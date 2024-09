Babymetal traerá su “kawaii metal” a Colombia en vivo: conozca fecha y precios de boletería

La agrupación japonesa Babymetal se presentará en el Gran Salón de Corferías el 28 de octubre. Será su primera visita a Colombia - crédito daniels_iphone/Instagram

Mediado el segundo semestre de 2024, la agenda de conciertos en Colombia sigue dejando novedades para el cierre del año y en esta ocasión es una largamente esperada por los amantes de la música en el país. En las últimas horas, se confirmó que Babymetal, la reconocida agrupación que fusiona el J-pop con elementos del heavy metal, se presentará por primera vez en Colombia.

Así lo hizo saber la propia agrupación a través de sus redes sociales, anunciando una presentación el próximo 28 de octubre en el Gran Salón de Corferias, en Bogotá. La misma formará parte de la gira promocional de su cuarto álbum de estudio, The Other One, publicado en marzo de 2023.

Las entradas para esta presentación estarán disponibles a partir del próximo miércoles 11 de septiembre a través de Eticketablanca, a partir de las 11:00 a.m. El ingreso estará abierto para todo público, y se dio a conocer por parte de Cacique Entertainment, uno de los organizadores del concierto, que los precios van desde $230.000 en localidad General hasta los $350.000 en localidad VIP (a los que se debe sumar el valor del servicio). Las entradas también pueden comprarse en puntos de venta físicos autorizados como Blasting Records, Sin Fronteras Discos y Ace Of Spades, en la capital del país.

Babymetal, pionera del kawaii metal

La historia musical de Japón es singular: debido a su cultura disciplinada y metódica fueron capaces de generar toda una industria alrededor de los grupos de ídolos, fenómeno similar al del K-Pop en Corea del Sur, y al mismo tiempo encontraron un nicho para el rock en medio de su expansión internacional para dar vida a toda clase de tendencias propias del país nipón. Entre ellas destaca el visual kei, que mezcla elementos visuales y sonoros del glam rock, el heavy metal, el punk y hasta de la música electrónica y a partir de los años 70 se convirtió en un movimiento de amplio seguimiento en Japón.

Todo ese panorama fraguó la creación de Babymetal en 2010. Originalmente ideado como un subgrupo del conjunto idol japonés Sakura Gakuin, no pasó mucho tiempo para que comenzaran a destacar como un proyecto con identidad propia, gracias tanto por su sonido como por su puesta en escena, en la que se mezclaba la rudeza del heavy metal con elementos kawaii (adorables o tiernos, en japonés), jugando siempre con ese contraste.

La formación original de Babymetal la conformaron Su-metal (Suzuka Nakamoto), Yuimetal (Yui Mizuno), y Moametal (Moa Kikuchi), las caras visibles del proyecto. Mientras Suzuka es la vocalista principal, Yui y Moa eran las bailarinas y coristas. Con la salida de Yui en 2018 por problemas de salud, su lugar lo asumió Momometal (Momoko Okazaki) que hasta entonces se desempeñaba como bailarina de apoyo en Babymetal, aunque Suzuka y Moa se mantienen como las únicas miembros oficiales.

Su álbum debut titulado Babymetal (2014), gozó de una recepción positiva tanto en Japón como en el extranjero, particularmente gracias al hecho de que de allí se desprendió su canción más popular, Gimme Chocolate!!, que se hizo viral a lo largo de ese año. El éxito prosiguió con su siguiente placa Metal Resistance (2016), que con otro clásico de su repertorio como Karate, les permitió ser el primer grupo japonés en presentarse en el Wembley Arena de Londres. De dicha presentación se desprendió el álbum en vivo Live at Wembley.

Tras la publicación de Metal Galaxy (2019) del que se desprendió Pa Pa Ya!!, Babymetal se tomó un breve receso que terminó cuando lanzaron The Other One (2023), concebido como un álbum conceptual. “Cada canción representa un tema único basado en 10 mundos paralelos separados que han descubierto. El próximo álbum conceptual presenta estas pistas completamente nuevas para que podamos experimentar la otra historia de Babymetal que nadie conocía”, expresaron en comunicado de prensa con motivo de su lanzamiento. De allí se desprendieron Divine Attack (Shingeki) y Monochrome, a los que siguieron dos sencillos independientes: Metali!! con Tom Morello como invitado, y Ratatata en el que colaboraron con los alemanes Electric Callboy.