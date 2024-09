No todos los propietarios deben pagar cuotas de administración: estas son las excepciones que podrían ahorrarle dinero

La Ley 675 de 2001 regula el cálculo de las cuotas de administración en propiedad horizontal - crédito iStock

En los conjuntos residenciales, el pago de cuotas de administración es una obligación comúnmente aceptada por los copropietarios, pero lo que hay quienes desconocen es que existen excepciones a esta regla. Aunque es habitual asumir gastos como el mantenimiento de ascensores o pagar multas por incumplimientos, no todos los propietarios están obligados a realizar este aporte mensual.

En primer lugar, es importante destacar que, aunque la mayoría de las viviendas que se encuentran bajo el régimen de propiedad horizontal están sujetas a estas cuotas, existen inmuebles que no lo están. Estos son aquellos que no cuentan con zonas de uso común ni espacios privados compartidos, lo que los exime de esta obligación. A pesar de esto, algunos condominios de casas, aun sin estas características, sí deben cumplir con este aporte mensual, lo que genera confusión entre los propietarios.

Además, otro factor que influye en la exoneración de las cuotas es la situación económica de algunos copropietarios. Por razones de fuerza mayor o dificultades económicas, ciertos propietarios pueden verse exentos de realizar estos pagos, al menos temporalmente. Este es un aspecto que no siempre es conocido por quienes habitan estos espacios.

El propósito de estas cuotas es claro: asegurar el correcto mantenimiento de las áreas comunes y cubrir los salarios del personal que trabaja en el conjunto. La cantidad a pagar se establece en la asamblea general de propietarios, siguiendo las directrices de la Ley 675 de 2001. Dicha ley define que el aporte se basa en el “índice de participación porcentual de cada uno de los propietarios de bienes de dominio particular en los bienes comunes del edificio o conjunto”, lo que garantiza una distribución equitativa de las responsabilidades financieras.

Una duda frecuente que tienen aquellos que recién adquieren un apartamento es si deben pagar estas cuotas aun cuando el inmueble no está siendo habitado. La respuesta, según expertos, es que sí, ya que la contribución es esencial para el funcionamiento del conjunto, independientemente de si el propietario reside allí o no. El mantenimiento y los servicios comunes no dependen de la ocupación, por lo que el pago es obligatorio en todos los casos.

Por último, es importante aclarar que, en el caso de arrendamientos, el contrato debe especificar claramente quién asume el pago de estas cuotas: si el arrendador o el arrendatario. Según Gerencie.com, ambas partes deben cumplir con lo pactado, lo que hace imprescindible que este detalle se incluya en los acuerdos para evitar malentendidos futuros.

Recomendaciones para arrendar apartamento

Al arrendar un apartamento, es importante que usted tome en cuenta varios factores para garantizar una decisión informada y adecuada a sus necesidades. Primero, defina su presupuesto, teniendo en cuenta no solo el alquiler, también los costos adicionales como servicios, mantenimiento, y posibles cuotas de administración. Recuerde que el alquiler no debería superar el 30% de sus ingresos mensuales para mantener sus finanzas equilibradas.

Antes de firmar cualquier contrato, verifique las condiciones del inmueble. Realice una inspección detallada del apartamento para identificar posibles desperfectos, daños estructurales, o problemas de humedad. Si detecta algo, asegúrese de que quede por escrito y, preferiblemente, que se reparen antes de la mudanza.

Es recomendable revisar cuidadosamente el contrato de arrendamiento. Asegúrese de entender las cláusulas relacionadas con la duración del contrato, las condiciones para su renovación, el aumento anual del alquiler, y las políticas sobre el uso de espacios comunes. También, considere la ubicación del apartamento. Evalúe factores como la seguridad del barrio, la cercanía a su lugar de trabajo, transporte público, colegios, y otros servicios que sean esenciales para usted y su familia.

Finalmente, verifique la reputación del arrendador o de la agencia inmobiliaria. Lea reseñas de otros arrendatarios, si es posible, y mantenga una comunicación clara y respetuosa en todo momento. Esto le ayudará a prevenir inconvenientes y disfrutar de una experiencia de arrendamiento tranquila.