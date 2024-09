Canciller Luis Gilberto Murillo no se quedó callado ante arremetida del senador Miguel Uribe en medio de debate de control político: “Usted a mí me respeta”

La plenaria del Senado vivió momentos de tensión luego del cruce de palabras entre el senador y el canciller tras informar que hará llegar por escrito algunas respuestas del cuestionario que se le envió - crédito Colprensa/John Paz

Tras el anuncio hecho el martes 3 de septiembre de 2024 por parte del canciller Luis Gilberto Murillo, quien informó que el Gobierno nacional eligió a Portugal como aliado internacional para asistirlo en la producción de pasaportes, se vivió una tensa jornada en el Senado de la República por el debate de control político al que fue citado el funcionario.

Sin embargo, al final de su intervención, que duró cerca de media hora, Murillo fue cuestionado de forma severa por el senador Miguel Uribe (partido Centro Democrático), quien consideró como “una falta de respeto” que el canciller no respondiera todas las preguntas que se le hicieron llegar en un cuestionario.

Lo anterior se dio porque Uribe consideró que Murillo pudo revisar con tiempo los interrogantes para poderles responder a los demás congresistas durante su intervención en la plenaria.

En medio de su espacio para exponer sus argumentos y responder ante los cuestionamientos hechos por la oposición, el ministro explicó la estrategia que acogió el gobierno con el fin de buscar el aliado internacional que facilite el paso de este trámite, que pasará de forma directa la Imprenta Nacional en los próximos años, que de esa manera quedará a cargo de esta labor.

Pero fue justo en ese momento cuando los ánimos se caldearon en el recinto, luego que el senador del Centro Democrático arremetió contra el canciller.

“Hemos planteado un modelo de cooperación Internacional donde además de los recursos que se asignan para la producción de los pasaportes, haya recursos donados para fortalecer al Misterio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia y la Imprenta Nacional”, explicó el canciller Luis Gilberto Murillo - crédito Colprensa

“Es una falta de respeto que el canciller diga que va a contestar por escrito. La esencia de un debate de control político es responderles a los congresistas. Es una vergüenza que venga a decir que por escrito responde, ¿cuántos días hay que esperar las respuestas?”, indicó de forma vehemente Uribe.

“Eso lo único que demuestra es que si hay sospechas, las hay por la actuación de él, de la Cancillería y de este gobierno que no tienen la capacidad de dar la cara. Vienen a hacer una presentación en Powerpoint, pero no responden los cuestionamientos serios de los congresistas”, siguió el congresista, quien se mostró indignado por la respuesta que obtuvo de parte de Murillo, quien no se quedó callado ante esta reacción.

Sin embargo, y luego de finalizar su intervención ante los senadores, el canciller solicitó de nuevo un momento para hablar luego de las palabras de Uribe, y frente a esto respondió: “Simplemente para resaltar que yo no he irrespetado a nadie, quiero decirle eso, respéteme, usted a mi respeta”

El senador del Centro Democrático solo respondió fuera micrófonos “no lo politice, no politice usted”, luego de esto no se dio más la palabras a Murillo, quien seguirá al tanto del proceso que dejó a Portugal como aliada de Colombia para la producción de pasaportes.

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, mostró su malestar tras la respuesta de Murillo y lo confrontó para que brindara las respuestas ahí mismo en la plenaria y no por escrito - crédito @MiguelUribeT/X

Portugal tendrá la tarea de apoyar la producción de pasaportes

En un esfuerzo por transformar el proceso de expedición de pasaportes en Colombia, el gobierno ha decidido construir una planta de producción con asistencia técnica de Portugal. Esta iniciativa surge en medio de la finalización inminente del contrato con la empresa Thomas Greg & Sons, programada para octubre de 2024, pero prorrogada hasta septiembre de 2025.

Luis Gilberto Murillo, detalló durante la sesión plenaria del Senado el 3 de septiembre de 2024 que este proyecto busca garantizar la autonomía del estado en la prestación de este servicio esencial. Además detalló que el nuevo modelo de cooperación internacional no solo se limitará a la producción de los pasaportes, sino que también incluirá recursos donados para fortalecer al Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia y la Imprenta Nacional.

Portugal fue seleccionado por el gobierno colombiano entre las propuestas de cinco países invitados a participar en el proyecto de cooperación. La elección se fundamentó en la infraestructura que Portugal dejará a Colombia y la facilidad con la que el Estado colombiano podrá tomar el control de la planta.

El ministro Murillo señaló que el objetivo principal es que Colombia pueda gestionar directamente los recursos y la infraestructura para la expedición de pasaportes, reduciendo la dependencia de proveedores externos. “Hemos planteado un modelo de cooperación internacional que además de incluir los recursos asignados para la producción de pasaportes, contempla recursos donados para fortalecer al Ministerio de Relaciones Exteriores, Migración Colombia y la Imprenta Nacional”, afirmó Murillo ante el Senado.

Thomas Greg & Sons continuará a cargo de la expedición de pasaportes debido a que el contrato fue prorrogado hasta septiembre de 2025, extendiéndolo más allá del 2 de octubre de 2024, tiempo en que finalizaba el convenio en principio - crédito Colprensa/Camila Díaz

La construcción de esta nueva planta de producción simboliza un paso importante en la independencia tecnológica y operativa de Colombia en términos de expedición de documentos oficiales. En la actualidad, la empresa Thomas Greg & Sons continúa con el proceso de expedición, pero el proyecto con Portugal asegura una transición sin contratiempos y un sistema más robusto y seguro para el futuro.