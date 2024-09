Franko Bonilla le respondió a Cony Camelo después de su salida de ‘MasterChef Celebrity’

En su despedida del ‘reality’, Franko Bonilla envió un mensaje a Cony Camelo, con quien tuvo una relación tensa - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Franko Bonilla, el conocido comediante, se despidió de MasterChef Celebrity tras perder el reto de eliminación. La prueba no cumplió con las expectativas de los chefs, que ni siquiera quisieron probar su plato.

A pesar de su salida, los jurados le dedicaron palabras emotivas, destacando su calidad humana: “Me quedo con la persona espectacular que eres, el buen competidor que eres, nunca bajaste los brazos y competiste hasta el final, muchas gracias”, expresó el chef Nicolás de Zubiría.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Franko Bonilla se despide de ‘MasterChef Celebrity’ con emotivas palabras después de una difícil prueba - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Bonilla, visiblemente emocionado, no pudo contener las lágrimas y expresó su agradecimiento: “A los días de haber entrado acá pensé que lo que iba a recorrer fuera mucho o poco me iba a cambiar la vida y siento que lo que hace no es que la cambia, sino complementarla, arreglarme muchas cosas, cosas que no venían bien. La cocina es mujer, hasta luego”, dijo el comediante.

Durante su despedida, el tolimense también dirigió un mensaje a la actriz Cony Camelo, porque tuvieron una relación tensa en el programa: “Cony, cuánto aprendí y yo sé que algo bonito debió quedar”, expresó. Sin embargo, en el confesionario, el humorista calificó a Camelo de “déspota” y “seca”, señalando que su actitud nunca fue amigable con él.

Por su parte, Camelo decidió no responder a la dedicatoria, aunque admitió en el confesionario que sentía “un fresquito” por la salida del participante: “Yo siento un fresquito la verdad, de que ese man se haya ido. No me importa si soy yo la que sigo y salgo inmediatamente, pero uf, al menos sentir que no tengo a alguien ahí, como aquí queriéndome sacar o queriéndome caer uf”.

La tensión con Cony Camelo resurgió en la despedida del concursante Franko Bonilla - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

Los comentarios en las redes sociales acerca de las declaraciones de Camelo no se hicieron esperar: “Esa Cony refleja todo lo que está mal en la sociedad”; “El fresquito de Colombia es cuando Cony sea eliminada 😂”; “Ella se ríe de la salida de franco, si ella supiera que toda Colombia se va a reír de su salida 😌”; “Mal educada! Grosera falta de empatía por el resto de los seres humanos pero así como lo dijeron ayer en el en vivo con Franco “el respeto viene de cuna””; “Franko eres un gran ser humano, un hombre noble y sincero, te mando un abrazo grande 🤗👣💪”; “Una de las eliminaciones que más me ha dolido, ha Sido esta @frankobonillaoficial gracias por enseñarme a no rendirme”; “La salida de Cony Camelo la esperamos la mayoría de los televidentes y eso si que es peor para ella que el fresquito que le dio con la salida de @frankobonillaoficial”, fueron algunas reacciones en la red social Instagram.

La actriz decidió defenderse de las críticas en un video compartido en sus redes sociales, donde cuenta con miles de seguidores. Cony se mostró celebrando con una copa de vino el primer día de grabación de un nuevo proyecto actoral. En la descripción del video, la actriz dedicó su logro a sus detractores, escribiendo: “A todos mis haters gracias, esto no habría sido posible sin ustedes mis amores. Gracias por tanta atención”.

Las redes sociales reaccionaron rápidamente a los comentarios sobre la eliminación de Franko Bonilla - crédito cortesía/prensa del Canal RCN

En su publicación, la cantante y presentadora también agradeció a quienes le envían mensajes positivos, asegurando que siempre está pendiente de ellos: “Y a los lovers también gracias, los leo siempre”, añadió. La publicación recibió numerosos me gustas, aunque los comentarios fueron desactivados por la actriz.

La relación entre los famosos fue complicada desde el inicio del programa, y en varias ocasiones se evidenció su falta de química al trabajar juntos. A pesar de estas dificultades, el décimo eliminado de la competencia agradeció la oportunidad de participar en MasterChef Celebrity, calificando la experiencia como única.

En su salida, Franko mostró su característico sentido del humor al bailar al ritmo de una canción compuesta por la artista Martina La Peligrosa para los retos de “la caja misteriosa”. Esta despedida alegre contrastó con la tensión vivida durante su participación en el programa.