Murió el bebé de la mujer embarazada que cayó de un bus en Barranquilla

El 12 de septiembre de 2024 se conoció que una mujer, en estado de embarazo, cayó de un bus de transporte público en movimiento a la altura de la calle 30 de la ciudad de Barranquilla.

La mujer fue trasladada inmediatamente hasta un centro asistencial de la capital de Atlántico, conocido como Camino Universitario Adelita de Char. En el lugar, los médicos hicieron lo posible para intentar salvar la vida del bebé y el de la madre.

El sábado 14 de septiembre, el personal de la clínica confirmó la triste noticia de que el impacto que recibió el bebé causó graves politraumatismos y falleció. “El recién nacido, prematuro de 28 semanas, hijo de paciente embarazada con politraumatismo en accidente de tránsito, presentó evolución desfavorable y a pesar de todos los esfuerzos médicos, especialmente de la unidad neonatal del Camino Universitario Adelita de Char, falleció el día de hoy”, se lee en el comunicado.

“Su madre continúa en estado crítico con pronóstico incierto en la unidad adultos. Todos los esfuerzos médicos necesarios se están realizando”, finalizó el documento emitido por la clínica.

La víctima de este accidente fue identificada como Georgina Joanna Mendoza Montiel, de 19 años. De acuerdo con las primeras informaciones, la mujer se intentaba bajar de un bus perteneciente a la empresa Coolitoral, cuando perdió el equilibrio y cayó del vehículo que se encontraba en movimiento.

Según El Heraldo, la joven se había mudado hace poco al Atlántico, y vivía en el barrio Las Flores: “Al momento del accidente, se dirigía hacia el centro de la ciudad para comprar un par de cosas que necesitaba antes del nacimiento de su pequeña”.

Por su parte, el coronel Julio Olaya, comandante de la Policía de Tránsito Metropolitana y jefe de la Seccional de Tránsito y Transportes de la Policía Metropolitana de Barranquilla, indicó que estos hechos son materia de investigación.

“Este siniestro vial se registra en un bus. Nos informa el conductor del bus, porque los policías llegan posterior al hecho, que el vehículo iba en movimiento y en la dirección mencionada una pasajera solicita la parada al vehículo y desafortunadamente esta mujer, aparentemente, no iba como bien sostenida. No hay claridad específica sobre el hecho, pero pierde el control y se cae del bus directamente frente a la vía”, confirmó el uniformado.

Un ciudadano captó el momento en el que se observa a la mujer tendida en el suelo tras el accidente. En el material audiovisual, el hombre cuestiona la irresponsabilidad de los conductores de mantener las puertas de los buses abiertas sin importar que estén en movimiento.

“La importancia de tener la puerta cerrada, señores. Cojan ejemplo, no es fastidio de uno”, manifestó el ciudadano cuando capturó el momento en que los transeúntes auxiliaban a la mujer embarazada, quien sufrió un trauma craneoencefálico severo.

Los hechos generaron consternación en los usuarios de las redes sociales, hay algunas personas en contra de que los conductores tengan las puertas abiertas, mientras que otras defienden esto, pues según ellas ayuda a ventilar los buses.

“Uno quiere defenderlos, pero hay conductores groseros. A mi me han llegado a gritar que me bajará del bus porque sin querer el señor al momento de arrancar me fui para atrás. Pero ellos no esperan ni dos segundo para que uno pueda montarse bien”, comentó una ciudadana en la red social X.

“Más de un pasajero pide que abran la puerta trasera por el calor, y cuando pasa esto el malo es el conductor. Aquí es cuando todos conocen las reglas y todos critican, señores conductores de ahora en adelante puerta trasera y delantera cerrada y ustedes pónganse un abanico”, es otro de los comentarios que se lee en las redes sociales.