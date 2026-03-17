Millonarios vs. Atlético Nacional EN VIVO, Liga BetPlay: siga el minuto a minuto del partido en el Campín de Bogotá

Rodrigo Contreras a la hora de anotar en el clásico ante Nacional por la Copa Sudamericana, el 4 de marzo de 2026 - crédito STR / EFE

¡Un saludo cordial, amantes del fútbol! Bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Millonarios y Atlético Nacional por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

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Verdes y azules reeditan el clásico de Colombia

Nacional venció 2-0 a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot en el segundo semestre de 2025 - crédito Colprensa

El partido se jugará el 17 de marzo de 2026 en el estadio El Campín, a partir de las 8:30 p. m. (hora de Colombia), y se podrá ver a través de las pantallas de Win + Fútbol y de la aplicación digital de Win Play.

El árbitro del partido será Jhon Ospina, mientras que en el VAR estará acompañado por Ricardo García.

Por los lados de Millonarios, viene de caer el 14 de marzo de 2026 por 2-1 ante Boyacá Chicó en el estadio La Independencia de Tunja, con los goles de Arlen Banguero al minuto 26 y de Jairo Molina al 45+6 de partido, mientras que el descuento de los bogotanos llegó por medio de Andrés Llinás al 56.

Atlético Nacional viene de derrotar por 2-0 a Llaneros de Villavicencio en el estadio Atanasio Girardot, el 13 de marzo de 2026, con los goles del volante Matheus Uribe al minuto 2 y del venezolano Eduard Bello al 72 de partido de tiro penal.

En lo que se refiere al más reciente partido que jugaron entre sí, hay que ir al 4 de marzo de 2026 en la fase de eliminación de la Copa Sudamericana, cuando el cuadro dirigido por el argentino Fabián Bustos le ganó por 3-1 a Nacional.

Con el doblete de Rodrigo Contreras al minuto 21 y 75 de partido, junto a la anotación de Leonardo Castro al 42 de tiro penal, los Azules pudieron ganar el encuentro, y asegurar su presencia en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026, sorteo que se llevará a cabo el 19 de marzo, en Luque, Paraguay, a partir de las 6:30 p. m. (hora de Colombia).