Pelea en el petrismo en Antioquia por nombramientos de amigos de Daniel Quintero en entidades públicas

El presidente Gustavo Petro inició su gira por la Costa Caribe en Apartadó (Antioquia), en el que hizo un contundente pronunciamiento contra el Clan del Golfo - crédito Joel González/Presidencia

Las tensiones dentro de las bases políticas del presidente Gustavo Petro en Antioquia están saliendo a la luz, revelando profundas divisiones que podrían impactar las elecciones de 2026.

La controversia reciente se centra en la designación de Jorge Andrés Carrillo, exgerente de EPM, como presidente de ISA, lo que desató críticas desde dentro del movimiento progresista local.

Paola Andrea Salazar Gómez, directora regional (E) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) en Antioquia, cuestionó abiertamente este nombramiento. En un mensaje contundente, lo calificó como un “descache” y expresó que no temía enfrentar las consecuencias de sus declaraciones. Tales declaraciones fueron hechas en su cuenta de X.

Salazar no solo criticó la designación de Carrillo, sino que también comparó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, con el exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, quien enfrenta cargos de corrupción.

“Daniel Quintero es otro Olmedo. El apoyo a ese sujeto mina el proyecto progresista desde Antioquia y Medellín, proyectando su fracaso a todo el país”, señaló Salazar, instando al presidente Petro a tomar nota.

Paola Salazar cuestionó nombramiento de Jorge Andrés Carrillo, exgerente de EPM, como presidente de ISA - crédito X

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Estas declaraciones no solo provocaron reacciones dentro del petrismo departamental, sino que también revelaron que Salazar fue removida de su cargo, lo que, según rumores, se debió a sus comentarios críticos. A pesar de que aún no hay una declaración oficial, se especula que su reemplazo será una excontratista de la Alcaldía de Medellín, tal como se lee en un artículo de El Colombiano.

Las divisiones dentro del movimiento progresista en Antioquia, que han estado latentes desde el mandato de Quintero, resurgen con fuerza justo cuando el movimiento se prepara para las próximas elecciones. La controversia se ha intensificado con el nombramiento de otros exfuncionarios de Quintero en cargos del Gobierno Nacional, como Farlin Perea Rentería, nueva directora regional de la Agencia Nacional de Tierras.

La situación expone la complejidad y los desafíos internos que enfrenta el movimiento de Petro en Antioquia, a medida que se acercan las elecciones de 2026.

Daniel Quintero: nuevo gerente de ISA debe “bajar las tarifas de energía a como dé lugar”

Quintero, evidentemente satisfecho con el nombramiento de Jorge Carrillo, se pronunció a través de su cuenta de X y dijo cuáles deberían ser las tres prioridades del nuevo gerente:

“Bajar las tarifas de energía a como de lugar.

Sacar a los uribistas que llevan dos años atornillados en el gobierno Nacional (empezando por la hermana del de alias Fico a la que le pagan 40 millones mensuales)

Iniciar una auditoría forense para sacar la corrupción corporativa a patadas. Hay alertas, el último gerente en propiedad es un familiar de los contratistas de Hidroituango y se sabe que el hermano de un miembro de la junta directiva tiene a un familiar haciendo negocios con la empresa”.

Tan pronto se conoció el nombramiento de Jorge Carrillo como nuevo presidente de ISA el ex alcalde de Medellín se pronuncio - crédito @QuinteroCalle/X

Quintero y su respaldo a Petro ante afirmación de que le quieren hacer “golpe de Estado”

En recientes días, a través de su cuenta de X, Quintero Calle señaló que al presidente Gustavo Petro sus opositores lo están tratando de sacar del poder, pero que, paradójicamente, eso solo lo fortalecería más políticamente. Así lo resumió en su mensaje publicado en X: “Si quieren que Petro se quede, traten de tumbarlo”.

Algunos trinos antes, Quintero se había referido a lo comentado por Petro durante su discurso de posesión de la defensora del Pueblo: que Antonella Petro, su hija menor, se va del país debido a lo que calificó como un hostigamiento por parte de la prensa y la oposición.

Daniel Quintero dice que a Petro lo quieren sacar - crédito @QuinteroCalle/X

“Ayer me tocó sacar a mi familia de Medellín y hoy al presidente a su última hija, Antonella, de Colombia. Décadas eliminando al que pensara diferente ha dejado una huella en la derecha que se ve en sus formas: ojos que se estriñen por no poder matarnos de frente como lo hicieron en el pasado, cartas de padres acosadores para que saquen a nuestros hijos del Colegio como nos ocurrió en Medellín, drones volando sobre nuestras casas, y gritos a nuestras niñas. Que duro es para un padre ver como el odio de unos villanos quiere aplastar el alma de nuestras niñas. Que fuerza hay que tener para no dejar todo atrás o vengar a nuestras hijas acosadas y bulliadas por acosadores, psicópatas y perversos. Fuerza Antonella. Fuerza Petro. Ojalá todo esto valga la pena”, señaló.

Daniel Quintero sobre salida de Antonella Petro de Colombia - crédito @QuinteroCalle/X