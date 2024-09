Sara Uribe se cansó de una acosadora y la expuso en redes sociales: “Necesita amor”

Sara Uribe reveló los mensajes de presunta acosadora - crédito @Chismescalientescol/Instagram

Las redes sociales, además de facilitar el relacionamiento con diferentes círculos de amigos, profesionales y familiares, ha desencadenado problemáticas propias del siglo XXI, como por ejemplo, el popular “hate” o ciberacoso.

Cualquier persona que tenga perfiles en dichas plataformas puede ser víctima de estos fenómenos sociales, pero quienes más se exponen a estas conductas son aquellos que tienen un grado de reconocimiento no solo nacional, sino también internacional.

Quizá esto es lo que está viviendo la reconocida modelo y exprotagonista de Nuestra Tele Sara Uribe, que se destaca por compartir con sus seguidores diferentes proyectos profesionales que lidera, además de su vida de madre y algunas reflexiones que tal vez le puedan servir a alguien.

Sara Uribe frecuentemente es blanco de críticas - crédito @sara_uribe/Instagram

La paisa dio a conocer los mensajes que una usuaria de la plataforma digital Instagram le deja cada vez que puede, en los que critica lo que Uribe dice, piensa o hace. “Hable normal, deje de ser tan postiza”; “Ps tonta cosa imposible q descaro filtro jaja (sic)”; “Que pestañas usas”; “Ya estás vieja”; “Deje de ser tan postiza para hablar eso para una sardina, pero ud Sara ya de eso no tiene ud por sus cirugías pero ud ya está vieja (sic)”; “No pero así no es deja tu grosería que en unos añitos jmjjj”; “Pura cirugía”; “No seas tan falsa y tan postiza para hablar que no te queda (sic)”, son algunos comentarios de la usuaria que compartió la modelo, que datan desde agosto de 2022.

Junto a la captura de los mensajes ofensivos, Uribe publicó la foto y nombre de usuario de la presunta acosadora, e invitó a sus seguidores a actuar al respecto. “Buenos días, mis amores, tengo una misión. La señora Lalana, creo que no está muy bien y necesita amor, me ayudan? (sic)”, expresó la modelo paisa.

Por último, aseguró que: “Antes es que uno puede ser costosa y fabulosa, con tanta resentida y envidiosa en la vida y pendiente de uno”. Por su parte, la usuaria, que acumula 800 seguidores, tiene la cuenta privada, por lo que no se sabe a ciencia cierta si la misión de Uribe pudo ser cumplida.

Sara Uribe enlistó los requisitos necesarios para volver a enamorarse de alguien

En un reciente video publicado en sus redes sociales, Sara Uribe dio a conocer sus criterios para volver a creer en el amor. En el clip explicó que, inspirada por artistas del género urbano como Miguel Bueno, Juan Duque y Kapo, no aceptará menos que una dedicación musical personalizada para considerar una nueva relación sentimental. Según sus propias palabras, estas dedicatorias han puesto de moda conquistar a las mujeres a través de canciones.

La modelo afirmó que la música es fundamental para conquistarla - crédito @observando_andoo/Instagram

“A mí que no me vaya a salir otro ahí queriéndome enamorar sin una canción o pague su artista y me lo trae hasta la puerta de la casa, porque yo no me vuelvo a enamorar si usted no me dedica una canción”, expresó Uribe.

Cabe destacar que, Uribe ya tuvo una relación con un cantante. Se trata de Daniel Calderón de Los Gigantes del Vallenato entre 2009 y 2014; luego, se enamoró del futbolista Fredy Guarín entre 2018 y 2020. Este último vínculo estuvo marcado por la controversia, ya que durante un tiempo se la acusó de ser el motivo por el que Guarín terminó su relación anterior con Andreina Fiallo. En repetidas ocasiones, Uribe negó ser la causante de dicha ruptura.

Desde "momentos humildes" hasta lo que hace que se "derrita" por ellos, la antioqueña no se guardó nada en una publicación sobre el amor - crédito @sarauribe/Instagram

Además de sus criterios musicales para el amor, Uribe lanzó una advertencia a quienes busquen conquistarla, incluidos cantantes. “De ilusiones no voy a volver a vivir, no señora, de canciones de pronto, ya usted mirará. Y si usted es artista, pues también, hágame una canción”, sentenció la influencer en el corto video.