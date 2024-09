Carlos Carrillo, director de la Ungrd, opina de las elecciones en Estados Unidos: “Trump es un orate y Kamala es más falsa que Claudia López”

Carlos Carrillo expresó su decepción hacia las opciones presidenciales en EE.UU., calificándolas negativamente al referirse a ambos candidatos - crédito EFE/Juan Diego López

Durante el primer debate televisado con miras a las elecciones presidenciales del 5 de noviembre en Estados Unidos, la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump intercambiaron duras críticas sobre cuestiones esenciales como la economía, la inmigración, el aborto y la política exterior.

Luego del debate, un funcionario del Gobierno colombiano opinó sobre ambos candidatos. Se trata Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y habitual opinador de temas políticos en las redes sociales.

Carrillo aseguró en su cuenta de X que ”Trump es un orate y Kamala es más falsa que Claudia López”.

El director de la Ungrd expresó su preocupación por la situación política en EE.UU., calificándola de lamentable, con dos opciones presidenciales desfavorables en su opinión. Para Carrillo son “un fascista” y una candidata asumida como “wokista”.

Subrayó que Trump es inestable y Kamala Harris carece de autenticidad, comparándola con la exalcaldesa de Bogotá Claudia López.

Agregó que, independientemente del resultado, Estados Unidos no saldrá beneficiado. Criticó a Kamala como una candidata artificial, ensayada en cada aspecto; además, dijo que defiende el conflicto en Medio Oriente y es pro-fracking, aunque correcta políticamente, de acuerdo con el funcionario del Gobierno nacional.

“Qué lamentable la suerte de EE.UU, hoy tienen dos pésimas opciones para elegir presidente: un fascista y una wokista. Trump es un orate y Kamala es más falsa que Claudia López. Con cara pierden y con sello no ganan. Kamala es una candidata absolutamente artificial, libreteada en cada detalle, defensora del genocidio en Gaza, pro-fracking pero políticamente correcta”, escribió en su cuenta de X Carlos Carrillo.

El funcionario cabeza de la Ungrd argumentó que la “hipocresía” y la “tibieza” de los liberales han contribuido al resurgimiento del fascismo a nivel mundial. Según su opinión, en su afán por agradar a todos, los liberales terminan siendo superados por figuras como Donald Trump.

“La hipocresía y la tibieza de los liberales han tenido mucho que ver con el nuevo ascenso del fascismo en el mundo, quieren quedar bien con todos y al final terminan derrotados por monstruos como Trump”, dijo el director de la Ungrd.

En cuanto a la exalcaldesa Claudia López que mencionó en su publicación Carrillo, la excongresista también hizo una publicación en su cuenta de X hablando sobre el debate de los candidatos de Estados Unidos.

Claudia López destacó que lo más importante para Kamala Harris anoche era darse a conocer al gran electorado. Según López, Harris se mostró como una mujer firme, conocedora de los temas, además comentó que no se dejó “provocar” por Trump y marcó claramente sus diferencias.

“Lo más importante para @KamalaHarris anoche era darse a conocer al gran electorado. Vieron a una mujer firme, conocedora de los temas, que no se dejó provocar de Trump, y que marcó sus diferencias. En contraste, cuando uno cree que ha visto lo más degradante, en fondo y forma en un debate, llega Trump a romper todos los récords. Faltan 55 días”, dijo en su cuenta de X Claudia López.

En cuanto al debate presidencial, uno de los primeros momentos de tensión ocurrió cuando Trump acusó a Harris de no tener propuestas económicas propias, sugiriendo que había copiado las políticas del presidente Joe Biden. “Ella no tiene un plan. Copió el plan de Biden, y es como cuatro oraciones... cuatro oraciones que dicen: ‘Oh, intentaremos bajar los impuestos’. No tiene un plan”, dijo.

Harris respondió destacando que su administración ha enfocado esfuerzos en remediar los perjuicios ocasionados durante el gobierno de Trump. “Donald Trump nos dejó el peor desempleo desde la Gran Depresión, la peor epidemia de salud pública en un siglo y el peor ataque a nuestra democracia desde la Guerra Civil, y lo que hemos hecho es limpiar el desastre de Donald Trump”, respondió la candidata presidencial en el debate transmitido por ABC News.

