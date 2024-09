Frutas con hielo para las gallinas y la compra de heno: las medidas que el borrego tuvo que tomar para proteger a sus animales del calor

De a poco, les ha enseñado a sus animales a afrontar el calor - La gran del borrego / Facebook

Con la sequía prolongada que parece estarse negando a ceder el paso a La Niña, el creador de contenido colombiano Carlos Alberto Díaz, conocido en redes como La granja del borrego, tuvo que ingeniárselas para mantener a sus animales hidratados y abastecerse de comida, pues, el heno que había en su granja ha dejado de crecer por la falta de lluvias.

Así lo dio a conocer en un video que compartió con sus casi seis millones de seguidores mostrando las medidas que se ha visto obligado a tomar para evitar que gallinas, cerdos, vacas y caballos sufran un golpe de calor.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Me preocupa el tema de la sequía en la granja y es que no llueve hace más de un mes y no tengo comida para los animales. Entonces, me tocó comprar un camión lleno de heno y almacenarlo dentro de un container”, pero “si se guarda mal, puede dañarse. Tiene su lógica, hay que dejar espacio pa’ que respire, o si no le da un hongo”, explicó.

Una de sus estrategias es congelar fruta para luego ponerla en sus platos de comida - La gran del borrego / Facebook

Y a su rutina de tareas en la granja tuvo que sumar la de fabricar helados caseros o bebidas con hielo y fruta para que sus animales se mantengan hidratados, pese a las altas temperaturas.

“Tengo que congelarles frutas a las gallinas para que se las coman y se refresquen, es como un helado para ellas”, sugirió, antes de dirigirse al pueblo y comprarles tomates y zanahorias, fresas para los cerdos y manzanas y sandia para las vacas y los caballos.

El borrego se mostró preocupado por sus animales durante el tiempo seco - crédito @elborrego/Instagram

Mientras comen, de acuerdo con el borrego, toman agua. Algo que logro comprobar en cada uno de los corrales al ver de cerca el movimiento que sus animales, sobre todo las gallinas, hacen con la lengua.

Medida que adoptó luego de que, en septiembre, el municipio de San Francisco de Sales (Cundinamarca) en el que se ubica su granja, registrara temperaturas de hasta 26 grados centígrados, cuando se ha caracterizado desde siempre por su clima templado.

El país ya completa 13 meses superando sus récords en temperatura - crédito La Granja del Borrego

El retraso de La Niña tendría en aprietos al país: dos regiones podrían quedarse sin lluvias durante todo el 2024

Con al menos 20 incendios forestales activos y el sistema Chingaza en crisis, Bogotá ha vuelto al esquema de racionamiento de agua de nueve días. Mientras tanto, los colombianos siguen esperando el impacto del fenómeno de La Niña, que se prevé para el primer o segundo trimestre del 2024, según informó Red+ Noticias.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) modificó el 12 de septiembre su pronóstico, estimando ahora un 66% de probabilidades de que las lluvias afecten al país en los meses de septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, hay incertidumbre sobre la intensidad y momento de su llegada. Expertos señalan que el fenómeno podría afectar con más fuerza la zona centro y sur de Colombia a finales de octubre.

Andrea-Devis Morales, doctora en oceanografía y profesora en la Universidad del Rosario, afirmó en entrevista con Red+ Noticias que no cree probable que La Niña se declare en octubre: “Se requieren anomalías negativas mayores a -0,5 °C por tres meses consecutivos en la región Niño 3.4, y eso no ha ocurrido todavía”. Además, indicó que las probabilidades actuales no son del todo fiables debido a que el planeta está experimentando condiciones extremas: “Cada año es el más caliente, no solo en la atmósfera, sino también en el océano”, como se evidenció en Natagaima (Tolima), donde se alcanzaron 41 °C.

Por su parte, el teniente coronel Giovanni Jiménez, subdirector de meteorología del Ideam, mencionó que “llevamos 12 o 13 meses rompiendo récords de temperaturas”, lo que refleja un cambio en los patrones climáticos globales.

Aunque hay esperanzas de que La Niña llegue finalmente en octubre, Tatiana Sierra, jefa de la Oficina de Servicios de Pronóstico y Alertas del Ideam, explicó que el impacto no será uniforme en todo el país. En las regiones de la Orinoquía y el Amazonas podría haber un déficit de precipitaciones, mientras que en las regiones Caribe, Pacífica y Andina, se espera que las lluvias superen los récords históricos en octubre y noviembre, según declaraciones recogidas por Red+ Noticias.