Paola Usme y Marcela Reyes relataron anécdota de exnovio de Yina Calderón: “Usted siempre tiene un arroz en bajo”

A Yina Calderón le recordaron un novio de su pasado con una serie de anécdotas que dejaron ver que se trataba de alguien generoso en las rumbas - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Durante las últimas semanas, Yina Calderón volvió a ser noticia por su faceta más controvertida, revelando junto a Epa Colombia detalles de otros creadores de contenido. El más sonado es el de la presunta hija de Westcol, que no reconoció y hasta afirmó que impuso una millonaria cláusula a la mamá en caso de que llegara a revelar su rostro en redes sociales. Aunque el streamer y expareja de Aida Victoria Merlano negó los señalamientos, los rumores fueron objeto de especulación en plataformas digitales.

La DJ tampoco se salva de los rumores de nuevas parejas, si bien en la actualidad se muestra como una mujer soltera. En varias interacciones con sus seguidores, la huilense explicó que hay una persona que le interesa, pero no quiere embarcarse en un noviazgo por el momento, optando por priorizar sus proyectos personales.

Pero, a pesar de esa determinación de su parte, eso no impidió que dos de sus amigas más cercanas recordaran una relación de su pasado y hasta elogiaran a su ex.

Las dos creadoras de contenido remarcaron que el hombre pagó la cuenta de todo cuando lo conocieron - crédito observando_andoo/Instagram

Todo ocurrió durante una reunión que organizó la también DJ de guaracha Marcela Reyes, a la que invitó a varias amigas, entre las que se incluyó la presentadora Paola Usme. Marcela Reyes, en tono divertido, comenzó recalcando que Yina suele ser reservada con sus parejas. “Usted siempre tiene un arroz en bajo y come callada. Y come bueno” dijo Marcela, remarcando que conoció varios novios de ella en el pasado.

“La última vez la vi con un man que andaba tirando billetes y pagándole la cuenta a todo el mundo”, dijo Reyes, a lo que Usme reaccionó diciendo que también lo conoció, y recordó que en esa oportunidad el que entonces era novio de Yina (presumiblemente durante un concierto) “dejó un bolso y estaba lleno de dinero ¿o no?”, a lo que Yina asintió. Cuando Marcela le preguntó si alguna vez le devolvió el bolso, Yina respondió “No, yo creo que nosotras gastamos de ahí”, lo que provocó las risas de sus acompañantes.

Yina Calderón insistió en que tuvo un romance con Legarda

Yina Calderón volvió a referirse a Fabio Legarda e insitió en que si fueron pareja - crédito @yinacalderonoficial/Instagram

Otra de las revelaciones que dio de qué hablar de la huilense también involucró a una expareja, o a una supuesta expareja. Y es que a pesar de que en el pasado ya declaró que tuvo un noviazgo con el cantante de género urbano asesinado en 2019 en Medellín, volvió a referirse al tema en Los Enredados, el formato de la sección digital de Caracol Televisión.

La DJ, que pese a esto se encuentra con las reacciones principalmente afirmando que es mentira, contó que a pesar de que no se le considera socialmente como una mujer “bonita”, pudo ser su personalidad lo que atrajo al fallecido intérprete. “No entiendo por qué a la gente se le hace extraño que Legarda haya sido mi novio (...) es que la suerte de la fea, la bonita la desea... Y es que esto no es de belleza, sino de actitud y personalidad”, sentenció.

La huilense contó que el noviazgo ocurrió por los días en que el artista “estaba pegado en Perú”, y ella usaba su cabello tinturado de varios colores. En cuanto al porqué de la separación, afirmó que “las cosas entre Legarda y yo no funcionaron porque yo tomaba mucho”. Además, expresó que por los días en que eran pareja, él no conocía a Luisa Fernanda W.

Para demostrar que hablaba en serio, Yina sugirió que le preguntaran a Dejota 2021, cantante y amigo cercano de Legarda, para que confirmara la versión. “Que pecado porque está muerto, pero yo no me voy a poner a inventar. Escríbanle a Dejota que salga a hablar a ver si es mentira”, sostuvo la empresaria. Añadió que cuando falleció prefirió guardar silencio. “Si yo me hubiera querido aprovechar del tema, pues salgo y hablo tan pronto él se murió, pero a mí no me interesó y ni siquiera me pronuncié sobre su muerte”, afirmó.