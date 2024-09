Franko Bonilla aclaró si a los comediantes los invitan a ‘Masterchef Celebrity’ para que el programa sea divertido: “No es algo que esté en el contrato”

Franko Bonilla rompió el silencio y reveló a los comediantes que invitan a 'Masterchef Celebrity' los llevan para contar chistes - crédito cortesía Canal RCN

Tras su salida de Masterchef Celebrity Colombia 2024, Franko Bonilla se confesó con Infobae Colombia acerca de su experiencia en el reality, sus futuros planes y el verdadero rol que cumplen los comediantes dentro de la competencia culinaria: “Esto es un formato internacional y nadie lo va a decir formalmente, pero sí nos llevan para hacer chistes”.

De acuerdo con lo compartido por el humorista tolimense, el formato del programa tiene establecido cumplir con una cuota de personajes graciosos e improvisadores dentro de los concursantes que sepan aprovechar las reacciones de sus compañeros para divertir al público.

Si bien Bonilla hizo la salvedad de que esta es su percepción personal y que sabe bien que así lo ven también muchos de los televidentes, esta no es una tarea oficial que se les asigne a los comediantes que acepten el reto.

“No es algo que esté incluido en el contrato o estipulado; sin embargo, es algo que la gente piensa y todo el mundo lo sabe sin que se diga”. No obstante, en esta sexta edición del reality culinario, el comediante, que lleva más de 30 años de carrera, siente que defraudó, pues no logró dejar salir a ese Franko chistoso que tal vez el público esperaba.

Franko Bonilla expuso que a los comediantes se les exige el doble en 'Masterchef Celebrity' - crédito Infobae Colombia

Según mencionó Franko a Infobae Colombia, contrario a los actores, cantantes, deportistas y creadores de contenido que incluyen en el programa, a los comediantes les toca rendir el doble, pues, aparte de estar atentos a lo que ocurre a su alrededor para sacar su lado cómico, igualmente deben cumplir, como todos, con los retos, los cuales son de alta exigencia y nivel de complejidad. “Sí es verdad, se nos exige el doble porque debemos cumplir con lo que la gente quiere ver, que son los chistes, pero los jueces nos califican por los platos, por eso nos toca estudiar igual y hasta más”, agregó Franko.

En esta versión 2024, en la que Gabriel Murillo abandonó la cocina en la segunda semana y Vicky Berrio resultó ser toda una revelación con su desparpajo, sencillez y poco filtro a la hora de hablar, Bonilla, quien completaba la terna de comediantes de esta temporada, siente que se quedó atrás en cuanto a permitir que quienes aún no lo conocían se enamoraran de su humor.

“Me mostré tal cual soy, pero sí siento que me faltó contar más chistes y que los colombianos me conocieran mejor en ese sentido. Sin embargo, les estoy preparando un show sobre todo lo que viví en la cocina”, adelantó.

Franko Bonilla ya tiene propuesta para trabajar en televisión

Aunque el comediante bromeó con los detalles de su siguiente proyecto en las pantallas el cual ya confirmó, no adelantó mayores detalles por temas de contrato y confidencialidad. “Siempre soné con decir esta frase. Sí se viene proyecto nuevo, del que todavía no puedo hablar”, contó Franko a Infobae Colombia descartando que fuera en la presentación. “Me propusieron hacer algo en lo que nunca me han visto, porque vieron que lo podía hacer y acepté, es algo muy bonito”, agregó.

crédito Infobae Colombia

Aparte de volver a la pantalla, Franko estrenará un show inspirado en Cony Camelo, actriz con la que tuvo dificultades para relacionarse en el reality, pues ella le declaró la guerra de frente.

“No estaba en mis planes convertir eso en una pelea, no creo que sea lo que la audiencia espera ver de dos ‘celebridades’. Por respeto a los jurados, a mis compañeros, a Claudia y a mis principios, preferí no responder. Igual, luego, viendo el programa, noté que, al final, esa agresividad ilógica no era solo conmigo, pues también fue grosera con los chefs y discutió y desafió a otros participantes. Aunque fue claro que conmigo tenía algo obsesivo, ya que incluso me llegó a llamar ‘petardo’, entre muchas otras cosas”, mencionó Franko.

La manera en la que Franko hará catarsis acerca de todo lo que vivió en la cocina del reality será escribiendo su nuevo espectáculo, que tendrá listo para enero de 2025 y al que llamará ‘Conynfulas de grandeza’, en el que compartirá chistes y relatos basados en la enemistad que le declaró su excompañera de Masterchef Celebrity sin conocerlo.

“Pronto sabrán de este nuevo montaje, porque claro que haré chistes sobre lo que pasó. Voy a utilizar el vehículo del stand-up comedy para que la gente siga conociendo a Franko. No será una venganza ni me quiero aprovechar de la situación, pero sí haré los chistes que correspondan. En mi corazón no hay espacio para el odio ni el rencor”, aseguró.

Franko Bonilla se refirió a los ataques que recibe Cony Camelo en las redes sociales por su odio hacía él - crédito Infobae Colombia