Estas son las cinco nuevas reglas que la selección Colombia tendrá en el Mundial 2026: ojo con la pérdida de tiempo

La selección Colombia será uno de los equipos que estrene las nuevas reglas para el Mundial 2026 - crédito FCF

Todo está listo para el inicio del Mundial 2026, que promete ser de los más emocionantes de la historia por la cantidad de participantes, que por primera vez será de 48 equipos, más de 100 partidos y tres sedes en Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

La selección Colombia será uno de los conjuntos en estrenar las reglas para el torneo, como parte de las innovaciones de la FIFA para que los partidos tengan más juego, sean menos cortados y también ayudando a los jueces a revisar determinadas jugadas en el VAR.

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Cabe recordar que el combinado nacional se verá en el grupo K del Mundial contra Uzbekistán, Portugal y el ganador del Torneo de Repechaje entre Jamaica, Nueva Caledonia y la República Democrática del Congo, que empezarán su pelea el 26 de marzo en Guadalajara, México.

Más rigor con el tiempo

Uno de los principales problemas del fútbol, a nivel mundial, tiene que ver con el tiempo en cada compromiso, debido a que se gasta más en momentos como las faltas, sustituciones, protestas y goles, afectando la continuidad de los compromisos y que los aficionados no tengan emociones.

Por esa razón, la FIFA anunció que se medirá el tiempo en los cambios, saques de meta y de banda, y para la atención médica, con el objetivo de que se acabe con la pérdida de minutos que, en muchas ocasiones, provocaron protestas de los jugadores y entrenadores adentro y afuera de las canchas.

Las sustituciones serán más rápidas para que no se pierda mucho tiempo en los partidos - crédito FIFA

Para empezar, aquellos deportistas que pidan el ingreso del cuerpo médico a la cancha, deberán retirarse a un costado y esperar un minuto antes de volver al partido, lo mismo pasará con las sustituciones, pues si un futbolista no sale antes de los 10 segundos, su reemplazo deberá quedarse hasta un minuto para su ingreso.

Otra norma es que los saques de banda y los saques de meta pasarán al rival si un equipo se demora cinco segundos, que serán contados por el juez, y pedirá el balón para pasarlo al otro conjunto, sea para el lateral o para convertir un cobro de arco por un tiro de esquina a favor del contrario.

El juez tendrá la voluntad de pasar el balón de un equipo a otro, si se demora en un saque de meta o de banda - crédito Annegret Hilse/REUTERS

Con las nuevas normas, se espera que el tiempo de juego efectivo aumente considerablemente, pues en muchos casos no supera los 60 minutos de los 90 reglamentarios, lo que hace que los compromisos sean poco movidos, sin muchos disparos a portería ni goles.

Apoyo a los árbitros

De otro lado, la FIFA también le quiere hacer control al tema arbitral, tanto en el campo de juego como con el uso de la herramienta tecnológica, recordando que se usarán otros sistemas como el fuera de lugar semi-automático y el famoso “ojo de águila” para revisar goles.

El VAR ahora revisará hechos como las dobles amonestaciones y los tiros de esquina, en este último con una mirada rápida de los jueces en cabina para responderle al juez si acertó o no, pues en muchas ocasiones esa clase de decisiones han terminado en una anotación.

El VAR ahora revisará dobles amonestaciones y saques de esquina, además de los goles, penales, expulsiones e identidad de jugadores - crédito Colprensa

Con respecto a las tarjetas amarillas, la herramienta podrá mirar si la segunda cartulina fue correcta, sea por una falta, protesta o acción irregular en el compromiso, para evitar que un club se quede con 10 hombres de manera injusta por un error del colegiado.

Finalmente, se ratificó que los capitanes serán los únicos en conversar con los jueces para reclamar por cualquier jugada, pero en caso de que sea el portero el que lleve la cintilla, elegirá un hombre de campo para representarlo en esas situaciones.