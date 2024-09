En Arauca criticaron la respuesta de las Fuerzas Militares tras atentado del ELN: “No hubo ningún compromiso”

Atentado con volqueta del ELN provocó que se terminarán los diálogos con el Gobierno nacional - crédito @COMANDANTE_EJC/X

El atentado contra la base militar de San Jordán, Cauca, por parte del ELN, provocó que el Gobierno nacional anunciara el cierre de los diálogos de paz con el grupo armado, pero también que parte de la opinión pública criticara al Estado por la libertad que le han otorgado a los criminales por seguir con la intención de buscar una Paz Total.

Aunque en un principio se afirmó que dos militares habían muerto en el atentado, en la tarde del 19 de septiembre se confirmó que el sargento viceprimero Fabio Andrés Zúñiga Burbano falleció mientras se esperaba que se llevara a cabo su traslado al Hospital Militar.

Hasta el momento hay 16 víctimas del atentado en este centro médico, de los cuales ocho están la Unidad de Cuidados Intensivos.

Fabio Andrés Zúñiga Burbano, Bayron Correa Vargas y Julián Patiño Arango son los tres militares que murieron en el ataque del ELN en Arauca. Otros 24 soldados resultaron heridos - crédito @COMANDANTE_EJC/X

La primera decisión de las Fuerzas Militares y el Gobierno nacional tras el atentado fue llevar a cabo un consejo de seguridad en el que estuvo el ministro de Defensa Iván Velásquez, pero esto no fue recibido con agrado por parte de la Alcaldía de Arauca, capital del departamento que recibe el mismo nombre.

En diálogo con Blu Radio, el alcalde de este municipio, Juan Alfredo Quenza, indicó que este tipo de encuentros no demuestran un esfuerzo y compromiso real por parte del Gobierno nacional sobre la violencia que se registra en la región.

“Un consejo de seguridad que es el saludo a la bandera, como siempre ha ocurrido en estos territorios apartados del país. Es tan indignante que ni siquiera el Gobierno nacional puso un solo peso para ofrecer una buena recompensa para buscar a los responsables”, declaró Juan Alfredo Quenza.

De la misma forma, indicó que el poder del ELN en el departamento ha aumentado y que en los últimos meses no han recibido apoyo por parte del Estado en aspectos de mejoría de la seguridad, por lo que sienten temor tras la finalización de los diálogos de paz.

“No se llegó a ninguna conclusión, no hubo ningún compromiso, no hablaron del mejoramiento de nuestras tropas militares y de su aumento, tampoco se habló del mejoramiento tecnológico”, indicó el alcalde de Arauca.

Por último, pidió que se permita la intervención de los gobiernos locales en futuros diálogos de paz, puesto que no han sido tenidos en cuenta en ningún momento.

Las conclusiones de las Fuerzas Militares

Autoridades llevaron a cabo un consejo de seguridad tras el atentado del ELN - crédito fuerzas militares

Por su parte, desde las Fuerzas Militares, con el almirante Francisco Hernando Cubides como vocero de las unidades, indicaron que el atentado habría sido ordenado por alias Raúl, líder del Frente de Guerra Domingo Laín Sáenz del ELN y confirmaron que la Gobernación de Arauca ha dispuesto de una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita la captura o neutralización de los responsables.

Tras la confirmación del cierre de los diálogos de paz, Cubides indicó que “se reafirma toda la contundencia de las Fuerzas Militares de Colombia en contra del grupo armado organizado ELN, al no existir ningún decreto de cese al fuego vigente”.

Sumado a esto, se confirmó que se creara un cartel en el que serán expuestos los más buscados en el departamento por parte de la Policía Nacional, con el objetivo de que la ciudadanía pueda tener clara la identidad de los criminales y denunciar.

Por último, las autoridades prometieron que se van a aumentar las labores investigativas que permitan capturas y allanamientos contra las estructuras criminales, que 30 nuevos pelotones se sumarán para este tipo de acciones y que desde el 19 de septiembre llegarán 30 infantes de la Marina para apoyar las operaciones en esta área.