Violeta Bergonzi habló de la aparente mala relación con sus compañeras de ‘set’ en ‘Buen Día, Colombia’

Violeta Bergonzi aclaró si tiene o no mala relación con Ana Karina Soto y Viena Ruiz, sus compañeras de 'Buen Día Colombia'

Por hablar más de la cuenta, Violeta Bergonzi se vio obligada a aclarar las afirmaciones que hizo en público sobre sus compañeras de set en Buen Día, Colombia, Ana Karina Soto y Viena Ruiz, pues mencionó que discutían a diario y que, además, exilian diferencias entre las tres. “Somos mujeres muy distintas, Nos pegamos unas agarradas que no se imaginan”, aseguró.

La situación pasó a mayores luego de que crecieran los rumores sobre la aparente mala relación que llevan las presentadoras del matutino del Canal RCN, pues se especula que fuera de cámara el ambiente es tenso en el programa.

La conductora, de origen parisino, soltó la lengua en un evento en el que quiso jugar con el periodista que la entrevistó, dándole declaraciones de doble sentido. Sin embargo, la supuesta broma le salió mal, pues al aire sacaron solo la parte en la que se despachaba contra sus compañeras Ana Karina Soto y Viena Ruiz, a las que no bajó de “conflictivas y tóxicas”.

Luego de que el programa de entretenimiento del Canal Uno, Lo sé todo, emitiera el video ‘editado’ y de que sus conductores anunciaran la confirmación de la mala relación entre las presentadoras de Buen Día, Colombia, a Violeta le tocó valerse de sus redes sociales para entregar su versión de lo ocurrido. En ella, dejó claro que todo se trató de un juego de palabras y que ella sabía que eso iba a generar contenido, pues Bergonzi trabajó en el pasado en dicho magacín.

“Todas las diferencias que te puedas imaginar. O sea, piensa en Viena, Ana Karina y Violeta, ¿en qué se parecen? ¡En nada! Todas somos mujeres totalmente distintas (...) Con Ana Karina nos hemos pegado unas agarradas que tú no te imaginas, y con Viena no tanto porque es relativamente nueva. ¿Imagínate que no peleáramos? ¡Qué pereza todos los días contentos! (...) Yo vivo en mi mundo imaginario. Soy muy parchada y muy relajada, vivo como en mi burbujita y no le paro bolas a nada”, comentó la también modelo cuando le pidieron contar la verdad sobre las especulaciones que se hacen sobre supuestos problemas entre ella y sus compañeras de Buen Día Colombia.

Violeta Bergonzi desmintió conflictos con Ana Karina Soto y Viena Ruiz

A pesar de que la presentadora más joven del programa de las mañana del Canal RCN sí declaró tener una mala relación con sus compañeras en el estudio fuera de cámaras, posteriormente lo negó, asegurando que todo se trató de un corte en los videos que publicaron.

“A las dos las admiro un montón y las quiero un montón, porque compartimos la mitad del día juntas. Somos un parche, creo que todos los días aprendemos y crecemos de la otra (...) Ana Karina es tóxica y celosa, pero no más que yo, como de ‘¿por qué no me llamaste?’ y reclamos así, que se hacen entre amigas y hermanas ¡Ana Karina y yo somos muy tóxicas”, concluyó al respecto.