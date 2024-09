Tiktoker citó a dos estafadores en un mismo sitio tras publicar un anuncio en el que decía haberse encontrado un celular

Uno de ellos se mostró amenazante y el otro inventó excusas hasta "convencerlo" - Danny PRK

El creador de contenido colombiano conocido en redes como Danny PRK decidió poner a prueba la honestidad de los caleños, publicando un anuncio en el que manifestaba haberse encontrado un celular en el Masivo Integrado de Occidente (MIO).

“Junte a dos estafadores en un mismo sitio. Publiqué el celular de mi hermana en Internet y dije que me lo encontré en una estación de bus. Después de chatear con varias personas, elegí dos para que se reúnan al mismo tiempo. No sé si es gente pesada, o gente con la que no me debo meter, pero les vamos a hacer perder su tiempo”, explicó, buscando reunir a dos inescrupulosos y observar su reacción.

Con su experimento social, cuando menos arriesgado, pretendía darles una lección y para ello se aseguró de que ambos llegaran, escogiendo de entre los supuestos propietarios del celular a los más “entusiasmados” con la idea de recuperarlo.

Eran “dos personas que estaban muy insistentes, literal me llenaron el celular de mensajes. Y parecía que tenían mucha preocupación por ‘recuperar’ el celular de mi hermano, que supuestamente era de ellos”, señaló.

Ambos aseguraron ser los dueños de un celular que publicó como "encontrado en el MIO" - crédito Danny PRK

Y luego dio a conocer que los contactó a través de un grupo de Facebook en el que publicó “algunas fotos del celular de mi hermano. Le quité el celular, le tomé una foto y ya, pero en un grupo de Facebook dije que lo había encontrado en la estación de transporte público llamada Universidades. Mucha gente me escribió y entre todos ellos fuimos filtrando, hasta quedarnos con los dos que parecían tener más ganas de quedarse con el teléfono”.

El primero llenó su ventana de chats con mensajes y luego le explicó que necesitaba que le regresaran el teléfono “lo antes posible”. Pero, con tal de hacerlo caer en su mentira, Danny le pidió datos adicionales sobre el dispositivo y, entonces, respondió de manera agresiva.

“Vea, hp. Usted no me va a venir a amenazar con que se va a quedar con mi teléfono, porque yo no soy cualquier bobo. Mano, yo soy de calle. Yo conozco a la gente que hace la vuelta, el visaje. O me pasa el celular o se lo juro, mano, que algo pasa”, le contestó, pero “siguiéndole la corriente” el creador de contenido aceptó “encontrarse” para darle el teléfono.

Panorámica del monumento del Cristo Rey y Cali - crédito Alcaldía de Cali

Mientras, el segundo estafador, de quien no reveló mayor información, fue más arriesgado y decidió responder a sus preguntas para “establecer” si era o no el dueño original del dispositivo.

Danny le preguntó cuál era el fondo de pantalla y le pidió que llamara a su número de teléfono y, aunque no acertó ninguna, inventó una excusa sobre por qué no podía hacerlo y le aseguró que si lo ayudaba a recuperar su dispositivo le daría algo de dinero, a cambio.

A ambos los citó en el sector de El Caney, desde donde podía verlos a lo lejos, reuniéndose. El encuentro estaba pactado para las 5:30 y antes de llegar les preguntó cómo se encontraban vestidos, para luego intercambiar la información y hacerlos creer que estuvieron hablando con el otro.

Panorámica La Ermita y Bulevar del Río - crédito Alcaldía de Cali

El primero en llegar fue el que intentó amenazarlo y lo llamó repetidamente, hasta que el segundo estafador se presentó y empezaron a pedirse mutuamente el celular. Pero cómo no estaba seguro de lo que estaban hablando, el influencer envió a un amigo, para que se hiciera pasar por otro estafador.

“Estaban como todos enojados, pero ¿quién los manda a mira por lo de los demás? Al principio no me dio tanto miedo, pero cuando se empezaron a molestar el ambiente se puso maluquito. Yo creo que se enojaron bastante”, comentó.

A la par que Danny se mostró satisfecho: “Nunca pensé que fuera a terminar así, la verdad me asusté mucho, pero salió mejor de lo que me esperaba. Logramos captarlos en cámara, hacerlos perder su tiempo, gastar gasolina y es lo mínimo que se puede hacer con personas como estas”.