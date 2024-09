Sigue el debate de la Reforma Laboral en el Congreso: el lunes 23 de septiembre se debatirán para las ponencias de archivo

El trámite de la Reforma Laboral ya pasó los impedimentos de congresistas - crédito Cámara de Representantes

Tras una accidentada y polémica plenaria, en la que sí se resolvieron los impedimentos presentados por algunos congresistas, quienes alegaban conflicto de interés, pero que por falta de quorum no se avanzó en el trámite de ponencias de archivo o alternativas, para este lunes 23 de septiembre está agendada nuevamente la discusión en segundo debate de la Reforma Laboral, uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el orden del día establecido por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes, el proyecto está contemplado en el segundo punto de la lista, después del proyecto que establecen beneficios tributarios para facilitar y promover la realización de la COP16, una iniciativa que cuenta con mensaje de urgencia por el Gobierno Nacional.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

No obstante, tanto congresistas como funcionarios del Gobierno mantienen altas expectativas frente a lo que será el segundo debate de este proyecto vital para la administración de Gustavo Petro, que superó con éxito su primer debate en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, en junio de este año.

La reforma Laboral se encuentra en el segundo punto del orden del día de la Plenaria de la Cámara - crédito Cámara de Representantes

Van tres ponencias de archivo a la Reforma Laboral

El proyecto de ley cuenta con tres ponencias de archivo, liderados por los congresistas Jairo Humberto Cristo (Cambio Radical), Andrés Forero (Centro Democrático), y Luis Miguel López (Partido Conservador).

Inicialmente, el congresista de Cambio Radical manifestó en su propuesta que la iniciativa del Gobierno Petro no busca fomentar el empleo, sino que aumentará la informalidad en el país. “No es que vayamos en contra de los trabajadores, sino que esta reforma no soluciona la problemática de empleo que existe en Colombia, el sistema laboral está estructurado y cualquier variable que toquemos va a afectar a todos los demás actores”, explicó el parlamentario.

Andrés Forero menciona que la reforma laboral no busca generar nuevos empleos ni generar incentivos a la formalización - crédito Colprensa

Por su parte, el representante Andrés Forero indicó que, de aprobarse la reforma laboral, no solamente frenaría la reactivación económica, sino que promoverá la destrucción de empleos formales en el país.

“La propia ministra del Trabajo (Gloria Inés Ramírez) ha reconocido que esta reforma no busca generar nuevos empleos ni generar incentivos a la formalización. Incluso, el Banco de la República ha advertido que con el proyecto original se podrían destruir hasta 450 mil empleos formales”, mencionó el congresista de Centro democrático en sus redes sociales.

Entre tanto, el parlamentario conservador indicó que el proyecto no será respaldado por la bancada conservadora en su totalidad, al mencionar que la propuesta del presidente Petro, en materia laboral, “es una reforma que está mal planteada y va en contra vía (sic) con la reactivación económica que requiere el país (...) destruye muchos de los empleos de los trabajadores colombianos y pone en riesgo también la estabilidad de las empresas”.

Katherine Miranda asegura que la reforma laboral no cumple con las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) - crédito @mirandabogota/Instagram

Además de estas propuestas, la congresista del Partido Alianza Verde, Katherine Miranda, había anunciado que presentaría una propuesta de archivo a la reforma laboral, al considerar que incumple con las normas establecidas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que este no ha tenido un gran consenso con los empresarios del país.

Defensa de la bancada de Gobierno

Frente a las críticas de los partidos de oposición o independientes que pidieron el archivo de la Reforma Laboral, la representante del Pacto Histórico, y ponente de la reforma, María Fernanda Carrascal, solicitó que se rechacen estas propuestas, argumentando que la reforma busca enmendar los errores de la Ley 789 de 2012, que prometió la creación de 650.000 empleos, pero solo logró generar menos de 40.000.

“Esta es una reforma que sí genera empleo y que también aumenta la productividad, permitiendo que este país avance hacia la competitividad que les acabo de ilustrar”, expresó Carrascal.

La representante Mafe Carrascal instó a los congresistas a apoyar la reforma laboral y rechazar la proposición de archivo - crédito @MafeCarrascal/X

Por su parte, el representante Alfredo Mondragón, de la misma colectividad, indicó que “más que sus argumentos al proyecto, lo que quieren es inventarse maniobras para tratar de que no se discuta la reforma laboral (...) ellos piden que a los trabajadores no se les pague recargo nocturno a partir de la 7 p.m, dominicales del 100% y para que no haya contratos con estabilidad laboral”.

Por ello, pidió que se firme la ponencia positiva, que fue firmada por siete representantes de diferentes colectividades políticas, que, para el representante del Pacto Histórico, ofrece una solución efectiva para aumentar la productividad y mejorar la situación laboral en Colombia.

Reforma Laboral Alfredo Mondragón Cuestiona El Ausentismo De Congresistas Durante El Debate - crédito @AlfreMondragon/X