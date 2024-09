Petro sostuvo en que seguirá criticando a los periodistas que trabajan “a sueldo” en contra de intereses populares

Presidente Petro se sostiene en declaraciones relacionadas con "muñecas de la mafia", dirigiéndose a periodistas - crédito Nathalia Angarita

El presidente Gustavo Petro posesionó a Iris Marín como nueva defensora del Pueblo en la última semana de agosto de 2024. En su discurso, el primer mandatario arremetió contra las periodistas que, a su juicio, no están del lado de los ciudadanos, sino que trabajan para satisfacer los intereses de un grupo minoritario y acaudalado. Algunos periodistas le han reclamado al presidente por sus duras arremetidas contra reporteras a las que llamó “muñecas de la mafia”.

Juan David Laverde, periodista de Noticias Caracol, escribió un post en X en donde resaltaba la valentía de varias periodistas colombianas que, a costo de sus propias vidas, han hecho denuncias importantes:

“El periodismo colombiano está lleno de mujeres corajudas y brillantes, grandes contadoras de historias, reporteras incansables, cronistas sensibles y audaces, la mayoría lejos de los flashes y el protagonismo, orfebres de la palabra y el oficio. Ya. Solo quería decir esto”.

El presidente Petro, replicando el post de Laverde, respondió. Dijo que no se refiere a todas las periodistas, sino específicamente a un grupo de ellas, aunque no dio nombres.

“Claro que el periodismo está lleno de mujeres valientes, algunas asesinadas por decir la verdad. Pero el discurso es claro y ustedes lo manipulan. Cuando hablo de periodistas del establecimiento, hablo precisamente de quienes no están al servicio de la ciudadanía sino de quienes están a sueldo de poderes oscuros, y su información depende del sueldo de quienes pagan. O si no recuerde las lisonjas a Pablo Escobar por televisión, solo por poner un ejemplo, o los whiskys tomados con Carlos Castaño, el asesino. Solo se necesita oír el discurso y no repetir las frases de la manipulación”, señaló.

Declaraciones de Petro contra periodistas

“Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia, construyeron la tesis del terrorismo en la protesta y la criminalización del derecho genuino a protestar y a decir basta”, aseveró el jefe de Estado en el evento público, llevado a cabo en Chocó.

Sus palabras causaron una ola de indignación en el gremio periodístico, tanto así que varias mujeres del medio se pronunciaron, rechazando sus afirmaciones y exigiendo respeto. Incluso, algunos políticos manifestaron su descontento con la situación, al igual que la defensora del Pueblo a la que el presidente posesionó pues cuestionó las declaraciones del jefe de Estado a través de un mensaje en X:

“No hay espacio para estigmatizaciones o agravios frente a las periodistas. Nada lo justifica. No somos muñecas ni instrumentos de nadie. Debatamos las diferencias, no violentemos a las mujeres”.

El presidente Petro también respondió a un texto editorial de El Nuevo Siglo, desde donde se lanzó un cuestionamiento a las declaraciones del presidente.

El comentario de la servidora pública, al igual que los señalamientos de periodistas y políticos, han retumbado en los medios de comunicación. Por eso, el jefe de Estado salió a explicarse. En la red social X, contradijo lo que afirmó en su discurso y aseguró que hay comunicadoras que sí han estado involucradas con la mafia.

“No amigo, @ElNuevoSiglo, no desinformes. Las periodistas no son muñecas de la mafia, pero la mafia ha tenido periodistas a sueldo, o se nos olvidó. Periodismo es investigar la verdad del poder”, sostuvo el presidente de la República.

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López, por ejemplo, mostró su respaldo a las afirmaciones de la defensora del Pueblo, que rechazó la utilización del concepto de “muñecas de la mafia” para hacer referencia a las periodistas del país.

“Tenemos Defensora. Inaceptable el tratamiento irrespetuoso y discriminatorio del Presidente @petrogustavo a las mujeres periodistas. Mi solidaridad con ellas. Gracias Defensora @MarnIris por levantar su voz. No es hora de callar!”, señaló la exfuncionaria en X.

