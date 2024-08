Ciudadanos apoyan procesos de paz de Petro, pese a las crisis que afrontan

La Unión Europea (UE) invertirá 2,5 millones de euros en la 'consolidación de la Paz' en Colombia y una parte del rubro se destinará para apoyar las negociaciones con los grupos armados ilegales. (Créditos: Efe / Reuters / Europa Press)

Cuando Gustavo Petro era candidato presidencial en 2022 aseguró que en los tres primeros meses de su Gobierno, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se desmovilizaría. Dicha promesa no se cumplió, aunque el jefe de Estado implementó la denominada política de paz total con la que trabaja en la actualidad para que ese grupo insurgente, junto con las disidencias de la extinta guerrilla de las Farc, y varias organizaciones criminales al servicio del narcotráfico, como el Clan del Golfo, cesen la violencia.

No obstante, por el momento de los ceses al fuego, solo se mantiene el que se pactó con la Segunda Marquetalia de Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez; así como con las bandas de Buenaventura (Valle del Cauca), Shottas y Espartanos; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).

Con el resto de organizaciones armadas ilegales, no solo no se prorrogó el cese de hostilidades, sino que ya han iniciado ataques en diferentes zonas del país, en el suroccidente con los que perpetran contra la población civil y la Fuerza Pública las diferentes facciones de la extinta guerrilla de las Farc que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Lo mismo que en el oriente del territorio nacional, donde el ELN atentó contra el oleoducto de Caño Limón-Coveñas.

Para empeorar la situación, hubo un cisma en el interior de la que se considera como la más grande de las estructuras residuales de las Farc, la que respondía al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, que ahora se declaró en conflicto con la de Alexánder Díaz Mendoza ’Calarcá', lo que tiene al orden público del país en una seria encrucijada.

Pese a estas crisis, los colombianos aprueban en que se siga trabajando en una salida negociada con esas organizaciones armadas, según se evidenció en la más reciente encuesta de Ivamer, donde el 58 % de los consultados respondió sí a la pregunta de insistir en los diálogos hasta que se logren acuerdos de paz.

En el estudio, que contó con la participación de 1.400 personas, y que se realizó entre el 17 y el 25 de agosto, por encargo del informativo de televisión Noticias Caracol, se evidenció también que de todas maneras hay una fuerte polarización con ese tema, ya que el 37 % señaló que no se debe dialogar, sino que se debe seguir intentado derrotarlos militarmente.

La encuesta también mostró que el optimismo en los procesos de paz se ha ido reduciendo durante el transcurso de los dos primeros años del Gobierno Petro, donde en agosto de 2022, recién se posesionó el presidente, el 76 % los respaldaba.

Sin embargo, dos meses después cayó al 68 %, tuvo un pequeño repunte al 71 % en diciembre de 2022, pero desde febrero del año pasado el respaldo ciudadano se fue reduciendo al 67 % en ese mes y de manera progresiva, en los transcursos de 2023 y en lo corrido de 2024, donde la mayor caída se dio en junio de este año, es decir la medición inmediatamente anterior, cuando solo el 53 % de los consultados manifestó que se debía seguir insistiendo en los diálogos, frente a un 42 % que prefiere la derrota militar.

Revisando el histórico de Ivamer, había más entusiasmo de los ciudadanos en buscar la solución negociada en el Gobierno predecesor de Iván Duque, donde en su mejor momento un 71 % la apoyaba, pese a que en esa gestión presidencial no hubo ningún proceso de paz.

Tampoco tuvo esa caída en la administración de Álvaro Uribe Vélez, que fue contundente contras las guerrillas con su política de Seguridad Democrática, y solo tuvo un proceso de paz con las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que se desmovilizaron en el primer periodo de gestión del expresidente. En su mejor medición el 65 % respaldó la solución negociada.

En el caso del Gobierno Juan Manuel Santos, donde se logró el acuerdo de paz con la desaparecida guerrilla de las Farc, su mejor porcentaje fue de 77 % en agosto de 2016, una vez se logró la desmovilización de los insurgentes, y en junio de 2018, cuando concluía su mandato.