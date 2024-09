Esta entidad del Ministerio de Transporte acumula $21.000 millones sin ejecutar desde el 2014

Desde su creación, esta comisión de transporte ha recibido importantes recursos anuales que permanecen sin ejecutar. Expertos alertan sobre la ineficiencia y la necesidad de revisar el seguimiento del gasto público - crédito Colprensa

La Comisión de Regulación de Infraestructura de Transporte (Crit), entidad que se encuentra dentro de la cartera del Ministerio de Transporte, ha recibido más de 21.000 millones de pesos en recursos públicos desde su creación en 2014, sin haber ejecutado un solo peso.

Esta entidad, establecida mediante el decreto 974 durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, fue concebida para regular el mercado del transporte y la infraestructura en Colombia, pero hasta la fecha no ha iniciado operaciones, según la investigación del periodista Rafael Quintero Cerón, de El Tiempo.

Según el Portal de Transparencia del Estado (PTE), la Crit es la única de las 155 entidades registradas que no ha utilizado los recursos asignados, que este año ascienden a más de 1.300 millones de pesos. Desde su creación, hace 10 años, la comisión ha recibido asignaciones presupuestales anuales que oscilan entre los 1.210 y 2.500 millones de pesos, acumulando un total de 21.023 millones de pesos destinados a gastos de funcionamiento.

La Crit fue creada con el objetivo de diseñar y definir el marco de regulación económica de los servicios de transporte y la infraestructura relacionada, abarcando sectores como el terrestre, fluvial y férreo. Sus funciones incluyen la vigilancia para evitar comportamientos monopólicos, la mediación en conflictos entre el gobierno y los transportadores, y la fijación de tarifas y topes máximos de costos en actividades no reguladas del sector transporte.

A pesar de su importancia teórica, la Crit no ha iniciado actividades ni ha designado a sus integrantes. El Ministerio de Transporte, consultado por el mencionado medio, se limitó a responder que la comisión “no ha empezado a funcionar”, sin proporcionar detalles sobre cuándo comenzará a operar.

Expertos en la materia han señalado que este caso evidencia una falta de planeación y seguimiento en la asignación y uso de los recursos públicos. Por ejemplo, Roxana Contreras, especialista en derecho tributario de la Universidad Manuela Beltrán, afirmó que la situación demuestra serias fallas en todas las etapas de planeación, ejecución, control y seguimiento del Presupuesto General de la Nación. Contreras sugirió que la Contraloría y otros entes de control deberían investigar si los recursos no han sido utilizados de manera irregular.

Por su parte, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública y Presupuesto de la Universidad del Rosario, indicó al medio que este caso justifica la discusión sobre el presupuesto y los montos asignados para el 2025. Amorocho argumentó que los recursos no utilizados deberían ser declarados como libres y disponibles para completar la financiación del presupuesto del año siguiente.

El dinero no ejecutado por la Crit forma parte de los 184.7 billones de pesos que no tienen una asignación clara y corren el riesgo de quedar en el limbo al finalizar el año. César Camilo Cermeño, director de la maestría en tributación de la Universidad de los Andes, explicó que el presupuesto es anual y los saldos no afectados caducan al cierre del año, pasando a un rubro llamado ‘Sobrantes de apropiación’ y a una cuenta denominada ‘Recursos de balance’.

La falta de ejecución de los recursos asignados a la Crit ha generado críticas y cuestionamientos sobre la eficiencia del gasto público en Colombia. La situación actual de la comisión y la incertidumbre sobre su futuro funcionamiento continúan siendo un tema de preocupación y debate en el ámbito político y económico del país.