Fico Gutiérrez lanzó dura advertencia a Gustavo Petro tras quedarse sin seguridad: “No me voy a poner a mendigar protección”

La denuncia del alcalde de Medellín, Federico Fico Gutiérrez, que cuestionó la decisión de la Unidad Nacional de Protección (UNP) de reducir el esquema de seguridad que tenía a su servicio, en decisión que endilgó al presidente de la República, Gustavo Petro, continúa causando fuertes reacciones. Todo esto, en medio de la defensa que hizo la entidad de su determinación, al considerar que es “adecuado” según su riesgo.

Gutiérrez, que según el más reciente sondeo de la firma Invamer obtuvo un 73% de favorabilidad, siendo el segundo alcalde con mayor íncide de respaldo en el país, no ocultó su molestia con la determinación de la UNP. Y el miércoles 28 de agosto, durante un evento organizado en la Universidad Eafit por Semana, se despachó en contra del primer mandatario y dejó en claro que “no mendigará” por efectivos a su cuidado.

“No me voy a poner a mendigarle protección al Gobierno, lo que me preocupa es ver cómo se está perdiendo la seguridad para los colombianos. No hay paz total, sino entrega total del territorio a las estructuras criminales”, afirmó Gutiérrez, frente a la decisión de la Unidad Nacional de Protección, que ya no cuenta con la totalidad del esquema que recibió en 2023, pues fue disminuido en un 50%.

De acuerdo con el burgomaestre, lo que pretende el Ejecutivo es callarlo y que sus críticas sobre diferentes problemáticas que en su concepto no han sido atendidas por la administración Petro no se produzcan más. El alcalde de los medellinenses no se guardó nada y en diálogo con el citado medio lanzó más pullas contra el jefe de Estado, con lo que ratificó sus diferencias de tipo ideológico y corporativo.

Los duros señalamientos de Fico Gutiérrez a Gustavo Petro

Gutiérrez, que explicó que en la actualidad su equipo de protección es mixto, pues incluye funcionarios de la UNP y oficiales de la Policía Nacional, valoró el servicio que le prestan los miembros de la fuerza pública, pues resaltó que ha sido “firme”, así como él ha sido con los miembros de la institución. “Me preocupo más por la seguridad de la gente que por mi propia seguridad. Otra cosa es la familia”, dijo.

Con ello, confirmó que tiene una buena relación con el director Nacional de la Policía, general William René Salamanca, al igual que con el comandante de la Metropolitana del Valle de Aburrá, general Óscar Andrés Lamprea. Y, con una fuerte pulla a Petro, dijo que tiene la tranquilidad de que sale a la calle y los propios ciudadanos lo protegen; una afirmación si se quiere contradictoria con su molestia.

Y señaló que la política del Gobierno para poner fin a los conflictos con las organizaciones al margen de la ley corresponde más a lo que llamó el “Pacto de La Picota”, el episodio en el que el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, se establecieron diálogos con personajes privados de la libertad en este establecimiento carcelario, algunos de ellos extraditables, con la intención de mover la campaña progresista.

“Les dan tratamiento político a todos, al ELN, a las disidencias de las Farc, por Dios, es el peor insulto que le pueden hacer al país”, afirmó Gutiérrez, mientras que señaló cómo le entregan robustos esquemas a “los peores violadores de derechos humanos”, en relación con alias Calarcá: que se movilizaba en camionetas de la UNP por las vías de Antioquia, pese a que llevaba consigo a personas con órdenes de captura.

Consultas acerca de la situación de seguridad en Colombia

Y enfatizó que mantiene constante diálogo con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, frente a su preocupación por la situación de orden público en el territorio. Así como lo hace con sus colegas, Carlos Fernando Galán, de Bogotá, y Alejandro Éder, de Cali; además de otros gobernantes locales. La premisa: “Colombia no puede retroceder como está retrocediendo tan rápido”, indicó.

También señaló cómo, por ejemplo, se redujo de forma considerable el ritmo de operación de los helicópteros de combate Black Hawk, de 200 en el anterior gobierno, de Iván Duque, a solo 20. “Venga: ¿A propósito le están entregando el país a las estructuras criminales? La lucha contra estos grupos nunca ha sido fácil y acá lo que tenemos que hacer es apoyar a nuestras Fuerzas Militares y Policía”, puntualizó.

Por último, reiteró que él, como alcalde de Medellín, está del lado de la fuerza pública, mientras otros se fueron hacia el lado de la ilegalidad. “Son parte de las batallas que tendrá que dar el país para un cambio. Que en estos dos años no le sigan entregando el país a los grupos ilegales, porque estamos nadando en drogas y economías ilegales como la minería ilegal y el secuestro”, refirió.