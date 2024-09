Todo listo para los Premios Mi Gente 2024: Paola Jara, Kevin Roldán y La-33, entre los artistas que se presentarán en vivo

Paola Jara será una de las artistas que se presentará en vivo durante la gala de los Premios Mi Gente 2024 - crédito @paolajarapj/Instagram

A lo largo de sus ocho ediciones, los Premios Mi Gente se ganaron un lugar entre las galas a tomar en cuenta para celebrar la música colombiana, no solo reconociendo a los grandes exponentes consagrados, sino también dando espacio a artistas emergentes que han revolucionado la industria musical y fortalecido su vínculo con los fans. Este evento se constituyó como uno fundamental para señalar hacia dónde se dirige la industria musical en el país, proyectando a muchos de estos artistas a nivel internacional en el proceso.

Falta cada vez menos para que se celebre la novena edición de la ceremonia, que en esta oportunidad tendrá lugar el 26 de septiembre en el Coliseo MedPlus de Bogotá. La noche promete ser una de altos vuelos, pues nuevamente congregará a varios de los artistas nacionales más destacados del momento, y premiará a los que marcaron tendencia durante el último año en el país.

En las últimas horas se dieron a conocer los artistas que se presentarán en vivo durante la gala, entre los que se incluyen Paola Jara (que hará su regreso al mismo escenario en el que sirvió como acto de apertura para Ana Gabriel el pasado mes de agosto), Jhonny Rivera, Kevin Florez, La-33, Kevin Roldán, Charlie Zaa, Juan Pablo Navarrete, Mono Zabaleta, Francy, Karen Lizarazo, Dekko, Soley, y Koffe el Kafetero, que aprovecharán la tarima para interpretar sus estrenos o sus mayores éxitos para el público.

Los Premios Mi Gente 2024 confirmaron la lista de artistas que se presentarán en vivo durante la gala - crédito @migente3.0/Instagram

Pipe Bueno encabeza las nominaciones de los Premios Mi Gente 2024

Pipe Bueno encabeza la lista de nominaciones a los Premios Mi Gente 2024 - crédito @pipebueno/Instagram

En julio pasado se dieron a conocer los nominados en la novena edición de los premios, en los que la figura de Pipe Bueno destacó como uno de los nombres a seguir. El vallecaucano completa un total de 12 nominaciones, seguido por Luis Alfonso (11) y Jessi Uribe (10), que se perfilan como los principales favoritos a ser los grandes ganadores de dicha edición.

Otros nominados a tomar en cuenta incluyen a Yeison Jiménez (7), Paola Jara (7), Jhonny Rivera, Ryan Castro y Francy (6), y Blessd y Mono Zabaleta (5).

Todos los mencionados compiten en una de las dos categorías principales – que engloban a los artistas de todos los géneros –, como Artista del Año. Varios de ellos repiten en Mejor canción del año, siendo nuevamente Pipe Bueno el más notorio al tener participación con su canción No me digas que no a dúo con Luis Alfonso, y como invitado en La cantina remix, de Hernán Gomez. Otros destacados que compiten en la categoría incluyen a Blessd y Ryan Castro por Ojitos rojos remix, Esteban Rojas por 420 Bulevar en colaboración con Kapo y Pirlo, y Charlie Zaa con Bobo apasionado.

Cabe recordar que, en la edición de 2023, el premio a Mejor Artista se lo llevó Jessi Uribe, mientras que el galardón a Mejor canción del año fue a parar a manos de Luis Alfonso por su colaboración con Pasabordo en Cuánto Vale.

Así puede votar y asistir a los Premios Mi Gente

Para participar en la votación y elegir a su artista favorito, se debe acceder al sitio oficial de los Premios Mi Gente y registrar los datos personales solicitados por el aplicativo. Los votantes tienen la opción de seleccionar a su artista preferido en cada categoría. No están obligados a votar en todas las categorías, por lo que el sistema de votación les permite omitir las categorías en las que no estén interesados.

De igual modo, el público puede asistir a la premiación comprando sus entradas a través de Taquilla Live. La transmisión se podrá seguir en línea a través de su página web, o desde su canal de YouTube.