Periodista colombiana denunció que lleva cuatro años sufriendo el acoso de un paciente psiquiátrico: “Ya no salgo ni a la puerta”

Un grave hecho de acoso fue denunciado en la mañana de este miércoles 11 de septiembre por la periodista cucuteña Pilar Velásquez, quien alertó que está viviendo una dura situación desde hace cuatro años, por cuenta de un hombre que la asedia en redes sociales.

Según detalló la comunicadora, el internauta identificado como Cristian Tequia, un hombre oriundo de San Gil, inició el hostigamiento a través de redes sociales y, aunque parecía ser solo otro caso que no pasa de la virtualidad, con el tiempo escaló a acciones presenciales que han afectado su vida diaria.

Velásquez compartió que, al inicio, los mensajes de Tequia en Instagram eran esporádicos y aparentemente inofensivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, la frecuencia e intensidad de estos mensajes aumentó paulatinamente, hasta volverse agresivo. Tequia llegó a declararle su amor y necesidad, hechos que incomodaron a la periodista, quien tomó la decisión de bloquearlo en sus redes sociales.

“Yo con este tipo nunca he tenido ningún vínculo, yo no lo conozco. Al principio esos mensajes por redes sociales parecían muy inocentes, de los muchos mensajes que recibe una a diario y que trataba de responder de manera muy cortés, pero ya por cuatro años comenzaron a tomar cada vez más fuerza estos mensajes”, comentó Velásquez en diálogo con Caracol Radio.

El problema no terminó allí. Tequia comenzó a crear múltiples cuentas falsas tanto en Instagram como en TikTok para continuar enviándole mensajes y dibujos. La situación se tornó más grave cuando, según el relato de la comunicadora, el Hospital Regional de San Gil la contactó para informarle que Tequia había ingresado a urgencias, mencionándola constantemente durante sus consultas médicas. El presunto acosador fue diagnosticado con erotomanía, un trastorno de bipolaridad y depresión, según la doctora que lo atendió.

“La doctora me dijo que él no la dejaba en paz hasta que se contactara conmigo y me enviara un mensaje. También me dijo que eso no estaba bien y que no era ético, pero debía hacerlo”, relató la comunicadora en sus redes sociales.

La situación escaló cuando, a finales del 2023, Tequia viajó desde San Gil hasta el lugar de trabajo de Velásquez, llevando cartas, dibujos y una memoria USB con videos suyos. En los videos, Tequia narraba una supuesta historia de amor entre ellos y manifestaba su intención de no medicarse a pesar de su diagnóstico psiquiátrico.

Finalmente, Velásquez decidió denunciar el acoso ante la Fiscalía el 11 de junio pasado. No obstante, tres meses después, aún no ha recibido una respuesta concreta ni avances en el caso. La periodista comentó que se le pidió ampliar los hechos y proporcionar pruebas, lo cual hizo, pero desde entonces no ha habido más comunicación de parte de las autoridades.

“Por ahora no mucho. Desde el 11 de junio se trasladó esa denuncia a la Fiscal Cuarta del departamento, se llevó el caso y como a la semana me pidieron que hiciera ampliación de los hechos. Yo fui, lleve todas las pruebas, tengo muchas pruebas aparte de los mensajes que me hace llegar por redes sociales, tengo los videos de cámaras de seguridad donde está fuera de mi trabajo, fuera de mi casa, tengo los dibujos que ha hecho de mi a mano, cartas, regalos, yo incluso ya no salgo a la puerta de mi lugar de trabajo o de mi casa porque me da miedo que esté él. Hablé con el CAI más cercano y la respuesta fue que ante cualquier cosa nos llama, eso ha sido todo el avance”, comentó Velásquez a Caracol Radio.

También relató que buscó ayuda en los CAI cercanos a su domicilio y su trabajo, pero solo le proporcionaron un número telefónico. Al solicitar una orden de restricción, la respuesta fue que debía esperar a que el caso avanzara.

Cristian Tequia ha intentado contactar a amigos y conocidos de Velásquez, enviándoles un documento en PDF de 30 páginas, adaptado a cada destinatario, en el que narra su supuesta relación con la periodista. Esta estrategia también ha sido denunciada por Velásquez en su intento de buscar protección legal y frenar el acoso del que es víctima.

“Él incluso dice que lo diagnosticaron como enfermo psiquiátrico y que no se va a medicar. Como en los mensajes dice que soy la mujer de la vida de él y que hará lo imposible por mí. Esa fue mi alarma para denunciar ante la Fiscalía”, comentó la comunicadora en sus redes sociales.