Hincha argentino al que Blessd intentó quitarle la camiseta en la final de Copa América aseguró estar amenazado

Casi dos meses después de disputarse la final de la Copa América entre Colombia y Argentina, aún continúan conociéndose testimonios con respecto a los desmanes que se registraron en la previa, así como en medio del partido, que terminó con el título para los albicelestes.

Uno de los casos más recordados relacionados con dicha problemática fue el episodio que protagonizó Blessd y un hincha argentino en una de las tribunas del Hard Rock Stadium de Miami.

Y es que, una vez finalizó el duelo, se hicieron virales las imágenes en las que se ve cómo el cantante antioqueño intentó arrebatar una camiseta de la Albiceleste a un sujeto que estaba a pocos metros de dónde él permanecía junto con otros artistas de la talla de Maluma, Ryan Castro, entre otros.

Las imágenes eran claras; el hincha argentino sostenía una camiseta de su seleccionado, situación que habría causado molestia en el antioqueño que intentó quitársela, llegando incluso a recostarse sobre un muro que tenía algunos metros de altura para poder lograr su cometido.

Así las cosas, luego de toda la euforia que desató el título de los argentinos, el mismo hincha que protagonizó la escena reveló que ha recibido múltiples amenazas desde el territorio nacional por la situación en la que se vio envuelto.

Fue Iván Rodríguez el que, en diálogo con La Red Viral, explicó que tras aquel 14 de julio, ha recibido cientos de mensajes de quienes aseguran querer atentar contra su vida.

La situación ha generado temor en el hincha argentino, que manifestó además tener muchos nervios por la situación que lo llevó de ser un simple hincha que asistió a la final de la Copa América a un personaje controversial no solo en Colombia sino en Sudamérica.

“Tengo miedo, ¿Qué querés que te diga? No me siento seguro. A mí me hizo llorar de los nervios”.

Y es que el mismo hincha fue crítico con la posición de Blessd que luego de protagonizar la escena dijo que él había intentado quitar la camiseta al hincha argentino porque él estaba intentando “burlarse” de los colombianos que estaban en la zona.

“Si sos tan bueno, si sos tan macho de que querer robarme una camiseta, después da la cara, decime sí, te la quise robar o algo, él se hacía como si no hizo nada”

“Es un caradura, es un caradura”, sentenció.

Cómo se habrían registrado los hechos, según dijo el hincha argentino

Es importante aclarar que Iván Rodríguez había publicado unos videos que él mismo documentó durante el momento en que estuvo a escasos metros de los cantantes.

El argentino mostró como, en un comienzo, era todo buen ambiente en esa zona del estadio. De hecho, en el video se ve como Maluma, que estaba acompañado por Daniel Muñoz, instaba a los hinchas colombianos a alentar al equipo nacional con arengas y gritos; en ese momento, el argentino solo sonreía como parte del calor del momento.

Incluso, el fanático de la Albiceleste mostró cómo él alcanzó a cruzar un saludo con Papi Juancho, al que le mostró una foto suya con Diego Armando Maradona. Ante ello, el antioqueño le extendió la mano y le sonrió; sin embargo, con el paso de los minutos, los ánimos comenzaron a caldearse.

Acto seguido, el argentino mostró como los artistas comenzaron a entonar cánticos contra Emiliano Dibu Martínez, que comenzaba a hacerse sentir en el arco Albiceleste. Ante la situación, Iván decía que esa canción era la única que sabían y lanzó arengas contra el guardameta campeón del mundo.

Luego, el argentino mostró cómo Maluma y compañía cantaban “barras” insultando a los albicelestes; sin embargo, el escándalo giró alrededor de la siguiente escena. “Iván” expuso el momento en el que la pantalla del estadio enfocó a los artistas, instante en el que él alzó la camiseta de su selección, que además tenía el dorsal de Lionel Messi.

Allí se puede observar cómo, después de múltiples intentos, Blessd estuvo cerca de quitarle la prenda antes de hacerse el desentendido por la situación. De hecho, el argentino mostró la escena desde varios ángulos.

Posteriormente, Iván publicó otro video en el que señaló que los colombianos les tiraban cerveza a los argentinos que permanecían en esa zona del estadio, además de que los insultaban. Por este motivo, a los fanáticos de la Albiceleste les habría tocado apartarse unos metros.

Así las cosas, el video concluye con el momento en el que los hinchas argentinos celebran el gol de Lautaro Martínez, que les terminó entregando el título. El fanático aprovechó la situación para enfocar a los artistas que no podían ocultar su tristeza.

“Tengo todo documentado. (...) Díganme qué piensan ustedes”, sentenció el hincha argentino en aquella ocasión.