Creador de contenido se hizo pasar por habitante de calle en Bogotá para vivir en carne propia el trato que les dan en “lugares costosos”

Que los habitantes de calle a veces generan incomodidad es una realidad que, llevada al papel, se conoce como la pobreza oculta o pobreza vergonzante. En aras de conocer los alcances de quienes buscan “esconderla”, el creador de contenido bogotano conocido como el Cristian González decidió ‘ponerse en sus zapatos’ por un día y poner a prueba a varios establecimientos “de lujo” en el norte de la capital colombiana.

“Nos vamos a maquillar y vestir como habitantes de calle, para luego intentar entrara a diferentes lugares muy reconocidos de la ciudad. En este experimento social vamos a vivir el trato que sufren día a día los habitantes de calle y para esto nuestro maquillaje tiene que ser muy convincente”, expresó.

Su primer intento fue junto a Jaime Julio de Ávila, un habitante de calle real con el que se encontró en la zona norte de la ciudad, para ingresar a un Carulla.

“Tenemos plata, no nos pueden negar la entrada. Vamos a entrar a comprar algo, con nuestro dinero, no pasa nada”, insistió y no estaba tan alejado de la realidad, pues, al menos en este establecimiento comercial, lograron mercar sin ser interrumpidos.

El segundo intento fue en una cafetería de la cadena norteamericana Starbucks, en donde González intentó pasar la tarde junto a un reciclador de oficio, al que identificó como Policarpo.

Sin embargo, la experiencia fue más difícil que en el Carulla. De acuerdo con el tiktoker, “el guardia del lugar no nos quería dejar ingresar, porque el perro del señor Policarpo no quería separarse de él, pero logramos dejarlo afuera y nos fue bastante bien”.

Incluso, Policarpo disfrutó de la experiencia. En su vaso escribieron que lucía radiante y al preguntarle por el servicio comentó que se sintió: “muy bien, no nos dijeron nada y el sitio era muy elegante”.

A diferencia de otros establecimientos en los que ha sido discriminado o le han negado la entrada “alguna vez. Pero cuando tengo platica, lo hago como todos, entro tranquilamente y saco mi plata alante pa’ que sepan”, explicó.

Lugares como el centro comercial Andino, por ejemplo, en donde Cristian logró pasar, pero en contados minutos un hombre de seguridad se presentó para pedirle que se retirara o, de lo contrario, llamaría a la Policía.

Aun en personaje, González insistió que tenía dinero para comprar, pero amenazaron con sacarlo a la fuerza, y así lo hicieron. Aunque, ya afuera, uno de los miembros del equipo de seguridad “le hizo el favor” de comprarle lo que necesitaba para llevárselo.

“Salió muchísimo mejor de lo que esperaba. Obviamente, nos miraron muy raro, llegaron unos cuatro guardias de seguridad. Al principio fueron amables, pero luego uno de los celadores me dijo que iba a sacarme a las malas y cuando le preguntaba por qué no era capaz de contestarme que por mi aspecto. Después llegó su superior y ese sí, hay que decirlo, fue muy amable y no me lo esperaba”, admitió, tras andar unos 20 metros entre tiendas.

Habitantes de calle, en su mayoría, se quedan sin techo por problemas familiares

La cantidad de habitantes de calle en Colombia para el 2021 alcanzó los 34.091, según datos revelados por el Dane. Este último informe abarca el periodo entre 2017 y 2021, y destaca que la mayoría de las personas en situación de calle son hombres jóvenes, de entre 24 y 34 años, que han estado viviendo en estas condiciones por más de cinco años.

El censo, realizado a partir de una directiva de la Ley de Habitantes de Calle, comenzó en 2017 exclusivamente en Bogotá, contabilizando 9.538 personas. En 2019, se extendió a Medellín, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Manizales y San Andrés, sumando un total de 13.262 individuos. En 2020, el estudio abarcó 654 municipios, de los cuales 283 reportaron la presencia de habitantes de calle, contabilizando 5.043 personas. Finalmente, en 2021, se incluyeron los 444 municipios restantes, donde se encontraron 6.248 personas adicionales en esta situación.

Juan Daniel Oviedo, entonces director de la entidad, señaló en la presentación de estos resultados que “prácticamente 9 de cada 10 habitantes de calle son hombres” y destacó el predominio de una población joven entre 24 y 34 años. Además, en 2021, aproximadamente el 16.2% de los habitantes de calle fueron identificados como extranjeros, principalmente de Venezuela, cifra que ha aumentado considerablemente en comparación con años anteriores debido a la inclusión de ciudades fronterizas y con alta presencia de población venezolana, como Cúcuta y Riohacha, así como Santa Marta y Cartagena.

El estudio analizó, adicionalmente, factores como la escolarización y las razones por las que llegaron a vivir en las calles. Más del 80% de los habitantes de calle saben leer y escribir, y la mayoría terminó en esta situación debido al consumo de sustancias psicoactivas o conflictos y dificultades familiares.

Aunque, desde el Dane insistieron en que las sustancias son, además, la principal razón para que estas personas permanezcan en la calle, ya que cerca del 80% de los censados en 2021 admitieron consumir drogas, principalmente cigarrillos, marihuana y bazuco.