ninguno. Hay que intentar dilatar los tiempos y manejar a Petro que está por fuera de la realidad”, indicó Cabal.

La senadora, a través de su cuenta de X, también cuestionó la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre reemplazar vacas por paneles solares. “Mire la revolución en la mente de un ganadero cordobés. ¿Cuántas vacas le caben al ganadero en 220 hectáreas? 500 vacas, bien gordas, 500 vacas”, indicó el primer mandatario.

Y agregó: “¿Cuánto sacará de las 500 vacas en un año de utilidad? Si yo le lleno esto, no de vacas, porque las vacas no podrían estar propiamente ahí, sino estos paneles solares, ¿cuánto de utilidad se genera al año? No sé si me vaya a dar usted la cifra. Es muchísimo más que las vacas”.

Cabal aseguró que el jefe de Estado “no sabe nada de ganadería”, así como de energía renovables. Además, precisó que el mandatario es un “meme”.

“Petro diciendo cuánto disparate se le ocurre. Él no sabe de ganadería y menos de energías renovables, como sí sabrá de fusiles y violencia. Definitivamente, este personaje es un meme”, aseveró Cabal.

María Fernanda Cabal sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Cabal arremete por liberación de alias ‘Pichi’

Oscar Camargo, alias ‘Pichi’, fue liberado luego de que el gobierno nacional lo designara como gestor de paz. Esta decisión ha generado polémica debido a su historial delictivo, que incluye múltiples homicidios vinculados al narcotráfico en Bucaramanga.

Pichi recobró su libertad hace tres meses tras permanecer recluido en un centro penitenciario de Valledupar. En un inicio, las autoridades de Santander desconocían los motivos que llevaron a su excarcelación.

Luego de dicha noticia, múltiples personalidades políticas dieron su opinión al respecto. Entre las miradas negativas a dicho suceso, María Fernanda Cabal, congresista opositora al Gobierno de Gustavo Petro, mostró su disgusto con dicha medida, diciendo que en vez de ser gestor de paz debería pagar por sus crímenes.

Alias Pichi, no será gestor de paz, aseguró Otty Patiño, comisionado de Paz - crédito suministrada a Infobae Colombia

Según el abogado y defensor de derechos humanos William Cristancho, la excarcelación de Oscar Camargo, alias ‘Pichi’, obedeció a su designación como gestor de paz, figura orientada a desarticular los conflictos internos entre bandas y organizaciones delictivas mediante el sometimiento a la justicia colombiana.

Por ese motivo, la senadora del Centro Democrático aseguró que en Colombia no había visto un Gobierno con anterioridad que, en sus palabras “se dedicara a premiar terroristas”, cuestionando en ese sentido la decisión del ejecutivo de convertir a Camargo en un gestor de paz.

“No había existido en la historia de Colombia un gobierno que dedicara todo esfuerzo a premiar terroristas. Un narcotraficante como este que debería estar pagando por su accionar, hoy anda orgulloso porque Petro lo hace gestor de “paz””, comentó por medio de su cuenta de X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera del Senado de la República.