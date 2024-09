El actor Juan Pablo Llano casi se desmaya por el agotamiento en MasterChef Celebrity: “Estoy cansado”

Es la segunda vez que el actor y presentador sufre una descompensación durante la competencia - crédito RCN

El actor y modelo Juan Pablo Llano, conocido por su participación en MasterChef Celebrity, vivió un momento complicado durante un reto de salvación en el programa.

El incidente ocurrió cuando Llano, visiblemente cansado, experimentó una descompensación que preocupó tanto a sus compañeros como a la presentadora Claudia Bahamón. Este percance se suma a un historial de agotamiento que Llano ha enfrentado debido a la exigente competencia en la que participa.

Durante el reto, Claudia Bahamón se acercó a Juan Pablo Llano, notando que el actor se veía pálido y agotado. La presentadora le ofreció agua y lo animó a hidratarse adecuadamente para evitar un desmayo.

“Estoy cansado, sí; ya me hidrataré. Tranquilos, no se preocupen”, expresó el actor en un intento de tranquilizar a sus compañeros y a la audiencia.

Aunque Bahamón insistió en que debía beber más agua para prevenir otro “patatús” como el que sufrió en un reto anterior, donde requirió asistencia médica debido al estrés y el cansancio acumulados.

Llano confesó que se sentía agotado tras haber estado en riesgo de eliminación y portar el delantal negro. “Tengo que confesar que en un punto me estaba sintiendo mal. No sé si se me estaba olvidando respirar, no sé si se me estaba bajando el azúcar, no sé qué está pasando”, explicó el actor, que ha estado enfrentando un desafío personal al estar lejos de su familia residente en Miami, Estados Unidos.

Claudia Bahamón, conocida por su calidez y empatía, alentó a Llano y a sus compañeros, reconociendo la valentía de todos por participar en una competencia tan exigente. “Es normal, estas grabaciones son muy duras. Lo hemos dicho públicamente muchas veces. Son unos valientes de haber aceptado esta invitación”, comentó Bahamón, destacando el esfuerzo de los participantes por salir de su zona de confort.

Por su parte, Carolina Cuervo, compañera de Llano, opinó que el actor es talentoso en la cocina, pero que el agotamiento era evidente. Además, señaló que la distancia de su familia podría estar afectando su ánimo. A pesar de estos desafíos, Llano manifestó su deseo de seguir adelante en la competencia. “Estamos nadando en aguas turbulentas y nos estamos convirtiendo en unos guerreros. Nos puede el cansancio a veces, la mente, pero es ahí donde se forja uno y para eso estamos. Hoy vengo con toda”, afirmó el paisa.

Los participantes suelen enfrentarse a largos días de grabación, presión constante y la necesidad de rendir al máximo en cada reto. Estas condiciones pueden llevar al límite a cualquier persona, como ha sido el caso de Juan Pablo Llano.

La presión de las grabaciones, junto con la distancia de su familia, ha representado un desafío adicional para Llano. No obstante, su determinación y espíritu competitivo han sido evidentes en cada episodio, donde ha demostrado su habilidad en la cocina y su capacidad para superar la adversidad.

El público y los seguidores del programa han expresado su preocupación y apoyo a Juan Pablo Llano a través de las redes sociales. Muchos destacan su fortaleza y le envían mensajes de ánimo. La audiencia, consciente de las dificultades que enfrentan los concursantes, valora el esfuerzo y la dedicación que muestran en cada episodio.

La pregunta que queda en el aire es cuánto más podrá resistir Juan Pablo Llano en esta intensa competencia. Su espíritu de lucha y su talento en la cocina serán cruciales para determinar su permanencia en MasterChef Celebrity. La competencia sigue siendo intensa, y los detalles de esta emocionante temporada del programa pueden seguirse de lunes a viernes.

La lucha continúa y el camino hacia el título de la competencia culinaria está lejos de ser fácil. Los desafíos están a la orden del día y cada concursante debe dar lo mejor de sí. ¿Logrará Juan Pablo Llano sobreponerse a las adversidades y llegar hasta el final? Solo el tiempo lo dirá, pero su determinación y voluntad son innegables.