Se salvó milagrosamente de morir en un incendio en Cali: “No se veía nada, estábamos durmiendo”

Personal del CTI de la Fiscalía quedó a cargo de realizar la inspección en la vivienda y el levantamiento de los cuerpos, dentro de la investigación que buscar establecer qué dio origen al fuego dentro de la residencia - crédito Juanito Rueda/Facebook

Un corto circuito es la hipótesis preliminar del incendio que se produjo en el primer piso de una vivienda en la carrera 41 # 16-70 del barrio El Guabal, en el norte de Cali, en la madrugada del viernes 6 de septiembre.

Las llamas dejaron como saldo final cuatro adultos muertos, Luis Carlos Ballesteros (54 años), Greicy Ballesteros (40 años), Doneira Balleteros (65 años) y Nancy Ballesteros (69 años), y solo dos sobrevivientes, una niña de 4 años y la mascota de la casa; entre tanto, los enseres y artículos del hogar quedaron en pérdida total.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Un corto circuito pudo haber generado el incendio en la vivienda del barrio El Guabal - crédito Ilustrativa Infobae

La tragedia pudo haber sido mucho peor si una de las familiares de las víctimas no hubiera alertado a sus demás parientes de lo que estaba ocurriendo, teniendo en cuenta que la vivienda es de tres pisos, donde a esa hora dormían más personas.

A propósito, Diego Luis Ballesteros, uno de los habitantes del segundo piso del inmueble y hermano de tres de las víctimas y tío de la cuarta, contó detalladamente cómo se salvó por minutos de morir por inhalación de humo.

El hombre contó, en entrevista a El País, que en la vivienda vivía Doneira junto con su hija Greicy Fernanda y su pequeña hija; además, en el lugar habitaba otro de sus hermanos llamado Weimare, que salió muy temprano a trabajar.

En la casa estaban de visita dos personas más, Luis Carlos y Nancy, que vivían en Costa Rica y en Medellín, respectivamente. Habían llegado a la ciudad a acompañar a sus parientes debido a la muerte de uno de sus familiares hacía ocho días, un sobrino de tan solo 18 años.

El fuego se estaba expandiendo al segundo piso del inmueble - crédito Sebastiao Moreira/EFE

El afectado explicó que se encontraba durmiendo en la vivienda del segundo piso junto a su esposa e hijo, y de repente, una llamada de alerta de su hermana le indicó la tragedia que ocurría en el primer piso. Cuando reaccionó, observó la casa completamente cubierta por el humo negro, por lo que si pasaban unos minutos más ahí, otra hubiera sido la historia.

“Nosotros no sentimos nada hasta que una de mis hermanas me llamó y me dijo auxilio, hay un incendio en el primer piso. De no haber avisado nosotros también nos habíamos ahogado, inclusive ya no se veía nada, estábamos durmiendo. Cuando escuche la llamada de inmediato me pare, pero no se veía absolutamente nada, inclusive me pegue contra las paredes, tumbé a mi esposa, pero logre llegar hasta un punto de la casa para coger agua, y taparme”, relató en la entrevista.

Afortunadamente, el hombre salió ileso de la vivienda junto con su familia, pero la situación era otra para sus demás parientes en el primer piso; sin embargo, no perdió la esperanza y, como pudo, rompió el vidrio de una de las ventanas para forzar la puerta y lograr entrar.

“Pero ya no se pudo hacer nada para sacarlos. Nunca se escuchó nada, la misma comunidad se acercó y todos juntos logramos apagar la casa con tarros, hicimos una cadena y pasaban tarros y tarros llenos de agua, así logramos apagar la casa. Cuando los Bomberos llegaron ya la casa estaba apagada”, complementó al medio citado.

Declaraciones del oficial del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, teniente John Rodas - crédito Juanito Rueda/Facebook

Según informó el teniente del Cuerpo de Bomberos, John Rodas, llegaron al lugar de los hechos gracias al llamado de los vecinos, por lo que, al tomar el control de la situación e ingresar a la vivienda, hallaron milagrosamente sobrevivientes. “Nuestro personal realizó una búsqueda primaria en busca de posibles víctimas en el lugar, y durante esa búsqueda encontramos a una niña de 4 años con vida”, indicó el oficial. Y añadió que la menor pudo haberse salvado gracias a la protección, hasta el último momento, de su madre, quien abrazó a la menor hasta que la encontraron los uniformados. Además, informó que también lograron el rescate de un perro.