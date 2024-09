Ana Karina Soto vivió momentos de terror en su regreso a Colombia: “No se imaginan lo que yo recé”

Ana Karina Soto vivió momentos de tensión en su regreso a Colombia después de pasar un tiempo en Estados Unidos - crédito @karylamas/Instagram

Ana Karina Soto es una reconocida presentadora del Canal RCN. Actualmente, se destaca en el matutino Buen día, Colombia, pero la ocañera saltó a la fama cuando formó parte del formato de convivencia y cazatalentos Protagonistas de Novela para entrar a la nueva parrilla de figuras del mencionado medio televisivo.

El 13 de septiembre de 2024, la también abogada abandonó el país para cumplir uno de sus más grandes sueños: viajó hasta Los Ángeles (Estados Unidos) para cumplir su sueño de asistir a un concierto del cantante ícono que le canta al amor. Se trataba de la presentación de Chayanne, uno de los artistas más queridos por Soto y que pudo ver en vivo junto a dos de sus amigas.

Ana Karina viajó hasta Los Ángeles (Estados Unidos) para cumplir su sueño de asistir a un concierto del cantante ícono que le canta al amor - crédito @karylamas / Instagram

Aprovechando la oportunidad de estar fuera del país, también realizó un corto tour por algunos de los puntos más emblemáticos de la ciudad y se tomó varias fotografías, que reposan en su cuenta de Instagram. Sin embargo, como dice un adagio popular “después de los gozosos vienen los dolorosos” y al parecer, el regreso a Colombia se convirtió en una pesadilla para la famosa.

Ana Karina decidió visitar el emblemático restaurante del que Marc Anthony es socio y se tomó una fotografía junto a él y aunque sabía que su vuelo era a tempranas horas de la mañana, decidió devolverse al apartamento en el que se estaba quedando y allí comenzó el viacrucis. Al parecer, sus dos amigas terminaron por convencerla de que llegara un poco más tarde al aeropuerto para compartir más tiempo juntas.

Ana Karina Soto se fue para Estados Unidos a ver el concierto de Chayanne - crédito @karylamas/Instagram

En primer lugar, salió a las 6:00 a. m del apartamento y por poco la deja el avión, “no se imaginan lo que yo corrí, lo que yo recé, lo que yo pedí, rogué y supliqué”. Pero allí no terminó todo, pues contó que al llegar al caunter de abordaje, siendo el primer filtro, la persona encargada de recibirle el equipaje le dijo que no podía recibirle la maleta, pues el vuelo estaba a dos minutos de cerrarse y era casi que imposible.

Por lo que agregó: “Afortunadamente, lo que son las cosas de Dios y por eso yo siempre me encomiendo a mi virgencita de Torcoroma, Dios primero que todo, a todos mis santos llegó al aeropuerto y el man (me dice) ‘no señorita que pena, pero su vuelo está a dos minutos de cerrar no le puedo recibir la maleta. Su vuelo es internacional’ y yo ahí caigo (...) La maleta va directo a Bogotá, me van dando 3 infartos, unas ganas de llorar. Yo le dije ‘no por favor, tengo que llegar a Colombia’ (...)”, recordó la presentadora.

Ana Karina Soto por poco y pierde el vuelo de regreso a Colombia - crédito @karilamas/Instagram

Después de esa mala noticia, Soto decidió ir a buscar a uno de los supervisores y se encontró con una señora bastante amable que comprendió la situación. Sin embargo, la odisea para la presentadora no paró ahí, pues “faltaba pasar por seguridad, buscar la sala y ya habían empezado a abordar y corra mi amor, corra y corra. Cuando llego yo era la última, la última de la fila que se subió al avión fui yo, pero gracias a Dios”.

Finalmente, la exprotagonista de novela regresó a Colombia y compartió algunas historias de regreso a sus labores en el canal, quedándole como experiencia que no debe confiarse en una próxima oportunidad que tenga un vuelo internacional. Es de recordar que, la ocañera recientemente recordó que tuvo un episodio poco favorable con una aerolínea que no quería resolver un inconveniente que presentó con su padre.