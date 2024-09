Petro volvió a calificar la situación de Gaza como un genocidio y calificó al primer ministro de Israel como criminal en entrevista con CNN

Gustavo Petro califica de criminal al primer ministro de Israel - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

En su reciente visita a Nueva York, el Presidente Gustavo Petro conversó con el periodista Juan Carlos López para el especial Cara a cara, en CNN, donde dio a conocer su posición frente a la guerra de Israel.

En la entrevista el mandatario colombiano volvió a calificar la situación de Gaza como un genocidio y, además, calificó al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y también a su gobierno, como genocida y criminal.

Sin embargo, en medio de su contundente posición, Petro quiso dejar en claro que Israel lleva a cabo en Gaza “una ocupación militar” y que sus críticas personales a Netanyahu “no tienen nada que ver con el Estado de Israel, la sociedad de ese país y el pueblo judío en general”.

“La humanidad es la que tiene que verse como el centro del Derecho Internacional Humanitario, del mirar político sobre el conjunto del planeta, independientemente de qué religión tengan. Desde esa perspectiva, lo que está ocasionándose en Gaza es un genocidio y ahora una ocupación militar sobre toda la región, que parece ser el deseo de Netanyahu. Y en esto quiero ser claro: yo criticó a Netanyahu y hay que separar a Netanyahu y su Gobierno, que en mi opinión es genocidio criminal, del Estado de Israel y de la sociedad israelí”, señaló el mandatario.

Por otra parte, dijo que “en el mundo existe una lógica de la destrucción masiva, desatada en la crisis climática y la lógica de las bombas que suelta un criminal como Netanyahu sobre Gaza”, declaró en Nueva York el mandatario de izquierda.

“Netanyahu es un héroe para el 1% más rico de la humanidad, porque es capaz de mostrar que los pueblos se destruyen bajo las bombas,” insistió Petro en la entrevista para el medio mencionado.

Petro ha criticado constantemente en su cuenta oficial de X la respuesta de Israel al brutal ataque de Hamas de octubre de 2023, que dejó más de mil muertos y doscientos secuestrados. Además, siguió criticando las actuaciones de Israel en su más reciente intervención ante la ONU.

El primero de mayo el presidente colombiano anunció la ruptura de relaciones con ese país, lo que ocasionó que el canciller israelí, Benny Katz, lo llamara “antisemita lleno de odio”. Esta decisión puso fin a más de siete décadas de relaciones bilaterales, afectando diversas áreas como defensa, comercio y las relaciones con Estados Unidos.

Además, el impacto económico fue bastante fuerte dado que el intercambio comercial entre ambos países supera los 1.000 millones de dólares, y las inversiones israelíes en Colombia alcanzaban los 60 millones de dólares.

Petro metió a Jesús de Nazaret en su discurso para argumentar por qué no es antisemita: “Era un palestino semita”

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre los señalamientos que hizo la embajadora de Estados Unidos para el Monitoreo y la Lucha contra el Antisemitismo, Deborah Lipstadt, relacionados con el discurso del primer mandatario, que, desde su punto de vista, normaliza el antisemitismo –odio y discriminación a los judíos–. En X, el primer mandatario aseguró que no es antisemita. “Respete”, añadió.

Luego, en la conferencia Salvemos el Planeta, un nuevo orden mundial con justicia, cambio climático, DD. HH. y paz, llevada a cabo el 21 de septiembre de 2024 en Chicago (Estados Unidos), el jefe de Estado puso sobre la mesa las declaraciones de la funcionaria, de quien no recordó el nombre. “El día de hoy, como bienvenida a los Estados Unidos, salió una señora que no conozco, ¿cómo se llama?, la embajadora para asuntos antisemitas, Lip no sé qué, llamándome antisemita”, dijo.

Cuestionó la calificación que hizo la embajadora, teniendo en cuenta que en todo momento ha dado a conocer su rechazo hacia el genocidio que se está gestando en Gaza, perpetrado por las tropas israelíes. Esto, después de que el 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista palestino Hamas atacara Israel con varios misiles. A manera de represalia, el ejército israelí ha adelantado varios operativos que han dejado más de 40.000 víctimas mortales, la mayoría, niños.

“¿Cómo puede esta señora llamar antisemita a una persona que se opone a un genocidio? Si es, precisamente, los antisemitas los que hicieron genocidios en el mundo. Confunde. Algo está pasando, una paradoja, incomprensible”, aseveró el jefe de Estado

Desde su punto de vista, el cambio de significado que se le ha dado al concepto del antisemitismo refleja un cruce de “cables mentales”, de racionales y de lógica. “Los palestinos son semitas desde el punto de vista bíblico. No me meto en cuestiones religiosas, pero la palabra tiene que ver con la Biblia (sic). Jesús de Nazaret era un palestino semita que creó una religión. Entonces, ¿los que creemos en Jesús somos qué?”, añadió.

Resaltó que Jesús fue responsable de establecer una creencia religiosa basada en el amor al otro, lo que sería la esencia de la humanidad y, además, la base de buena parte de sus políticas, según precisó.